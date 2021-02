Olivia Wilde l-a părăsit, cu bagaje cu tot, pe Jason Sudeikis și s-a mutat la Harry Styles

Olivia Wilde a sărbătorit Valentine’s Day într-un mod original. S-a mutat din casa fostului logodnic în casa lui Harry Styles.

Actrița și regizoarea americană de 36 de ani a fost văzută duminică plecând cu mai multe trolere din casa din Silver Lake pe care ea și actorul Jason Sudeikis și-au cumpărat-o în 2019.

Potrivit Page Six, Wilde a fost văzută ceva mai târziu descărcându-și bagajele în Hollywood Hills, unde locuiește Harry Styles.

Page Six a raportat în ianuarie că Wilde și Styles au o relație, după ce perechea a participat împreună la o nuntă. Ulterior, cei doi au mai fost fotografiați împreună cu prietenii, în Santa Barbara, California.

Harry Styles, fost membru al formației One Direction și una dintre prezențele masculine cele mai entuziasmante din peisajul recent al cinematografiei americane, are 27 de ani și a fost votat de GQ, în 2020, Most Stylish Man of the Year. El joacă și în Dont Worry Darling, cel mai recent film regizat de Wilde, pe platoul căruia se crede că a început relația lor.

În noiembrie, Wilde a vorbit cu entuziasm într-un interviu despre cum e să lucreze cu un actor ca Harry. „Pentru mine, el este foarte modern și sper că această marcă de încredere ca bărbat pe care o are Harry – cu adevărat lipsită de urme de masculinitate toxică – este reprezentativă pentru generația sa și, prin urmare, pentru viitorului lumii,” a spus Wilde. „Cred că în multe privințe susține acest lucru, conducând spre asta. Este destul de puternic și oarecum extraordinar să vezi pe cineva în poziția sa redefinind ceea ce poate însemna să fii un bărbat încrezător.”

Ieri, actrița a întărit acele spuse (și poate și decizia de a fi cu Styles) printr-o postare pe Instagram prin care laudă calitățile umane ale tânărului actor.

Deși au fost logodiți timp de șapte ani, Wilde și Sudeikis (45) nu au mai apucat să se căsătorească. Cei doi au un fiu, Otis, în vârstă de 6 ani, și o fiică, Daisy, în vârstă de 4 ani.

Citește și:

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro