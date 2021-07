Dezamăgiri la Hollywood! Actori care au dat casting pentru roluri în filme celebre, dar nu le-au obținut

În timp ce unele audiții se pot termina cu un final fericit, și anume când actorul primește rolul dorit, altele se pot termina cu o foarte mare dezamăgire. Până și cei mai cunoscuți actori, despre care ai putea crede cu ușurință că au obținut până acum toate rolurile la care le-au visat, au fost respinși după o primă audiție.

Robert Pattinson

Robert Pattinson a dat o audiție pentru rolul Lucas Lee din filmul Scott Pilgrim vs. the World. Regizorul peliculei, Edgar Wright, povestea în 2020 pentru Vanity Fair că își amintește cu exactitate audiția actorului. „A făcut o treabă foarte bună și a muncit mult. Evident, Robert este un actor incredibil și o persoană cu care aș vrea să lucrez și acum.” Allison Jones, regizoarea castingului, povestea că a fost impresionată de accentul lui Pattinson din timpul audiției sale. Însă, în cele din urmă, rolul a fost jucat de Chris Evans.

Lucy Hale

Lucy Hale, cunoscută pentru rolul din serialul Pretty Little Liars, ar fi putut juca în Fifty Shades of Grey. Actrița a spus pentru Associated Press că a dat o audiție pentru rolul Anastasiei Steele. „Nu au fost scene reale din film, ci un monolog avansat din punct de vedere sexual și nici nu știam exact ce spuneam în audiție. Am fost puțin naivă în privința tuturor, dar da, am dat o audiție. Evident că nu am primit rolul.” După cum știm deja, Dakota Johnson a interpretat-o pe Anastasia Steele.

Angelina Jolie

Poate fi greu de crezut că Angelina Jolie nu a obținut rolul pe care și-l dorea, dar iată că s-a întâmplat și asta. Actrița a trimis o casetă pentru a fi luată în considerare pentru rolul lui Cher Horowitz din Clueless. De fapt, mai multe actrițe s-au aflat în cursa pentru acest rol pe lângă Angelina Jolie, cum ar fi Gwyneth Paltrow și Reese Witherspoon. Ulterior, rolul l-a jucat Alicia Silverstone.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson a dat audiție pentru rolul lui Judy Shepherd din filmul Jumanji din 1995. La vârsta de 11 ani, ea a trimis o casetă pentru a lua acest rol, însă, acesta a fost distribuit în cele din urmă actriței Krsten Dunst.

Robert De Niro

Robert De Niro l-a interpretat pe Vincent Corleone în The Godfather: Part II. Cu toate astea, actorul a dat o audiție pentru rolul lui Santino „Sonny” Corleone din primul film. Rolul l-a interpretat James Caan și a fost apreciat de către regizorul Francis Ford Coppola.

Jessica Alba

Jessica Alba și-a încercat norocul pentru rolul agentului 99 din filmul Get Smart. Din păcate, rolul pentru care a mers la casting a fost interpretat de către Anne Hathaway. Conform revistei Backstage, caseta cu audiția actriței Jessica Alba a apărut online în 2015.

Julia Roberts

Julia Roberts a mers la audiție pentru rolul principal din comedia Seven Minutes in Heaven. Actrița a fost respinsă, iar Natalie Becker a fost jucată în cele din urmă de către Jennifer Connelly.

Britney Spears

Britney Spears a fost în discuții pentru rolul lui Allie Calhoun din The Notebook și a dat o audiție pentru el. Atât ea, cât și Reese Witherspoon, Jessica Biel și Jessica Simpson au fost respinse și rolul i-a revenit actriței Rachel McAdam.

Jennifer Lawrence

Nu ți-o imaginezi pe Jennifer Lawrence jucând-o pe Bella Swan din Twilight, nu-i așa? Ei bine, actrița a dat o audiție pentru acest rol, dar, după cum știm cu toții deja, Bella a fost interpretată de către actrița Kristen Stewart.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey era convins că audiția sa pentru rolul Jack din Titanic a decurs excelent și că va avea rolul principal. În realitate, lucrurile au stat extrem de diferit. „După ce am plecat, mi-au zis: „A ieșit grozav.” Chiar am crezut că se va întâmpla. Nu s-a întâmplat”, a povestit McConaughey în trecut. Actorul nu a fost ales, iar Leonardo DiCaprio a câștigat rolul.

Meryl Streep

Meryl Streep a fost la o audiție pentru rolul Jessica Lange din King Kong din 1976. În 2015, în timpul unui episod din The Graham Norton Show, actrița și-a amintit de experiența îngrozitoare pe care a trăit-o la casting. A menționat că fiul producătorului Dino De Laurentiis a adus-o la audiție, însă a fost întreruptă de cuvintele jignitoare pe care De Laurentiis i le-a adresat. „Îmi pare rău că nu sunt suficient de frumoasă pentru a fi în King Kong”, a zis Streep. Rolul a revenit actriței Jessica Lange.

