Imagini inedite cu Harry Styles și Ovidia Wilde, în vacanță prin Toscana

Harry Styles și Olivia Wilde au confirmat, practic, întregii lumi că dragostea lor nu face decât să crească.

După ce au petrecut mai mult timp departe unul de celălalt, cei doi s-au reunit săptămâna aceasta în Toscana, fiind fotografiați împreună în ipostaze care înlătură orice bănuială că nu ar mai fi împreună.

Ca orice îndrăgostiți care se pot bucura din nou de zboruri prin lume, Olivia și Harry au fost surprinși mergând pe stradă îmbrățișați, în timp ce păreau să se bucure de atmosfera din Porto Ercole.

Harry and Olivia Wilde in Italy today – June 30 pic.twitter.com/7NOS2QcmUw — HSD🏳️‍🌈 (@hsdaily) June 30, 2021

Potrivit unei surse Page Six, în ultima vreme Styles a stat mai mult în Londra, unde au avut loc filmările la producția My Policeman, în timp ce Wilde și-a petrecut timpul cu copiii ei, Otis și Jason, pe care îi are cu fostul logodnic, Jason Sudeikis.

Despre Styles și Wilde s-a aflat că formează un cuplu în ianuarie 2021. Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al Don’t Worry Darling, regizat de Wilde, ocazie cu care actrița a descoperit că Styles este un bărbat complet diferit de cei pe care-i întâlnise până atunci.

În noiembrie, ea a vorbit cu entuziasm într-un interviu despre cum e să lucreze cu el. „Pentru mine, el este foarte modern și sper că această marcă de încredere ca bărbat pe care o are Harry – cu adevărat lipsită de urme de masculinitate toxică – este reprezentativă pentru generația sa și, prin urmare, pentru viitorului lumii. Cred că în multe privințe susține acest lucru, conducând spre asta. Este destul de puternic și oarecum extraordinar să vezi pe cineva în poziția sa redefinind ceea ce poate însemna să fii un bărbat încrezător.”

De Ziua Îndrăgostiților, Wilde a fost surprinsă mutându-și lucrurile din casa pe care o împărțea cu Sudeikis, în cea a lui Styles.

Suideikis este momentan într-o relație cu actrița de 34 de ani Keeley Hazell.

Foto: Arhiva ELLE

