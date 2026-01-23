Actori cunoscuți care au cucerit cu prestațiile lor din filme independente cu buget redus

Mai multe filme independente au trecut neobservate, cu toate că din distribuția lor fac parte nume recunoscute.

  de  Braslasu Iulia
1. Brick
Filmele independente și cu bugete nu atât de spectaculoase le-au oferit șansa unor actori de a interpreta roluri diverse, provocatoare și riscante.

1. Brick

Blockbusterele Inception și Dark Knight Rises regizate de Christopher Nolan i-au adus o mai mare vizibilitate în fața publicului actorului Joseph Gordon-Levitt, dar a jucat și în proiecte independente. În 2005 l-a interpretat pe Brendan Frye în Brick, un tânăr singuratic care investighează pe cont propriu dispariția fostei sale iubite și ajunge, astfel, în lumea interlopă. Bugetul filmului a fost de aproximativ 500.000 de dolari. 

2. Return

Liza Johnson a scris și regizat Return, o dramă independentă despre o rezervistă care se întoarce la viața de familie și încearcă să își găsească din nou echilibrul. Linda Cardellini, Michael Shannon și John Slattery au interpretat rolurile principale în acest film cu un buget modest. 

3. Reservoir Dogs

Quentin Tarantino și-a făcut debutul în regie cu Reservoir Dogs, un film care a avut un buget de 1,2 milioane de dolari. Furtul de bijuterii al unor hoți de diamante nu decurge deloc conform planului inițial, ceea ce le aduce mai multe necazuri. Distribuția filmului a inclus mai mulți actori de renume, cum ar fi Tim Roth, Harvey Keitel și Michael Madsen.

4. Halloween

Jamie Lee Curtis avea 19 ani atunci când a jucat în filmul Halloween din 1978, fiind și pentru prima dată când a intrat în pielea personajului Laurie Strode. John Carpenter a regizat acest film care a fost realizat cu 325.000 de dolari. 

5. Saw

Saw, un film horror deja devenit emblematic, a avut un buget de 1,2 milioane de dolari. Pelicula are o intrigă interesantă, cu potențial și care a șocat în același timp, despre doi bărbați răpiți care trebuie să facă alegeri pe viață și pe moarte dacă mai vor să scape din locul în care stau ascunși. Cary Elwes și Danny Glover au făcut parte din distribuție. 

6. Looking For Kitty

Looking for Kitty este o comedie cu accente dramatice și cu mize destul de mici, despre un antrenor de baseball care își caută soția care a dispărut. Realizarea proiectului în sine a reprezentat o muncă de apreciat. E un film experimental, care a avut un buget de 250.000 de dolari și a fost filmat cu o cameră Panasonic 24P. Edward Burns s-a ocupat de scenariu, regie și a jucat rolul principal. 

7. Take Shelter

Jeff Nichols a scris și regizat filmul Take Shelter, care îi are în rolurile principale pe Michael Shannon și Jessica Chastain. În acest thriller psihologic, Curtis este un soț și tată care se confruntă brusc cu o serie de viziuni bizare despre o apocalipsă. În speranța că își va proteja familia de o eventuală tragedie și va scăpa de o parte din frici, construiește un adăpost. Filmul a fost realizat cu un buget de 5 milioane de dolari, iar Jessica Chastain și Michael Shannon erau deja cunoscuți când au jucat în el. 

8. Mad Max

Mad Max este un film de acțiune regizat de George Miller care a avut un buget de aproximativ 400.000 de dolari australieni. Povestea se concentrează pe un polițist care vrea să împiedice o bandă de motocicliști din a mai stârni probleme. Protagonistul a fost jucat de Mel Gibson, iar filmul avea să aibă o contribuție importantă asupra faimei actorului.

9. Down To The Bone

Debra Granik a regizat Down to the Bone, un film care explorează viața unei mame de doi băieți care se luptă cu dependența de droguri. Sensibil, dar și sfâșietor, pelicula a avut-o în rol principal pe Vera Farmiga, care deja își câștigase recunoașterea în industrie atunci când a jucat în film. Bugetul a fost de 500.000 de dolari.

10. Wendy And Lucy

În filmul Wendy and Lucy regizat de Kelly Reichardt, actrița Michelle Williams interpretează rolul principal. Ea este Wendy, o tânără care să își propune să-și schimbe viața. Așa că, pune la cale o aventură. Nu pleacă singură, ci alături de câinele ei, Lucy. Filmul regizat de Kelly Reichardt a avut un buget de 300.000 de dolari.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
