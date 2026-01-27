Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: „De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om”

Paula Seling a vorbit despre criticile primite după prezența la Eurovision Moldova 2026.

Paula Seling, gafă de proporții la Eurovision Moldova 2026

Paula Seling a fost prezentă la Eurovision Moldova 2026, fiind membră a juriului internațional. În timpul concursului, ea a transmis un mesaj de apreciere publicului spunând „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul în limba rusă al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul a fost dur criticat pe internet pentru folosirea limbii ruse într-un context oficial.

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un ‘Молодец’ ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026

Paula Seling a postat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, intitulat Mică analiză a unui dezastru în care s-a declarat afectată de injuriile primite pe rețelele de socializare după momentul de la Eurovision Moldova 2026.

„Observ că, la mai bine de o săptămână de la acel moment, continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare — inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică.

Toate fac trimitere la un singur cuvânt, poate cel mai greu rostit de mine până acum, transformat într-o etichetă.

De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal?

Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională?

Întâmplarea cu acel termen buclucaș a devenit, fără voia nimănui, un adevărat experiment social.

Un amestec de psihologie colectivă, anatomie socială, nivel de empatie și „coloristică” intelectuală s-a revelat ca o paletă de culori despre care nici nu știam că există — sau, poate, pe care am preferat să nu o vedem.

A fost o radiografie a societății: cu lipsa ei de empatie, cu superficialitatea cunoașterii, cu nevoia de linșaj, dar și cu disponibilitatea de a folosi un eveniment nefericit din viața unei personalități care, o viață întreagă, a încercat să fie verticală, să urmeze reguli corecte de conștiință și conduită, să promoveze binele și calitatea oriunde a mers.

Tocmai de aceea, o greșeală — una singulară — capătă, pentru o astfel de persoană, conotații greu de dus.

Oameni care nu văd pânza întreagă iau un episod izolat, interpretabil, și îl transformă în definiție de caracter și ideologie. Ca și cum o apariție punctuală, într-un context nefericit sau într-o asociere nedorită, ar deveni brusc esența unui om”.

Artista a ținut să sublinieze că mesajul ei nu a avut sub nicio formă o conotație politică, așa cum a fost interpretat de unele persoane.

„Repet clar și fără echivoc: nu am avut niciodată o opinie politică exprimată public, pentru că am considerat că nu aceasta este menirea mea.

Binele meu l-am făcut în neutralitate, încercând să transmit iubire, lumină și construcție, nu separare.

Și totuși, oameni — inclusiv un fost coleg de facultate, jurnalist — au uitat regula de bază a profesiei: verificarea informației din minimum trei surse. A ales să scrie un eseu care mă picta exact așa cum NU sunt. Și știa că nu sunt așa, pentru că mă cunoaște. Știu că mă cunoaște, și el știe, dar alege să nu știe. L-a șters, ulterior. Măcar atat…”

Paula Seling s-a declarat foarte afectată de cele întâmplate și de modul în care publicul a ales să se raporteze la acest incident.

„Sunt tristă.

Tristă pentru că lumina răzbate tot mai greu printre nori.

Nori grei.

Nori de răutate.

Nori de lipsă de eleganță.

Dacă aceasta este lumea azi, cu particularitățile ei, atunci aleg să fiu de modă veche.

Aleg să îmbrățișez acolo unde cineva dorește să arunce cu piatra.

Mulțumesc”, și-a închis ea mesajul.

