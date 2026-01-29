Cine sunt cei 4 călăreți ai apocalipsei în cuplu și cum să gestionați diferit conflictele

Iubirea nu este de ajuns ca un cuplu să fie bine, cu un grad înalt de satisfacție. Controlul sabotorilor este esențial.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Cine sunt cei 4 călăreți ai apocalipsei în cuplu și cum să gestionați diferit conflictele

Un copil care ține unit cuplul și apariția lui rezolvă toate problemele. Iubirea care șterge tot, orice rană, sau care e de ajuns ca să relaționăm sănătos. Sexul grozav care asigură longevitatea și satisfacția în cuplu. Există o mulțime de mituri la care ne raportăm și pe care uneori nici nu ne gândim să le contestăm. O carte bună care abordează miturile în cuplu este Mari mituri despre relațiile intime – Întâlniri amoroase, sex și mariaj de Matthew D. Johnson.

Iar un alt autor celebru care are o mulțime de cărți publicate și în România pe diverse teme despre cuplu este John Gottman, psiholog, profesor de psihologie și cercetător care s-a axat pe ce presupune stabilitatea sau instabilitatea în cuplu, de ce se ajunge la divorț. Iar el este cel care a introdus noțiunea de călăreți ai apocalipsei în cuplu. Deja ți-ai imaginat cum arată aceștia? Cu ce ne ajută să personificăm anumite părți din noi sau anumite comportamente? Tocmai pentru a le identifica mai ușor, a ne delimita de ele și a le controla.

Criticismul

Nu este doar o observație, ci un veritabil atac la persoană care jignește, invalidează, umilește. Sigur că ai nevoie să transmiți ceea ce nu este ok pentru tine, ai nevoie să ceri, dar cum o faci fără să-l spulberi pe partener? Eu mă simt… atunci când… și am nevoie de la tine să…. Nu acuzi persoana, nu îi pui etichete negative partenerului (ești un prost, un leneș, un incapabil etc), nu persoana este rea, comportamentul este rău. Vorbești despre tine, emoția pe care o ai, nevoia pe care o ai și indici comportamentul său care te rănește.

Disprețul

El nu e transmis doar prin cuvinte, ci și non-verbal. Ochi dați peste cap, anumite grimase care se traduc în dezgust. Disprețul este un mix între sentimentul de superioritate și lipsa de respect, sarcasm, cinism, nu dai doi bani pe partener. De ce ai nevoie? Să-ți reamintești ce calități are, ce anume face el pentru tine, pentru ce ești recunoscătoare în cuplu și în ceea ce-l privește pe partener. Jurnalul gratitudinii ținut zilnic ajută în această direcție, inclusiv să exersezi și manifestarea gratitudinii față de partener, să-l lauzi.

Defensiva

Aveți o ceartă, iar răspunsul tău în conflict este că partenerul e de vină 100%, tu nu ai nicio contribuție la problema respectivă. Ce nu-ți asumi? Responsabilitatea. Cuplul implică două persoane și o dinamică între ele, iar schimbarea ca lucrurile să meargă bine implică ambele persoane, în anumite procente. Ce intră în conflict și ce abilități de gestionare putem folosi/dezvolta fiecare? Empatia te ajută să te pui în papucii partenerului, să faci un pas în spate și să îi vezi mai clar perspectiva, iar mai departe negocierea ajută la găsirea unei soluții. Și pentru toate astea e nevoie de responsabilitatea propriilor fapte și responsabilitatea efortului depus.

Împietrirea

Ce înseamnă să te împietrești emoțional? Păi să te retragi emoțional, pur și simplu să te închizi, să nu vrei să mai discuți, să-ți eviți partenerul. Emoțiile sunt copleșitoare, se simte greu ceea ce se petrece între voi și drept apărare ai ridicat un zid. Dar emoțiile pot fi controlate și în primă fază poți pune în practică alt tip de evitare, unul mult mai sănătos: acela de a ajunge în punctul critic. Simți că ești foarte aproape de momentul exploziei emoționale? Cere o pauză, un time-out. Transmite-i partenerului că emoțiile tale devin incontrolabile, nu le mai poți gestiona, e greu să-ți accesezi partea rațională, ca atare ai nevoie de 30 de minute în care să te calmezi (ieși la o plimbare, mergi în altă cameră), apoi reluați discuția. Nu depășești cele 30 de minute comunicate, iar în timpul asta nu discutați deloc, nici prin mesaje.

Și, foarte important, nu uita de raportul 1 la 5, și folosește-te de degetele de la mână pentru a reține asta. Respectiv 1 experiență neplăcută în cuplu are nevoie de alte 5 experiențe plăcute pentru a fi anulat efectul negativ.

Citește și:
Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
EXCLUSIV: De vorbă cu Yerin Ha și Luke Thompson, protagoniști în sezonul 4 din Bridgerton
Lifestyle
EXCLUSIV: De vorbă cu Yerin Ha și Luke Thompson, protagoniști în sezonul 4 din Bridgerton
Cine face parte din juriul Eurovision 2026 și tot ce mai trebuie să știi despre selecția națională
Lifestyle
Cine face parte din juriul Eurovision 2026 și tot ce mai trebuie să știi despre selecția națională
Alina Șerban, premiată internațional, într-un rol puternic: filmul "Gipsy Queen" ajunge pe marile ecrane din România
Lifestyle
Alina Șerban, premiată internațional, într-un rol puternic: filmul "Gipsy Queen" ajunge pe marile ecrane din România
Actori care au apelat la improvizație și au îmbunătățit scenariul unui film
Lifestyle
Actori care au apelat la improvizație și au îmbunătățit scenariul unui film
Filme care au promis mult și au livrat puțin
Lifestyle
Filme care au promis mult și au livrat puțin
Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu
Lifestyle
Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu
Libertatea
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Ego.ro
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Mai multe din lifestyle
Vedete care și-au început cariera cu apariții în videoclipuri muzicale
Vedete care și-au început cariera cu apariții în videoclipuri muzicale
Lifestyle

Știai până acum că unele vedete, poate chiar cele preferate, și-au început cariera apărând în videoclipurile unor artiști faimoși?

+ Mai multe
Tipuri de manipulare foarte periculoase indiferent în ce etapă a relației te afli
Tipuri de manipulare foarte periculoase indiferent în ce etapă a relației te afli
Lifestyle

Poate nici nu știi că sunt tipuri de manipulare, poate doar le consideri etape din relație sau perioade mai proaste. Dar pentru a le face față corect e important să le identifici ca atare.

+ Mai multe
La început de relație aveți tendința să vă izolați? De ce nu este eficient să faci asta la nivel individual sau în cuplu
La început de relație aveți tendința să vă izolați? De ce nu este eficient să faci asta la nivel individual sau în cuplu
Lifestyle

La început de relație poți cădea în diferite capcane, iar izolarea de mediul social este una dintre ele, chiar dacă inițial ți se pare ceva firesc.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC