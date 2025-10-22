Paula Seling, confesiuni despre viața ei amoroasă după ce a divorțat de Radu Bucura: „Schimbările pentru mine nu sunt foarte plăcute”

În 2022, s-a aflat că Paula Seling a divorțat de Radu Bucura după 17 ani de căsnicie. El i-a fost și manager o lungă perioadă și s-a ocupat de activitatea artistică și concertele vedetei. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena, care acum are 11 ani. În ciuda faptului că s-au despărțit, cântăreața și fostul ei partener sunt implicați în creșterea fiicei lor și se preocupă amândoi de educația ei.

Paula Seling, mărturisiri despre viața ei amoroasă

Paula Seling a oferit recent declarații rare despre cum a perceput divorțul de fostul ei soț, Radu Bucura, și cum s-a adaptat la această schimbare majoră din viața ei.

„Când trebuie să schimb ceva mă gândesc „oare cum o să fie?”. Așa că, schimbările pentru mine nu sunt foarte plăcute. Dar după aia mă adaptez. E complicat să vorbesc despre un lucru care a fost și în care mai e o persoană implicată care nu e aici. Viața merge înainte cu sau fără voința noastră. (…) Toate lucrurile care s-au întâmplat au fost cu un rost. (…) Fiecare simte viața altfel și e normal să fie așa. Lucrurile pleacă în alte direcții”, a declarat Paula Seling în podcast-ul „Acasă la Măruță.”

Cătălin Măruță, gazda podcast-ului, a întrebat-o pe Paula Seling: „Deci ai pe cineva căruia îi spui „Te iubesc!?”. Ulterior, artista a răspuns: „E posibil.” Cântăreața obișnuiește să fie discretă, așa că nu a dezvăluit dacă în prezent se află sau nu într-o nouă relație.

De asemenea, Paula Seling a mai vorbit și despre implicarea fostului ei soț, Radu Bucura, în creșterea fiicei lor, Elena.

„Suntem împreună părinți în continuare. Elena are nevoie de amândoi. Ne descurcăm, găsim soluții. (…) Tatăl Elenei este un om minunat, care are grijă de tot ce înseamnă îndatoririle lui de tată. Suntem părinții ei și o iubim la fel.”

Paula Seling, despre divorțul de fostul ei soț

Paula Seling a vorbit acum ceva timp despre divorțul de fostul ei soț, Radu Bucura, și despre concluzia la care a ajuns după separarea lor.

„În momentul ăsta, cred că are legătură cu identitatea fiecăruia. Cu faptul că este o dovadă de iubire să îi dai ocazia celuilalt să devină ceea ce trebuie să devină, știind că împreună cu tine s-ar putea să nu reușească, pentru că nu-i dai tu suficient spațiu. E o dovadă de iubire să dai libertatea cuiva, când știi că are nevoie de ea. Și cred că lucrurile sunt la fel, de ambele părți”, a declarat Paula Seling într-un interviu pentru cancan.ro.

Chiar dacă au divorțat, Paula Seling a precizat că și în prezent ea și fostul ei soț își poartă de grijă reciproc. Artista și fostul ei partener de viață au fost căsătoriți timp de 17 ani.

„Este imposibil, după 17 ani, să nu ții foarte mult la cineva. E un gen de iubire care nu dispare niciodată. Este o celulă ce a funcționat ani de zile și este imposibil să nu te întrebi dacă e în regulă, dacă e totul OK. Ne purtăm de grijă, în continuare, unii altora. Suntem o echipă în creșterea Elenei și așa este normal să fie”, a spus artista.

De asemenea, Radu Bucura este implicat în creșterea fiicei sale, Elena. Artista și fostul ei soț se ocupă împreună de educația copilului lor.

„Bineînțeles, facem asta amândoi. Avem un mare ajutor, mai nou, Elena este înnebunită de after-ul la care merge. Are acolo o comunitate și ea vrea să meargă la after. Înainte stăteam și făceam amândoi temele cu ea, dar acum și le face acolo și cumva e mai ușor și pentru noi. Ea (n.red. Elena, fiica lor) e foarte OK. Știe foarte bine că niciunul dintre noi nu am plecat aiurea pe cărări. Suntem ambii alături de ea, lucrurile sunt în regulă. Și chiar când e cu mine, se gândește la taică-su. Și când e acolo, se gândește la mine”, a mai spus Paula Seling pentru sursa citată anterior.

