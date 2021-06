Cum arată acum Naomi Stern, fiica Oanei Cuzino? Cele două își petrec vacanța în Grecia

Naomi Stern, fiica Oanei Cuzino, în vârstă de 18 ani, a plecat alături de mama ei în vacanță, la Atena. Cele două vor petrece acolo câteva zile de relaxare și au postat imagini care le înfățișează alături de contul de Instagram al celebrei doctorițe, cunoscută pentru emisiunea și site-ul Ce se întâmplă, doctore?

Naomi Stern Cuzino are acum 18 ani, și studiază psihologia la Universitatea București, mărturisind că încă de mică și-a dorit să urmeze această facultate. Fiica Oanei Cuzino și a omului de afaceri Yoav Stern s-a născut pe 9 decembrie 2002 la Spitalul Universitar București. Urmând preocuparea pentru o viață sănătoasă a mamei ei, aceasta a făcut sporturi încă de mică, preferatul ei fiind wakeboard.

Din declarațiile mamei sale de-a lungul timpului, se știe că Naomi Stern este, ca mulți tineri din generația ei, preocupată de problemele de mediu și o iubitoare de animale. Părinții săi au fost căsătoriți vreme de 12 ani, însă vedeta TV a obținut custodia fiicei după divorț. Părinții, însă, au rămas în relații amiabile de dragul copilului lor.

„Eu şi Yoav am decis să încheiem civilizat cei 12 ani petrecuţi împreună ca soţ şi soţie. Am hotărât de comun acord să divorţăm, însă vom fi în continuare prieteni, confidenţi, părinţii copilului nostru. Naomi este un copil mare, care înţelege situaţia şi care ştie că se va bucura de la fel de multă dragoste şi timp petrecut alături de noi. Continuăm să ne respectăm reciproc, în virtutea faptului că am dezvoltat principii comune de viaţă, am clădit lucruri frumoase şi am crezut unul în altul. Mai mult decât orice cuvinte, aş vrea să închei cu motto-ul meu: Mergi mereu cu forţă înainte, dar nu-i uita pe cei care au crezut şi cred în tine”, declara cu ani în urmă Oana Cuzino despre divorțul de Yoav Stern, tatăl lui Naomi Stern.

