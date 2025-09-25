Paula Seling, dezvăluiri în lacrimi despre fiica ei, Elena: „Sunt diverse judecăți”

În urmă cu 8 ani, Paula Seling și fostul ei soț, Radu Bucura, au adoptat-o în mare secret pe Elena. Deși cei doi au divorțat în 2022, după 17 ani de mariaj, au rămas în relații bune de dragul fiicei lor. Îndrăgita artistă a făcut declarații emoționante despre fiica sa și despre relația acesteia cu tatăl său.

Paula Seling, despre fiica ei, Elena

Paula Seling, una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, se declară extrem de mândră de Elena, care la 11 ani s-a transformat într-o frumoasă domnișoară. Artista a rămas în relații bune cu fostul soț, pentru binele fetiței lor, și continuă să o susțină în fiecare aspect al vieții sale.

Prezentă la un eveniment special, Paula Seling a vorbit cu lacrimi în ochi despre fiica sa adoptivă și despre provocările cu care aceasta se confruntă la școală.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi! Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice. Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult ca lucrurile să fie bine. Mai nou, a intrat în clasa a V-a și își dorește să facă totul bine, pentru toți profesorii, își iubește profesorii, toți sunt minunați. Mă bucur să văd că e atât de entuziasmată de noii profesori. Îi place foarte mult limba engleză și vrem să ne reîntoarcem împreună la înot”, a declarat Paula Seling într-un interviu pentru Click.

Ce pasiuni are Elena, fiica Paulei Seling

Artista a dezvăluit și pasiunea fiicei sale pentru sport: voleiul.

„Elena face și volei. Sunt foarte mândră de echipa lor Chitila, care a ieșit campioană. Au fost la Sibiu acum recent, mai au niște meciuri și săptămâna cealaltă. Sunt foarte bucuroasă că au rezultate. Mă bucur să văd că ea, chiar dacă era cea mai nouă în club, deja a început să-și dea drumul și să joace meciuri, să fie în echipă un pion important”, a mai mărturisit Paula Seling.

Elena își finalizează temele la after-school, dedicându-se ulterior activităților preferate, precum voleiul, la care participă de două ori pe săptămână. Paula Seling a remarcat responsabilitatea și seriozitatea cu care fiica sa abordează această nouă pasiune. În plus, rezultatele academice ale Elenei sunt remarcabile, demonstrând dorința sa de a excela. Progresele în învățarea limbii engleze sunt, de asemenea, notabile, fiind studiată atât acasă, cât și la after-school. Artista a concluzionat că Elena este un copil dedicat și muncitor.

