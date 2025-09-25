A doua echipă eliminată de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul”

În ediția difuzată pe data de 24 septembrie 2025, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express.

  de  Andreea Ilie
Cursa pentru ultima șansă (1)
Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură a început la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

A doua echipă eliminată de la Asia Express 2025

În ediția difuzată pe data de 24 septembrie 2025, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, și Alina Pușcău și Cristina Postu.

Ultima zi în Filipine le-a surprins pe cele trei echipe aflate în cursa pentru ultima șansă cu misiuni pe cât de grele, pe atât de emoționante.

Irina Fodor și ceilalți concurenți așteptau cu nerăbdare să afle ce au făcut echipele plecate în cursa pentru ultima șansă, iar cei care au ajuns primii au fost Anda Adam și Joseph, urmați de Alina Pușcău, Cristina Postu și apoi de Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

Irina a dezvăluit că Joseph, Anda Adam, Alina Pușcău și Cristina Postu au fost concurenții care au reușit să se salveze de la eliminare, Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fiind cei care au rămas în suspans pentru a afla dacă vor mai continua marea aventură sau dacă vor pleca acasă.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!”, a spus Raluca, extrem de emoționată.

Din păcate pentru ei, medalia a fost roșie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concurul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi”, a spus Raluca la testimonial.

„Nici măcar eu care o cunosc foarte bine și am plecat cu ea la drum nu credeam că o să ajungem să facem cam 30% din competiție, să ajungem până aici de fapt. Cu perfuzie. (…) Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit că formasem o comunitate.” a spus și Florin Stamin.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: „Fie că vrem sau nu să recunoaștem…'

Foto: Instagram

