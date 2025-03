10 filme pline de mister, care îți vor stârni curiozitatea și te vor fascina

Dacă te numeri printre persoanele care urmăresc cu interes filmele cu detectivi, vei aprecia cu siguranță și propunerile noastre. Venim în ajutorul tău cu o listă de pelicule în care predomină misterul, suspansul și în care vei descoperi povești care iau o altă întorsătură atunci când te aștepți mai puțin.

1. Trance



În filmul Trance, Simon lucrează la o casă de licitații, iar în timp ce el și o bandă de infractori vor să fure o lucrare de artă, primește o lovitură în cap și se trezește la spital cu amnezie. El este singurul care știe unde se află un tablou care valorează câteva milioane de dolari. După ce infractorii îl răpesc și nu reușesc să afle de la el unde este tabloul, decid să o angajeze pe Elizabeth, o hipnoterapeută care le va fi de mare ajutor.

2. Gone Baby Gone

Filmul Gone Baby Gone are la bază romanul cu același nume scris de Dennis Lehane și e regizat de Ben Affleck. O fetiță în vârstă de 4 ani dispare de acasă, iar poliția se implică în soluționarea acestui caz. Mătușa fetei angajează doi detectivi particulari. Patrick Kenzie și Angie Gennaro recunosc că nu au experiență cu tipul acesta de cazuri, însă în cele din urmă se ocupă de dispariția fetiței și își pun în joc atât reputația, cât și viața. Când sunt pe punctul de a rezolva cazul, sunt puși în fața unei dileme morale.

3. The Girl on the Train

The Girl on the Train o surprinde pe Rachel, interpretată de Emily Blunt, și cum își desfășoară ea viața după divorț. În fiecare zi merge cu trenul pentru a lucra în New York și pentru a nu se mai gândi la durerea provocată de divorț, urmărește cu fascinație un cuplu care în aparență e perfect. Lucrurile se schimbă atunci când Rachel vede într-o zi un lucru șocant și devine protagonista unei povești complicate.

4. Zodiac

Pelicula este inspirată din evenimente reale și îl are în prim-plan pe un criminal în serie pe nume Zodiac care timp de 25 de ani a menținut întreg San Francisco în teroare și frică. El a comunicat cu autoritățile prin intermediul unor reporteri. Paul Avery și Robert Graysmith, doi angajați ai ziarului, sunt interesați de scrisorile lui misterioase și vor să ajute poliția să îl prindă pe acest criminal. Însă prinderea lui se dovedește mai complicată decât se aștepta toată lumea.

5. The Number 23

Walter Sparrow începe să citească un roman, The Number 23, pe care i l-a dat soția lui. În scurt timp, devine obsedat de acel roman și crede că a fost scris despre el pentru că observă multe asemănări între viața lui și cea a personajului principal. Pentru a schimba viitorul, Walter trebuie să dezvăluie secrete din trecutul său.

6. Memento

Memento spune povestea lui Leonard Shelby, un fost anchetator de asigurări, care suferă de o formă rară de amnezie. Amintirile sale se intensifică după ce soția lui este ucisă de un criminal, iar scopul lui este să încerce să îl găsească. Filmul te va ține constant în suspans și în fiecare moment vei afla câte ceva nou.

7. Prisoners

Keller Dover trece printre cele mai grele momente: fiica sa în vârstă de 6 ani și prietena ei dispar. Chiar dacă este arestată o persoană care ar putea avea legătură cu dispariția, în scurt timp este eliberată din cauza lipsei de dovezi. În timp ce presiunea este tot mai mare, Keller Dover decide să se implice în căutarea celor două.

8. Before I Go to Sleep

În rolul principal o regăsim pe Nicole Kidman, care o joacă pe Christine Lucas, o femeie care suferă de pierderi de memorie. Ea se trezește în fiecare zi și nu își amintește absolut nimic. Are un soț grijuliu, care e alături de ea, iar la recomandarea medicului, Christine începe un jurnal video. Însă, ea descoperă detalii terifiante din trecutul său și începe să aibă îndoieli cu privire la toți oamenii din jurul ei.

9. Fracture

Înainte de a se muta la o altă companie, procurorul Willy Beachum ia în considerare cazul lui Ted Crawford, care și-a împușcat soția. Beachum este că părere că acest caz se va încheia repede și destul de ușor. Cu toate astea, rezultatele anchetei indică faptul că inculpatul nu are nicio probă incriminatorie asupra sa. Willy Beachum trebuie să afle cine a împușcat-o, de fapt, pe soția lui Crawford.

10. Flightplan

În timp ce se află într-un zbor de la Berlin la New York, Kyle Pratt observă că fiica ei, Julia, a dispărut. Nimeni nu recunoaște faptul că Julia a fost vreodată în avion, iar Kyle începe să aibă îndoieli în ceea ce privește percepția ei asupra realității. Ea simte că ceva nu este în regulă și luptă pentru a afla adevărul.

