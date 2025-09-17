10 staruri care au strălucit în 2025 în roluri remarcabile

Iată care sunt starurile care au avut prestații excepționale în 2025 și care promit că nu se vor opri aici.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Leo Woodall
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Anul 2025 a adus în fața noastră câteva nume în actorie, unele noi, altele deja cu experiență notabilă, care au avut prestații demne de toată admirația. 

1. Leo Woodall

În cazul în care te numeri printre persoanele care s-au uitat cu interes la Bridget Jones’s Diary, Bridget Jones: The Edge of Reason și Bridget Jones’s Baby, atunci cu siguranță nu ai ratat cel de-al patrulea film din celebra serie, Mad About The Boy, unde Renee Zellweger a revenit în rolul care a consacrat-o. Personajul ei din film s-a implicat într-o relație sentimentală cu un iubit mai tânăr decât ea, pe nume Roxster, interpretat de Leo Woodall. Pe ecrane, s-a văzut că între ei există o chimie interesantă, ceea ce a fost o surpriză plăcută pentru public. Totuși, actorul nu este deloc străin publicului, pentru că acesta a mai putut fi văzut în al doilea sezon al serialului White Lotus și în miniseria One Day.

2. Charles Melton

Warfare, drama regizată de Alex Garland și Ray Mendoza despre războiul din Irak, l-a avut în distribuție și pe Charles Melton, într-un rol complex și dificil datorită subiectului abordat, al unui ofițer adjunct responsabil cu un pluton Navy SEAL în timpul evacuării din 2006. Cu acest personaj aflat în situații de viață limită, a făcut un salt uriaș de la rolurile din serialul Riverdale și filmul May December.

3. Owen Cooper

Una dintre cele mai discutate miniserii din 2025 a fost, cu siguranță, Adolescence. Creată de Stephen Graham, cel care joacă și unul dintre rolurile principale, și Jack Thorne, este o explorare profundă, dar și vulnerabilă, a modului în care tinerii sunt expuși la tipare de masculinitate toxică și modele problematice de urmat. Protagonistul este Jaime Miller, interpretat de Owen Cooper, un băiat în vârstă de 13 ani care este arestat pentru crimă. Interpretarea tânărului este excepțională și magnetică și rămâne cu tine multă vreme, mai ales că nu avea o experiență anterioară în actorie și este primul său rol.

4. Mikey Madison

Un alt film dezbătut intens în 2025 este și Anora, scris și regizat de Sean Baker și cu Mikey Madison în rol principal. Actrița a jucat-o pe Ani, o lucrătoare sexuală din Brooklyn, care se îndrăgostește de Ivan, fiul unui oligarh rus, cu care se și căsătorește. Problema intervine în momentul în care părinții lui află de căsătoria lor, cu care nu sunt de acord. Pentru a interpreta cât mai bine acest personaj, a învățat limba rusă și a discutat cu lucrătoare sexuale, pentru a le afla poveștile de viață. Ce este impresionant aici este maniera în care Mikey Madison face balansul între dramatism, sensibilitate și ironie, iar prestația ei i-a adus un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal. 

5. Megan Stalter

Lena Dunham, creatoarea serialului iconic Girls, a revenit în 2025 cu miniseria Too Much, un nou proiect care explorează provocările relațiilor romantice, intimitatea și vulnerabilitatea. Avem parte de toate aceste aspecte din perspectiva unei tinere, pe nume Jessica Salmon, jucată de Megan Stalter, venită în Londra pregătită să depășească suferința din dragoste și să își găsească un drum în publicitate. Prestația actriței Megan Stalter nu poate trece neobservată, pentru că știe când să fie jucăușă, sensibilă, dar și serioasă.

6. Maisy Stella

După rolul Daphne Conrad din serialul Nashville, Maisy Stella a făcut o pauză de la actorie ca să revină în forță în filmul My Old Ass, scris și regizat de Megan Park. În această dramă care are ca temă maturizarea, o joacă pe adolescenta Elliot, aflată într-o călătorie revelatoare care promite să îi ofere răspunsurile pe care le caută. 

7. Theo James

În filmul de groază The Monkey, Theo James a avut un rol dublu, al fraților gemeni Bill și Hal, cei care încep un joc periculos cu o jucărie veche a tatălui lor. Cu această interpretare, a arătat publicului că poate interpreta și personaje cu o greutate mult mai mare față de cele din seria Divergent și serialul White Lotus

8. Jurnee Smollett

Jurnee Smollett a avut un rol greu în serialul Smoke, creat de Dennis Lehane, al unei foste pușcașe marine devenită detectivă, implicată în tot felul de situații neașteptate care la prima vedere nu par ceea ce sunt. Este un personaj cu care s-a delimitat clar de tot ceea ce mai interpretase până în acea clipă. 

9. Tramell Tillman

Serialul Severance i-a adus un val de popularitate actorului Tramell Tillman, însă o prestație demnă de admirat are și în filmul de acțiune Mission: Impossible – The Final Reckoning, unde îl joacă pe căpitanul Bledsoe. Tramell Tillman a primit acest rol direct, după ce Christopher McQuarrie, regizorul peliculei, a rămas impresionat după ce l-a văzut în Severance.

10. Alfie Williams

Înainte de a juca în 28 Years Later, Alfie Williams mai avea la activ câteva apariții în scurtmetraje independente și în sezonul trei din serialul His Dark Materials. În acest film horror regizat de Danny Boyle, îl joacă pe tânărul Spike, de 12 ani, un supraviețuitor de pe Insula Sfântă. Pe ecrane, a dat dovadă de o interpretare tulburătoare, care nu te poate lăsa fără nicio reacție. 

Citește și:
Actori care au întâmpinat situații extreme și au făcut eforturi incredibile pentru a interpreta un rol

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Harry Potter - Hagrid's Motorcycle (CC99727) Harry Potter - Hagrid's Motorcycle (CC99727) 269 RON Cumpără acum
Harry Potter - Triple Decker Knight Bus (CC99726) Harry Potter - Triple Decker Knight Bus (CC99726) 269 RON Cumpără acum
Harry Potter - Hogwarts Express (CC99724) Harry Potter - Hogwarts Express (CC99724) 269 RON Cumpără acum
Harry Potter - Enchanted Ford Anglia (CC99725) Harry Potter - Enchanted Ford Anglia (CC99725) 269 RON Cumpără acum
Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) 59.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Programul complet al UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România
Lifestyle
Programul complet al UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România
După multe dezamăgiri îți este foarte greu să ai încredere în cineva? Cum să procedezi în noua ta relație
Lifestyle
După multe dezamăgiri îți este foarte greu să ai încredere în cineva? Cum să procedezi în noua ta relație
Motive să vizitezi Poznań anul acesta
Lifestyle
Motive să vizitezi Poznań anul acesta
Fundația Zurli și Fundația Ringier lansează campania „Pijamale cu iubire"
Lifestyle
Fundația Zurli și Fundația Ringier lansează campania „Pijamale cu iubire"
10 actori care au acceptat un rol numai pentru bani
Lifestyle
10 actori care au acceptat un rol numai pentru bani
O zi până la Impact: speakerii pe care să nu îi ratezi la această ediție Impact Bucharest
Lifestyle
O zi până la Impact: speakerii pe care să nu îi ratezi la această ediție Impact Bucharest
Libertatea
Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
catine.ro
Robert Redford a murit. Actorul din „All the President’s Men” și fondatorul Sundance avea 89 de ani
Robert Redford a murit. Actorul din „All the President’s Men” și fondatorul Sundance avea 89 de ani
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Mai multe din lifestyle
Poznań – un oraș favorabil investitorilor 
Poznań – un oraș favorabil investitorilor 
Lifestyle

Orașul Poznań este un loc excelent pentru afaceri – fapt confirmat de opiniile investitorilor și de numeroase clasamente internaționale. Capitala regiunii Wielkopolska își consolidează, de asemenea, poziția pe harta celor mai importante centre de cercetare în domeniul inteligenței artificiale din Europa.

+ Mai multe
Irina Rimes aduce "Descântatele" pentru ultima dată la București
Irina Rimes aduce "Descântatele" pentru ultima dată la București
Lifestyle

Irina Rimes va susține ultimul concert din seria "Descântatele" la Arenele Romane pe data de 27 septembrie.

+ Mai multe
Prima producție românească de teatru pe râul Dâmbovița are premiera weekendul acesta la București
Prima producție românească de teatru pe râul Dâmbovița are premiera weekendul acesta la București
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC