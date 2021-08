10 filme foarte bune pe care trebuie să le vezi doar o dată, pentru că te vor marca profund

Unele filme pot fi văzute de mai multe ori pentru că poți afla lucruri pe care prima dată le-ai ratat. Fie că vorbim de povești intense, situații neașteptate și pline de mister pe care nu ai vrea să le descoperi din nou, aceste pelicule se numără printre cele pe care ar trebui să le vizionezi o singură dată.

10. Precious (2009)

Filmul Precious a avut șase nominalizări la Oscar în anul în care a fost lansat. Pelicula s-a bucurat de aprecierea din partea criticilor și expune povestea unei fete din New York, care se luptă cu diferite tipuri de abuz și care e însărcinată cu al doilea copil. Se înscrie la o școală alternativă, dorind ca viața ei să capate un alt sens. Motivul pentru care e dificil să urmărești acest film și a doua oară are legătură cu scenele emoționante și intense care sunt prezentate într-o manieră realistă.

9. Requiem For A Dream (2000)

Requiem For A Dream este un film care expune pericolul abuzului de droguri și consecințele pe care consumul de substanțe interzise îl poate avea. Pelicula îi arată pe Jennifer Connelly și pe Jared Leto, ca doi consumatori de heroină din New York. Acțiunea peliculei e puternică, iar interpretarea actorului Jared Leto a fost considerată incredibilă.

8. The Sixth Sense (1999)

The Sixth Sense, regizat de M. Night Shyamalan, ne arată povestea unui băiețel pe nume Cole Sear, care e bântuit de spirite. În încercarea de a afla ce se întâmplă, cere ajutorul lui Malcom Crowe, un psiholog care petrece tot mai mult timp cu băiatul, spre disperarea soției sale.

7. The Boy In The Striped Pajamas (2008)

De-a lungul anilor, au fost realizate mai multe filme despre cel de-al Doilea Război Mondial, însă în The Boy In The Striped Pajamas regăsim o abordare mult mai personală. Povestea filmului se concentrează pe prietenia dintre doi băieți, Bruno, care e fiul unui comandant dintr-un lagăr de concentrare german, și Shmuel, care e evreu. Cei doi au devenit apropiați, până când Bruno e nevoie să se mute într-o nouă locație.

6. Schindler’s List (1993)

Filmul Schindler’s List, regizat de Steven Spielberg, îl are în rolul principal pe Liam Neeson, care îl interpretează pe Oskar Schindler. Pelicula are la bază povestea reală a lui Schindler, un om de afaceri german care a reușit să salveze mai bine de 1000 de evrei din lagărele de concentrare naziste. Schindler’s List este considerat unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată despre Al Doilea Război Mondial.

5. American History X (1998)

În filmul American History X, un fost neo-nazist își dorește să îl împiedice pe fratele său mai mic să meargă pe același drum greșit pe care l-a urmat și el. Abilitățile actorului Edward Norton pot fi văzute în mai multe scene, iar furia și ura pe care el le transmite determină filmul să fie greu de urmărit și a doua oară.

4. The Green Mile (1999)

The Green Mile are ca sursă de inspirație romanul din 1996 scris de Stephen King. Filmul surprinde povestea unui gardian și a unui prizonier care a fost condamnat pe nedrept pentru uciderea a două tinere. Filmul conține și momente frumoase, dar și clipe în care regăsești lipsa de speranță.

3. Eternal Sunshine Of A Spotless Mind (2004)

Dacă ai trecut printr-o despărțire, atunci ai simțit nevoia să vizionezi filme despre experiențe similare, așa cum este și în cazul Eternal Sunshine Of A Spotless Mind, însă aici lucrurile merg într-o altă direcție. În acest film, cu Jim Carrey și Kate Winslet în rolurile principale, îi vei vedea pe cei doi trăind o poveste de iubire neobișnuită. Vor să uite tot ceea ce a fost între ei, așa că apelează la ștergerea memoriei. Filmul este unul romantic, care descrie etapele unei relații.

2. The Usual Suspects (1995)

În urma deturnării unui camion din New York, cinci criminali sunt arestați și aduși împreună la poliție pentru audieri. Aceștia nu sunt vinovați, astfel că decid să planifice o operațiune de răzbunare împotriva poliției. Chiar dacă în aparență îl poți vedea și a doua oară, nu are același impact ca atunci când îl urmărești pentru prima dată.

1. The Blair Witch Project (1999)

În filmul The Blair Witch Project, trei studenți la film dispar după ce au călătorit într-o pădure din Maryland pentru a filma un documentar despre legenda locală a lui Blair Witch. Aceștia lasă în urmă filmările lor. Povestea peliculei este terifiantă și și-a pus amprenta asupra mai multor filme de-a lungul anilor.

