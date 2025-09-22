Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de partenera lui

După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă pe drumuri separate. Deși cuplul părea extrem de unit, iar cererea în căsătorie părea să marcheze un pas spre altar, lucrurile s-au schimbat între timp.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit?

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu are deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Cătălin Scărlătescu, surprins alături de noua parteneră

Cătălin Scărlătescu a fost surprins pentru prima dată alături de noua iubită, la scurt timp după despărțirea de Doina Teodoru. Juratul de la MasterChef a fost fotografiat de paparazzi la aeroportul din Otopeni, în compania tinerei, cu care părea extrem de apropiat.

Cei doi au fost fotografiați stând de vorbă la un pahar, zâmbind și flirtând, fără să își ascundă gesturile tandre. Noua parteneră părea fermecată de prezența lui Scărlătescu, așa cum se poate observa din fotografii.

Vezi imaginile AICI!

Cătălin Scărlătescu, decizie după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru

În timp ce zvonurile legate de o posibilă despărțire de Doina Teodoru continuă să circule, Cătălin Scărlătescu a luat o decizie importantă în privința locuinței sale din Delta Dunării.

„Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro.

Doina Teodoru, mesaj neașteptat pe fondul zvonurilor despre despărțire

Până acum, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu au făcut declarații oficiale referitoare la speculațiile care circulă în spațiul public, conform cărora s-ar fi despărțit. Însă, actrița a postat pe contul ei oficial de Instagram un mesaj scris în limba engleză care a stârnit atenția în rândul fanilor ei și care să fie cu subînțeles.

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, se arată în mesajul distribuit pe rețelele de socializare de către Doina Teodoru.

Ce spuneau Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru despre zvonurile despărțirii

Contactată pentru a comenta zvonurile, în luna aprilie, Doina Teodoru a ales să nu clarifice situația. Fără să infirme sau să confirme despărțirea, actrița a oferit un răspuns evaziv:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Cătălin Scărlătescu a avut o atitudine similară, optând pentru discreție totală atunci când a fost întrebat despre starea actuală a relației.

„Știți cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns. Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, a afirmat juratul MasterChef pentru aceeași sursă.

