Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: „De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om”

Paula Seling s-a declarat foarte afectată de cele întâmplate și de modul în care publicul a ales să se raporteze la acest incident.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: "De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om"

Paula Seling a vorbit despre criticile primite după prezența la Eurovision Moldova 2026.

Paula Seling, gafă de proporții la Eurovision Moldova 2026

Paula Seling a fost prezentă la Eurovision Moldova 2026, fiind membră a juriului internațional. În timpul concursului, ea a transmis un mesaj de apreciere publicului spunând „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul în limba rusă al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul a fost dur criticat pe internet pentru folosirea limbii ruse într-un context oficial.

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un ‘Молодец’ ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026

Paula Seling a postat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, intitulat Mică analiză a unui dezastru în care s-a declarat afectată de injuriile primite pe rețelele de socializare după momentul de la Eurovision Moldova 2026.

„Observ că, la mai bine de o săptămână de la acel moment, continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare — inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică.
Toate fac trimitere la un singur cuvânt, poate cel mai greu rostit de mine până acum, transformat într-o etichetă.
De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal?
Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională?
Întâmplarea cu acel termen buclucaș a devenit, fără voia nimănui, un adevărat experiment social.
Un amestec de psihologie colectivă, anatomie socială, nivel de empatie și „coloristică” intelectuală s-a revelat ca o paletă de culori despre care nici nu știam că există — sau, poate, pe care am preferat să nu o vedem.
A fost o radiografie a societății: cu lipsa ei de empatie, cu superficialitatea cunoașterii, cu nevoia de linșaj, dar și cu disponibilitatea de a folosi un eveniment nefericit din viața unei personalități care, o viață întreagă, a încercat să fie verticală, să urmeze reguli corecte de conștiință și conduită, să promoveze binele și calitatea oriunde a mers.
Tocmai de aceea, o greșeală — una singulară — capătă, pentru o astfel de persoană, conotații greu de dus.
Oameni care nu văd pânza întreagă iau un episod izolat, interpretabil, și îl transformă în definiție de caracter și ideologie. Ca și cum o apariție punctuală, într-un context nefericit sau într-o asociere nedorită, ar deveni brusc esența unui om”.

Artista a ținut să sublinieze că mesajul ei nu a avut sub nicio formă o conotație politică, așa cum a fost interpretat de unele persoane.

„Repet clar și fără echivoc: nu am avut niciodată o opinie politică exprimată public, pentru că am considerat că nu aceasta este menirea mea.
Binele meu l-am făcut în neutralitate, încercând să transmit iubire, lumină și construcție, nu separare.
Și totuși, oameni — inclusiv un fost coleg de facultate, jurnalist — au uitat regula de bază a profesiei: verificarea informației din minimum trei surse. A ales să scrie un eseu care mă picta exact așa cum NU sunt. Și știa că nu sunt așa, pentru că mă cunoaște. Știu că mă cunoaște, și el știe, dar alege să nu știe. L-a șters, ulterior. Măcar atat…”

Paula Seling s-a declarat foarte afectată de cele întâmplate și de modul în care publicul a ales să se raporteze la acest incident.

„Sunt tristă.
Tristă pentru că lumina răzbate tot mai greu printre nori.
Nori grei.
Nori de răutate.
Nori de lipsă de eleganță.
Dacă aceasta este lumea azi, cu particularitățile ei, atunci aleg să fiu de modă veche.
Aleg să îmbrățișez acolo unde cineva dorește să arunce cu piatra.
Mulțumesc”, și-a închis ea mesajul.

Citește și:
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce a născut Andreea Bănică prin cezariană. Artista, dezvăluiri neștiute despre copii și rolul de mamă: "Pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural"
People
De ce a născut Andreea Bănică prin cezariană. Artista, dezvăluiri neștiute despre copii și rolul de mamă: "Pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural"
Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp: "Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi"
People
Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp: "Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi"
Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut "suporta" cu mult înainte de drama nunții: "Comunicarea era minimă"
People
Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut "suporta" cu mult înainte de drama nunții: "Comunicarea era minimă"
Andreea Ibacka, despre problemele din relația cu Cabral, după 15 ani de căsătorie: "Uneori suntem în competiție, ca orice cuplu..."
People
Andreea Ibacka, despre problemele din relația cu Cabral, după 15 ani de căsătorie: "Uneori suntem în competiție, ca orice cuplu..."
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, așteaptă cel de-al doilea copil al familiei
People
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, așteaptă cel de-al doilea copil al familiei
Andra, în lacrimi din cauza anulării emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV: "Ați fost familia noastră"
People
Andra, în lacrimi din cauza anulării emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV: "Ați fost familia noastră"
Libertatea
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului despre Michael Schumacher. După ani de zile în care a fost imobilizat la pat, în urma accidentului la schi, în sfârșit, a venit și o veste bună!
Vestea momentului despre Michael Schumacher. După ani de zile în care a fost imobilizat la pat, în urma accidentului la schi, în sfârșit, a venit și o veste bună!
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
catine.ro
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
Mai multe din people
Dakota Johnson și Role Model formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
Dakota Johnson și Role Model formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
People

Dakota Johnson este într-o nouă relație cu rapperul Role Model, la mai puțin de un an de la despărțirea de Chris Martin.

+ Mai multe
Cu cine s-au întâlnit Loredana Groza și fiica ei, Elena, în India. Cele două au avut parte de o revedere specială
Cu cine s-au întâlnit Loredana Groza și fiica ei, Elena, în India. Cele două au avut parte de o revedere specială
People

Loredana Groza și fiica ei, Elena, s-au întâlnit cu o persoană apropiată lor în vacanța pe care o petrec în India.

+ Mai multe
Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea: "Ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om"
Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea: "Ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om"
People

Olga Barcari a vorbit despre relația amoroasă pe care a avut-o cu Cătălin Bordea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC