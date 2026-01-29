Cine sunt cei 4 călăreți ai apocalipsei în cuplu și cum să gestionați diferit conflictele

Un copil care ține unit cuplul și apariția lui rezolvă toate problemele. Iubirea care șterge tot, orice rană, sau care e de ajuns ca să relaționăm sănătos. Sexul grozav care asigură longevitatea și satisfacția în cuplu. Există o mulțime de mituri la care ne raportăm și pe care uneori nici nu ne gândim să le contestăm. O carte bună care abordează miturile în cuplu este Mari mituri despre relațiile intime – Întâlniri amoroase, sex și mariaj de Matthew D. Johnson.

Iar un alt autor celebru care are o mulțime de cărți publicate și în România pe diverse teme despre cuplu este John Gottman, psiholog, profesor de psihologie și cercetător care s-a axat pe ce presupune stabilitatea sau instabilitatea în cuplu, de ce se ajunge la divorț. Iar el este cel care a introdus noțiunea de călăreți ai apocalipsei în cuplu. Deja ți-ai imaginat cum arată aceștia? Cu ce ne ajută să personificăm anumite părți din noi sau anumite comportamente? Tocmai pentru a le identifica mai ușor, a ne delimita de ele și a le controla.

Criticismul

Nu este doar o observație, ci un veritabil atac la persoană care jignește, invalidează, umilește. Sigur că ai nevoie să transmiți ceea ce nu este ok pentru tine, ai nevoie să ceri, dar cum o faci fără să-l spulberi pe partener? Eu mă simt… atunci când… și am nevoie de la tine să…. Nu acuzi persoana, nu îi pui etichete negative partenerului (ești un prost, un leneș, un incapabil etc), nu persoana este rea, comportamentul este rău. Vorbești despre tine, emoția pe care o ai, nevoia pe care o ai și indici comportamentul său care te rănește.

Disprețul

El nu e transmis doar prin cuvinte, ci și non-verbal. Ochi dați peste cap, anumite grimase care se traduc în dezgust. Disprețul este un mix între sentimentul de superioritate și lipsa de respect, sarcasm, cinism, nu dai doi bani pe partener. De ce ai nevoie? Să-ți reamintești ce calități are, ce anume face el pentru tine, pentru ce ești recunoscătoare în cuplu și în ceea ce-l privește pe partener. Jurnalul gratitudinii ținut zilnic ajută în această direcție, inclusiv să exersezi și manifestarea gratitudinii față de partener, să-l lauzi.

Defensiva

Aveți o ceartă, iar răspunsul tău în conflict este că partenerul e de vină 100%, tu nu ai nicio contribuție la problema respectivă. Ce nu-ți asumi? Responsabilitatea. Cuplul implică două persoane și o dinamică între ele, iar schimbarea ca lucrurile să meargă bine implică ambele persoane, în anumite procente. Ce intră în conflict și ce abilități de gestionare putem folosi/dezvolta fiecare? Empatia te ajută să te pui în papucii partenerului, să faci un pas în spate și să îi vezi mai clar perspectiva, iar mai departe negocierea ajută la găsirea unei soluții. Și pentru toate astea e nevoie de responsabilitatea propriilor fapte și responsabilitatea efortului depus.

Împietrirea

Ce înseamnă să te împietrești emoțional? Păi să te retragi emoțional, pur și simplu să te închizi, să nu vrei să mai discuți, să-ți eviți partenerul. Emoțiile sunt copleșitoare, se simte greu ceea ce se petrece între voi și drept apărare ai ridicat un zid. Dar emoțiile pot fi controlate și în primă fază poți pune în practică alt tip de evitare, unul mult mai sănătos: acela de a ajunge în punctul critic. Simți că ești foarte aproape de momentul exploziei emoționale? Cere o pauză, un time-out. Transmite-i partenerului că emoțiile tale devin incontrolabile, nu le mai poți gestiona, e greu să-ți accesezi partea rațională, ca atare ai nevoie de 30 de minute în care să te calmezi (ieși la o plimbare, mergi în altă cameră), apoi reluați discuția. Nu depășești cele 30 de minute comunicate, iar în timpul asta nu discutați deloc, nici prin mesaje.

Și, foarte important, nu uita de raportul 1 la 5, și folosește-te de degetele de la mână pentru a reține asta. Respectiv 1 experiență neplăcută în cuplu are nevoie de alte 5 experiențe plăcute pentru a fi anulat efectul negativ.

