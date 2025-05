Filme bune despre maturizare pe care, probabil, le-ai ocolit până acum

Filmele acestea ne arată o parte dintre explorările și obstacolele prin care trec persoanele tinere în timp ce parcurg etapele maturizării și își găsesc un drum în viață.

1. Angus

Filmul Angus ne aduce în față o poveste despre bullying-ul și hărțuirea pe care le suferă un adolescent într-un liceu din Minnesota în anii ’90. El încearcă să facă față tuturor greutăților pe care le trăiește, în timp ce are propriile lupte interioare și întrebări cu privire la viață.

2. The Half Of It

Ellie Chu este o adolescentă timidă care acceptă propunerea lui Paul de a scrie în locul lui o scrisoare de dragoste pentru Aster, fata pe care o place în secret. Însă, această situație a luat-o prin surprindere pe Ellie, pentru că a făcut-o să își dea seama că și ea are sentimente pentru Aster, iar Ellie și Paul învață împreună ce înseamnă să faci sacrificii pentru persoana pe care o iubești.

3. Skate Kitchen

Camille este o adolescentă destul de retrasă și pasionată de skateboarding, care se alătură unui grup de fete diverse din New York, care îi împărtășesc aceeași pasiune. Deși se simte intimidată de ele, începe să se apropie de Janay și de Devon, jucat de fiul lui Will Smith si a lui Jade Pinkett Smith. Pe fondul acestui triunghi amoros în care Camille e implicată, ea trebuie să facă față și relației dificile pe care o are cu mama ei.

4. Igby Goes Down

Din distribuția filmul Igby Goes Down fac parte Kieran Culkin, Susan Sarandon, Claire Danes, Ryan Phillippe și Jeff Goldblum. Igby este un tânăr dintr-un mediu privilegiat, dar care resimte puternic presiunile și așteptările mult prea mari din partea familiei sale, față de care nu încetează să se revolte.

5. Columbus

Haley Lu Richardson, Parker Posey, Michelle Forbes și John Cho au jucat în filmul Columbus. Pasiunea pentru arhitectură îi aduce tot mai aproape pe Jin, un bărbat de origine coreeană, și pe Casey. Aflați în Columbus din rațiuni diferite, cei doi încep să își împărtășească din experiențele prin care au trecut și descoperă că viețile lor nu sunt atât de diferite pe cât ar fi crezut inițial.

6. The Incredibly True Adventure Of Two Girls In Love

Maria Maggenti a scris și regizat The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love, un film sensibil despre o poveste de dragoste care se înfiripă între două fete care nu fac parte din același mediu social. Relația lor este pusă la încercare, dar sentimentele lor se dovedesc a fi mult mai puternice decât toate obstacolele și zidurile de care se lovesc.

7. Brigsby Bear

Kyle Mooney l-a interpretat în filmul Brigsby Bear pe James, care lucrează la realizarea unui film pentru a continua povestea unui serial pe care l-a îndrăgit în copilărie. Această comedie arată etapele prin care trece James în procesul său de maturizare, în timp ce lucrează la un proiect aproape de sufletul său.

8. Slums Of Beverly Hills

Filmul Slums of Beverly Hills o are în rol principal pe actrița Natasha Lyonne, în rolul unei adolescente care trece printr-un proces de maturizare la mijlocul anilor 1970. Ea experimentează toate momentele complicate ale acestei perioade pe fundalul problemelor financiare cu care se confruntă familia ei, alături de care trăiește la periferia orașului Beverly Hills.

9. Crush

În filmul Crush, o tânără artistă se înscrie, fără să își dorească neapărat acest lucru, în echipa de atletism din liceul său. Pe parcurs, acest lucru îi dă șansa să cunoască o persoană de care se apropie tot mai mult și de care se îndrăgostește.

10. My First Summer

My First Summer este un film scris și regizat de Katie Found, în care asistăm la o poveste de iubire dintre Claudia și Grace. După ce mama ei moare, Claudia rămâne departe de agitație, pe o proprietate izolată. Însă întâlnirea cu Grace îi aduce speranță, reziliență și nevoia de a avea o conexiune umană autentică.

