Paula Seling, dezvăluiri emoționante despre fiica ei. Cum se înțeleg cele două și ce pasiuni are Elena: „La noi în familie, totul se face prin comunicare”

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Paula Seling a discutat despre fiica sa, Elena, și modul în care aceasta își gestionează timpul între educație și hobby-uri. Artista a evidențiat ambiția și perseverența Elenei, menționând că își dorește să se afirme printre cei mai buni. De asemenea, Paula a subliniat deschiderea fiicei sale în a comunica orice problemă cu familia.

Paula Seling a surprins pe toată lumea cu vestea că a divorțat de Radu Bucura. Cu toate acestea, cei doi formează o echipă foarte bună în creșterea fiicei lor.

Elena își finalizează temele la after-school, dedicându-se ulterior activităților preferate, precum voleiul, la care participă de două ori pe săptămână. Paula Seling a remarcat responsabilitatea și seriozitatea cu care fiica sa abordează această nouă pasiune. În plus, rezultatele academice ale Elenei sunt remarcabile, demonstrând dorința sa de a excela. Progresele în învățarea limbii engleze sunt, de asemenea, notabile, fiind studiată atât acasă, cât și la after-school. Artista a concluzionat că Elena este un copil dedicat și muncitor.

„Elenei îi place la școală, își face temele la after, iar apoi este liberă să se joace și să își petreacă timpul cum simte. Acum are o nouă pasiune, voleiul, și e foarte bucuroasă, se antrenează de două ori pe săptămână la sală, dar și acasă, e foarte responsabilă și serioasă în ceea ce privește noua preocupare. Rezultatele la învățătură sunt foarte bune și mă bucur să văd că e ambițioasă și că își dorește să fie fruntașă. Progresează la limba engleză, pe care o studiază și acasă, dar și la after. Este un copil sârguincios, aș putea afirma cu tărie.”, a spus Paula Seling în cadrul interviului acordat VIVA.