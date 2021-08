Filme care te vor ajuta să treci mai ușor peste o zi proastă

Dacă unele filme ne inspiră sau ne oferă lecții de viață pe care le putem pune în aplicare, alte pelicule ne ajută să depășim mult mai ușor o zi care nu a fost atât de bună pentru noi. Aceste filme te vor ajuta să nu te mai gândești atât de multe la problemele care te apasă și să te deconectezi, chiar și pentru câteva ore, de la ziua proastă pe care ai avut-o.

A Million Ways to Die in the West

În filmul A Million Ways to Die in the West, Albert, personajul principal, este un fermier modest care are o iubită pe care o apreciază. Însă, ea îl părăsește pentru proprietarul unui magazin. Albert se întoarce la viața lui de zi cu zi, acum fiind singur, însă nu pentru multă vreme. El o întâlnește pe misterioasa Anna. Lucrurile se complică atunci când în peisaj își face apariția și soțul acestei femei.

Same Kind of Different as Me

Ron Hall (Greg Kinnear) are în aparență viața perfectă: are o afacere care îi merge foarte bine, o soție frumoasă, Debbie (Renée Zellweger), doi copii minunați și o casă uimitoare în Fort Worth, Texas. Însă, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, aparențele pot fi înșelătoare. Dar chiar și o astfel de viață poate conduce la probleme. Cei doi întâlnesc mai mulți oameni care le salvează familia și le schimbă perspectiva asupra vieții.

One Wild Moment

Antoine și Laurent sunt doi vechi prieteni care decid să își petreacă vacanța în Corsica în compania fiicelor lor, Louna, în vârstă de 17 ani, și Marie, în vârstă de 18 ani. Prietenia celor doi este pusă în pericol după ce Louna se îndrăgostește de Laurent. Louna îi spune tatălui ei că are un iubit, însă fără să îi dezvăluie numele, iar acesta e dispus să afle prin orice mijloace cine e acesta.

C’est la vie!

Max este un organizator de evenimente priceput. El are un nou client, pe Pierre, care se căsătorește cu Héléna și își dorește ca petrecerea să fie organizată într-un castel din secolul al XVII-lea. Pe parcurs apar o mulțime de situații neprevăzute, iar Max trebuie să se asigure că totul merge conform planului. Din fericire, este o persoană perseverentă și va salva situația.

Welcome to the Sticks

Julie trăiește în Salon-de-Provence, un oraș fermecător din sudul Franței. Însă, ea se simte deprimată de la o vreme și, pentru a-i face pe plac soțului ei, Philippe Abrams, care e administratorul oficiului poștal, se gândește că ar fi bine dacă s-ar transfera într-un oraș de pe Riviera Franceză. El e prins într-un flagrant, în timp ce încerca să înșele un inspector și e alungat în nordul Franței, lăsându-și în urmă soția și copilul. El are intenția de a reveni cât mai repede la familia lui.

The Hippopotamus

Mai multe „vindecări miraculoase” dintr-o familie aristocratică i-au făcut pe membrii acesteia să își pună întrebări. Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, îl invită pe Ted Wallace, un poet sceptic, care va investiga și care își va expune minciunile celor bogați, care în cele din urmă îl vor și crede.

X+Y

Nathan este un tânăr foarte deștept, dar rezervat. Mama lui observă că el e pasionat de matematică și este luat sub aripa profesorului Humphreys. Nathan câștigă un loc în echipă la olimpiada internațională de matematică, însă e nevoit să învețe să comunice cu colegii și pe măsură ce trece timpul, se îndrăgostește pentru prima dată.

Alibi.com

Greg a pus bazele unei companii care se numește Alibi.com. După cum îi spune și numele, această companie îi ajută pe clienții lor cu alibiuri pentru orice situație. Alături de asociatul său și noul angajat, concep scenarii pentru a-și acoperi clienții. Însă, întâlnirea cu o fată care nu suportă deloc minciunile îi complică viața lui Greg, iar acesta nu îi spune care este activitatea sa. Ulterior, el află că tatăl ei este unul dintre clienții agenției sale.

Eighth Grade

Eighth Grade spune povestea unei fete, pe nume Kayla, destul de introvertită, care încearcă să treacă peste ultima săptămână din clasa a VIII-a înainte de a merge la liceu. În ciuda simplității cu care este construit personajul, acesta este și farmecul filmului. În plus, te va face să îți aduci aminte cu nostalgie de perioada adolescenței.

Home Again

Home Again este o comedie romantică în care în rolul principal o regăsim pe Reese Witherspoon, care o interpretează pe Alice, o mamă singură și fiica unui celebru regizor de la Hollywood. Ea a crescut într-un mediu creativ, în compania unor artiști de renume. Deși se dedică complet pasiunilor sale, viața ei se schimbă atunci când trei tineri se mută cu ea în casă.

