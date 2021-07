Staruri feminine care au vorbit onest despre nesiguranțele lor

Într-o eră în care auzim tot mai des de mișcarea body positivity, pare de la sine înțeles că am ajuns cu toții să ne acceptăm corpul așa cum este, indiferent de ceea ce ar dicta societatea. Însă, dincolo de asta, cu toții trecem prin momente de nesiguranță atunci când ne raportăm la propriul corp, iar aici le includem și pe celebrități. De-a lungul anilor, vedetele feminine au împărtășit public care sunt temerile cu care se confruntă, dar și cum au ajuns, în cele din urmă, să își îmbrățișeze așa-zisele „imperfecțiuni.”

Anne Hathaway

Anne Hathaway este una dintre actrițele consacrate de la Hollywood, fiind cunoscută pentru rolurile din Princess Diaries, Love & Other Drugs și Les Misérables, dar acest aspect nu o face să nu aibă nesiguranțe în privința propriului corp. „Încă resimt acea presiune: „Sunt suficient de slabă? Sunt prea slabă? Corpul meu are forma potrivită?”. A ajuns să fie o obsesie pe care speram să o depășesc pe măsură ce mă voi maturiza”, mărturisea în trecut actrița pentru Glamour.

Kate Moss

Kate Moss se numără printre cele mai cunoscute modele din lume, apărând în campaniile celor mai mari case de modă. A cunoscut faima la mijlocul anilor ’90 și cu mai multe ocazii a surprins cu ținutele sale stylish. Cu toate astea, nu este pe deplin mulțumită de aspectul ei fizic, mai exact de picioarele ei, dorind astfel să nu poarte haine care se opresc deasupra genunchilor. „N-am reguli, dar nu port niciodată ținute până la genunchi. Am picioarele strâmbe. Nu pot”, spunea supermodelul pentru Sunday Times.

Katie Holmes

Kate Holmes a vorbit deschis în trecut despre nesiguranțele pe care le are în raport cu corpul ei. Actrița a fost întrebată într-un interviu pentru revista Hello! dacă există o parte a corpului care o deranjează. „Încerc să îmi îmbrățișez imperfecțiunile. Dar voi avea mereu o luptă cu coapsele mele. Așa că prefer să nu le arăt.”

Olivia Wilde

Olivia Wilde a dezvăluit în 2013 pentru Marie Claire faptul că avea îndoieli la începutul relației cu Jason Sudeikis, fostul ei logodnic. „M-am gândit că nu este interesat de mine, că nu sunt suficient de fumoasă sau că nu sunt genul lui.”

Jessica Alba

Jessica Alba a fost inclusă în trecut în lista celor mai frumoși oameni din lume realizată de revista People. În ultimii ani, s-a îndepărtat de actorie și s-a concentrat pe creșterea celor trei copii. Ea a vorbit deschis despre schimbările fizice prin care a trecut după ce a născut. „Sânii mei sunt mai lăsați, am celulită, șoldurile mele sunt mai late, celelalte actrițe sunt mai frumoase decât mine”, spunea ea pentru GQ.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson i-a uimit pe fanii ei cu filmele în care a jucat de-a lungul timpului și diversitatea rolurilor pe care le-a avut. Ea a fost desemnată de două ori cea mai sexy femeie în viață de către revista Esquire și dincolo de acest titlu, și ea a avut îndoieli cu privire la felul în care arată. „Este un corp în regulă. Nu aș spune că este remarcabil. Nu îmi plac coapsele mele”, povestea ea într-un interviu cu Barbara Walters.

Megan Fox

Și Megan Fox se numără printre actrițele care se simt nesigure cu propriul lor corp. Ea a mărturisit că este preocupată de aspectul ei fizic, cum arată, dar cu toate astea are și îndoieli. „Sunt foarte încrezătoare în felul în care îmi proiectez personalitatea. În ceea ce priveşte aspectul devin cu adevărat isterică. Simt o ură interioară, sunt introvertită şi nevrotică”, spunea ea într-un interviu acordat revistei Cosmopolitan.

Gigi Hadid

Gigi Hadid este unul dintre supermodelele de succes și e conștientă că locul ei este râvnit de foarte mulți. Din acest motiv, nu își dorește să treacă neobservată. „Când începi să muncești, ar fi bine să fii cea mai muncitoare și cea mai drăguță persoană din încăpere. Pentru că dacă nu ești, atunci va exista întotdeauna cineva mai drăguț, mai simpatic și mai muncitor”, declara Gigi Hadid pentru W Magazine.

Mila Kunis

Percepția actriței Mila Kunis privind propria persoană nu este una foarte bună, însă își îmbrățișează felul de a fi, dar și frumusețea naturală. „Apreciez atenția pe care o primesc, dar nu mă consider deloc atractivă. De asemenea, nu am acel comportament natural sau senzual pe care îl au unele femei”, a declarat Mila Kunis pentru The Sun.

Beyoncé

Poate părea surprinzător să o regăsim pe Beyoncé în această listă, care e o artistă în adevăratul sens al cuvântului și se menține într-o industrie cu multe provocări. Ea a vorbit onest despre nemulțumirile pe care le are asupra corpului ei. „Dacă aș putea schimba o parte a corpului meu, ar fi picioarele. Și port cercei masivi pentru că nu îmi plac urechile.”

Fergie

Fiecare dintre noi a trecut prin lupta cu kilogramele în plus. Cântăreața Fergie nu a fost ocolită, însă a ajuns în punctul în care să se accepte așa cum este. „Am învățat din ce în ce mai mult să mă bucur de corpul meu atunci când am câteva kilograme în plus. Concentrează-te asupra acelei părți a corpului cu care te simți confortabil.”

