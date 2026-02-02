Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

  de  Madalina Frasineanu
Wuthering Heights
Iată ce filme poți vedea în luna februarie 2026 în cinematografe.

Wuthering Heights

Regizoarea premiată cu Oscar și BAFTA, Emerald Fennerll, ne aduce „La răscruce de vânturi”, o nouă ecranizare îndrăzneață a romanului cu același nume scris de Emily Brontë. Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Premiera: 13 februarie 2026

Scream 7

Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă. Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding fac parte din distribuție.

Premiera: 27 februarie 2026

How to Make a Killing

Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Topher Grace, Jessica Henwick fac parte din distribuția acestei comedii cu accente dramatice. Renegat la naștere de familia sa obscen de bogată, muncitorul Becket Redfellow nu se va da în lături de la nimic pentru a-și recupera moștenirea, indiferent câte rude îi stau în cale.

Premiera: 27 februarie 2026

Pillion

Colin, un tânăr introvertit, îl întâlnește pe Ray, liderul carismatic al unui club de motociliști. Așa se naște o relație bazată pe supunere, care va zgudui existența banală a lui Colin, aruncându-l pe drumul anevoios al descoperirilor personale. Alexander Skarsgård, Harry Melling, Lesley Sharp, Douglas Hodge, Anthony Welsh fac parte din distribuție.

Premiera: 13 februarie 2026

The Voice of Hind Rajab

Un grup de voluntari de la Crucea Roșie primește un apel de urgență. O fetiță de 6 ani este blocată sub o mașină, în timpul asediului Armatei Israeliene în Gaza. În încercarea de a o ține la telefon, în timp ce aceasta imploră pentru ajutor, grupul face tot posibilul să obțină o ambulanță. Un film emoționant, de neratat.

Premiera: 6 februarie 2026

The Strangers: Chapter 3

Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern, Stephanie Aubertin, Kyle Harrison Breitkopf revin în ultimul film din seria „Strangers”. Supraviețuitorii se confruntă cu noi amenințări din partea necunoscuților mascați. Secretele apar, punându-le viețile în pericol, pe măsură ce granița dintre realitate și pericol se estompează în lupta lor pentru viață.

Premiera: 20 februarie 2026

Crime 101

Plasat în Los Angeles, filmul spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere.

Premiera: 13 februarie 2026

Cold Storage

Atunci când o ciupercă mutantă și extrem de contagioasă scapă dintr-o unitate sigilată, doi tineri angajați – însoțiți de un specialist în bioterorism – trebuie să supraviețuiască celei mai sălbatice ture de noapte pentru a salva omenirea de la extincție. Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson fac parte din distribuția acestei comedii cu accente SF.

Premiera: 20 februarie 2026

F*ck Valentine’s Day

Gina își urăște ziua de naștere care pică fix de Ziua Îndrăgostiților și pleacă în Grecia ca să-i zădărnicească cererea în căsătorie a iubitului ei. Cu ajutorul turiștilor Johnny și al surorii acestuia, Mickey, născocește tot felul de planuri ca să o amâne, punându-și în același timp sub semnul întrebării relația. Marisa Tomei, Virginia Gardner, Skylar Astin, Lil Rel Howery, Jake Cannavale fac parte din distribuția acestei comedii romantice.

Premiera: 20 februarie 2026

Actori cunoscuți care au cucerit cu prestațiile lor din filme independente cu buget redus

Foto: PR

