10 staruri care au strălucit în 2025 în roluri remarcabile

Anul 2025 a adus în fața noastră câteva nume în actorie, unele noi, altele deja cu experiență notabilă, care au avut prestații demne de toată admirația.

1. Leo Woodall

În cazul în care te numeri printre persoanele care s-au uitat cu interes la Bridget Jones’s Diary, Bridget Jones: The Edge of Reason și Bridget Jones’s Baby, atunci cu siguranță nu ai ratat cel de-al patrulea film din celebra serie, Mad About The Boy, unde Renee Zellweger a revenit în rolul care a consacrat-o. Personajul ei din film s-a implicat într-o relație sentimentală cu un iubit mai tânăr decât ea, pe nume Roxster, interpretat de Leo Woodall. Pe ecrane, s-a văzut că între ei există o chimie interesantă, ceea ce a fost o surpriză plăcută pentru public. Totuși, actorul nu este deloc străin publicului, pentru că acesta a mai putut fi văzut în al doilea sezon al serialului White Lotus și în miniseria One Day.

2. Charles Melton

Warfare, drama regizată de Alex Garland și Ray Mendoza despre războiul din Irak, l-a avut în distribuție și pe Charles Melton, într-un rol complex și dificil datorită subiectului abordat, al unui ofițer adjunct responsabil cu un pluton Navy SEAL în timpul evacuării din 2006. Cu acest personaj aflat în situații de viață limită, a făcut un salt uriaș de la rolurile din serialul Riverdale și filmul May December.

3. Owen Cooper

Una dintre cele mai discutate miniserii din 2025 a fost, cu siguranță, Adolescence. Creată de Stephen Graham, cel care joacă și unul dintre rolurile principale, și Jack Thorne, este o explorare profundă, dar și vulnerabilă, a modului în care tinerii sunt expuși la tipare de masculinitate toxică și modele problematice de urmat. Protagonistul este Jaime Miller, interpretat de Owen Cooper, un băiat în vârstă de 13 ani care este arestat pentru crimă. Interpretarea tânărului este excepțională și magnetică și rămâne cu tine multă vreme, mai ales că nu avea o experiență anterioară în actorie și este primul său rol.

4. Mikey Madison

Un alt film dezbătut intens în 2025 este și Anora, scris și regizat de Sean Baker și cu Mikey Madison în rol principal. Actrița a jucat-o pe Ani, o lucrătoare sexuală din Brooklyn, care se îndrăgostește de Ivan, fiul unui oligarh rus, cu care se și căsătorește. Problema intervine în momentul în care părinții lui află de căsătoria lor, cu care nu sunt de acord. Pentru a interpreta cât mai bine acest personaj, a învățat limba rusă și a discutat cu lucrătoare sexuale, pentru a le afla poveștile de viață. Ce este impresionant aici este maniera în care Mikey Madison face balansul între dramatism, sensibilitate și ironie, iar prestația ei i-a adus un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal.

5. Megan Stalter

Lena Dunham, creatoarea serialului iconic Girls, a revenit în 2025 cu miniseria Too Much, un nou proiect care explorează provocările relațiilor romantice, intimitatea și vulnerabilitatea. Avem parte de toate aceste aspecte din perspectiva unei tinere, pe nume Jessica Salmon, jucată de Megan Stalter, venită în Londra pregătită să depășească suferința din dragoste și să își găsească un drum în publicitate. Prestația actriței Megan Stalter nu poate trece neobservată, pentru că știe când să fie jucăușă, sensibilă, dar și serioasă.

6. Maisy Stella

După rolul Daphne Conrad din serialul Nashville, Maisy Stella a făcut o pauză de la actorie ca să revină în forță în filmul My Old Ass, scris și regizat de Megan Park. În această dramă care are ca temă maturizarea, o joacă pe adolescenta Elliot, aflată într-o călătorie revelatoare care promite să îi ofere răspunsurile pe care le caută.

7. Theo James

În filmul de groază The Monkey, Theo James a avut un rol dublu, al fraților gemeni Bill și Hal, cei care încep un joc periculos cu o jucărie veche a tatălui lor. Cu această interpretare, a arătat publicului că poate interpreta și personaje cu o greutate mult mai mare față de cele din seria Divergent și serialul White Lotus.

8. Jurnee Smollett

Jurnee Smollett a avut un rol greu în serialul Smoke, creat de Dennis Lehane, al unei foste pușcașe marine devenită detectivă, implicată în tot felul de situații neașteptate care la prima vedere nu par ceea ce sunt. Este un personaj cu care s-a delimitat clar de tot ceea ce mai interpretase până în acea clipă.

9. Tramell Tillman

Serialul Severance i-a adus un val de popularitate actorului Tramell Tillman, însă o prestație demnă de admirat are și în filmul de acțiune Mission: Impossible – The Final Reckoning, unde îl joacă pe căpitanul Bledsoe. Tramell Tillman a primit acest rol direct, după ce Christopher McQuarrie, regizorul peliculei, a rămas impresionat după ce l-a văzut în Severance.

10. Alfie Williams

Înainte de a juca în 28 Years Later, Alfie Williams mai avea la activ câteva apariții în scurtmetraje independente și în sezonul trei din serialul His Dark Materials. În acest film horror regizat de Danny Boyle, îl joacă pe tânărul Spike, de 12 ani, un supraviețuitor de pe Insula Sfântă. Pe ecrane, a dat dovadă de o interpretare tulburătoare, care nu te poate lăsa fără nicio reacție.

Citește și:

Actori care au întâmpinat situații extreme și au făcut eforturi incredibile pentru a interpreta un rol

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro