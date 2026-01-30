Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu

Tandrețea nu este doar despre romantism, a cuceri când sunteți în perioada de dating ori parte din preludiu. Ea e legată de nevoi emoționale foarte importante.

  Cristescu Catalina
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu

Nu toată lumea exprimă la fel sau în aceeași doză tandrețea, nu doar când discutăm despre cuplu, ci și despre prietenie sau afecțiunea manifestată fizic în relație cu membrii familiei precum părinții sau frații. Și, cu siguranță, în istoricul tău personal există foști parteneri mai tandri, mai kinestezici, și foști parteneri care își exprimau altfel iubirea, deși pentru tine atingerile precum îmbrățișările, mângâierile, săruturile erau cele mai importante. Căci în ceea ce privește limbajele iubirii, cel mai mare impact nu-l au cadourile, complimentele, serviciile, timpul, ci atingerile se află pe primul loc. Ori, dacă nu este cazul și nu te încadrezi 100% aici, eliminarea sau reducerea semnificativă a părții kinestezice, a tandreții, tot are un impact negativ la nivel personal, dar și la nivel de cuplu.

Co-reglarea

Știi când ești foarte supărată, ai avut o zi proastă la birou, nu te simți bine ori ești foarte îngrijorată pentru o prietenă, vulnerabilitatea ta e la cote foarte înalte, iar o îmbrățișare din partea omului drag face ca timpul să se oprească, iar disconfortul emoțional să se reducă? Asta înseamnă să îți reglezi emoțiile nu de una singură, ci cu ajutorul unei persoane în care ai încredere, o iubești. Să nu existe tandrețea, să nu mergi către partener pentru acea îmbrățișare, el să te ignore sau să te respingă adâncește și mai mult neputința, sentimentul de singurătate, tristețea. Căci prin îmbrățișare sistemul tău nervos primește mesajul că ești în siguranță, ești ocrotită, ceea ce reduce activarea la nivelul corpului, dar și activarea emoțională.

Modelul disponibilității

Cu un partener tandru te simți mai conectată emoțional, ai încredere în el că este acolo pentru tine, există intimitate emoțională și disponibilitate pentru tine. Intimitate emoțională care este de asemenea utilă și în ceea ce privește viața voastră sexuală pe care o facilitează prin acest tip de apropiere non-sexuală. În plus, potențialul de conflict scade prin prisma capitalului de încredere și a siguranței construite, în care tandrețea devine chiar o formă de reasigurare fără ca ea să fie cerută punctual, ci un fel de prevenție sănătoasă.

Stare de bine

Este dovedit științific că îmbrățișările contribuie la secretarea unor hormoni importanți precum oxitocină, dopamină și serotonină. Deci nu discutăm despre presupuneri, ci despre chimie care ne ajută să avem o stare generală mai bună, să ne echilibreze emoțiile, să scadă hormonul stresului care ne afectează imunitatea dar și cardiovascular. Prin urmare tandrețea nu e bună doar pentru suflet, nu calmează doar mintea, ci și susține la propriu sănătatea. Corpul tău nu mai intră în mecanismul de luptă sau fugă, are spațiul în care să se odihnească și să se repare. În plus, crește și reziliența, capacitatea de a face față problemelor cu care te confrunți, căci știi că ai sprijin, ești într-o echipă cu partenerul tău. Probleme cu somnul? Cum dormiți? Cel puțin la început îmbrățișați sau fiecare separat pe partea lui de pat fără să vă atingeți?

Cine sunt cei 4 călăreți ai apocalipsei în cuplu și cum să gestionați diferit conflictele

