Tipuri de manipulare foarte periculoase indiferent în ce etapă a relației te afli

Nu privești suspicios fiecare gest, fiecare comportament pus în act de partener. Și nici nu e indicat să te transformi într-un detectiv care caută cu lupa dovezile infracțiunii. Așa cum nu e sănătos nici să găsești scuze pe bandă rulantă atunci când realitatea îți arată un adevăr care e dureros. Unii parteneri sunt deschiși să facă o schimbare, asta dacă sunt confruntați și li se pun în față consecințele dure ale purtării lor.

Să se uite onest la modurile lor de reacție, să înțeleagă de unde vin și să procedeze, cu greu, cu mult efort, diferit. Și pentru asta de cele mai multe ori e nevoie de ajutor specializat, de un proces psihoterapeutic. Alții vor repeta iar și iar aceleași comportamente indiferent cât sunt de distructive pentru relațiile lor și pentru propria persoană, indiferent cât de mult te străduiești să le explici. Dar ca să te raportezi adecvat la tehnicile de manipulare cu care te confrunți e necesar întâi să le identifici corect.

Love bombing…

… are loc în etapa de început a relației, în procesul de curtare. Nu ești foarte sigură dacă îl vrei ca partener, ce tip de relație, cât de mult îl placi sau nu. Și acest partener se dă peste cap să te impresioneze, și se comportă ca într-un manual scris de cea mai romantică femeie din lume. Nu ratează niciun punct, niciun gest care să nu te lase cu gura căscată de uimire. Ți se pare efectiv incredibil că cineva poate fi atât de drăguț, de afectuos, se gândește în avans la cum să rezolve diferite probleme, face totul ca ție să îți fie bine și să fii fericită.

Dar, desigur, basmul are un final. Acela în care dispare pur și simplu prin ghosting, când nu înțelegi ce s-a întâmplat și parcă te-a lovit trenul. Ori când cel mai dulce bărbat din lume începe și se comportă la felul opus celui cu care te-a obișnuit, deoarece a constatat că te-a cucerit și acum ești în controlul său. Iar mai departe dinamica de cald-rece (comportament minunat – comportament care te rănește) devine o altă strategie de manipulare, în care rămâi într-o relație de care nu ești deloc mulțumită, în care suferi de-a dreptul, așteptând ca în cazul drogurilor doza următoare de comportament grozav după care tânjești.

Victimizarea

Plasarea responsabilității unor situații neplăcute exclusiv către tine sau chiar amplificarea disconfortului, a impactului real prin victimizare. Astfel atenția ta să fie concentrată către partener, vinovăția să fie un efect secundar tot cu rol de manipulare, iar evaluarea propriului tău disconfort, a nevoilor tale încălcate să fie blocată. Totul să fie despre partener, nimic despre tine. În același timp victimizarea poate veni împreună și cu conceperea unor scenarii cu notă puternic negativă, tocmai pentru a accelera luarea unor decizii pe care să nu le treci prin rațional, ci să fie influențate de reactivitatea emoțională.

Așteptările nerealiste

Cum te simți când cineva te critică foarte mult, când cineva cere foarte mult de la tine, sub nicio formă într-o doză rezonabilă? Inadecvată, insuficientă, lipsită de valoare? Și, da, se poate să te străduiești să oferi, să depui efort conștient în direcția respectivă, dar atunci când cerințele se schimbă foarte rapid, presiunea devine enormă, copleșitoare, manipularea țintește afectarea încrederii în sine și a stimei de sine. Căci o persoană cu încredere în sine scăzută va mai pune limite? Va mai oglindi ce nu este în regulă, acceptabil? Se va gândi la ea și ce e bine pentru ea?

Foto: PR

