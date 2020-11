Olivia Wilde și Jason Sudeikis s-au despărțit după o logodnă de 7 ani, susține publicația People.

Separarea dintre Olivia Wilde, în vârstă de 36 de ani, și Jason Sudeikis, în vârstă de 45 de ani, a avut loc „la începutul acestui an”, a precizat sursa citată de publicația People.

„A fost o despărțire amiabilă și au reușit să facă tranziția la o rutină extraordinară de co-parenting. Copiii sunt prioritatea și inima relației din această familie”, a mai precizat aceeași sursă.

Olivia Wilde și Jason Sudeikis au împreună doi copii, un băiețel în vârstă de 6 ani, Otis Alexander, și o fetiță de 4 ani, Daisy Josephine. Știrile despre o posibilă relație între cei doi au apărut pentru prima dată în noiembrie 2011, în ianuarie 2013 s-au logodit, Otis a venit pe lume în aprilie 2014, iar Daisy în octombrie 2016.

La scurt timp după apariția știrii despre despărțirea lor, Olivia Wilde a ales să posteze pe Instagram o imagine cu cei doi copii ai săi.

„Am cunoscut-o la o petrecere Saturday Night Live”, mărturisea Jason Sudeikis în 2017. „Auzisem că are o relație așa că nu am făcut nicio mișcare. Eram și foarte, foarte ocupat cu alte lucruri. Însă, apoi, nu am mai fost ocupat, ea nu mai era într-o relație și pur și simplu am devenit un cuplu”.

În 2013, într-un interviu acordat Allure, Olivia Wilde a mărturisit că actorul i s-a părut „foarte șarmant” atunci când l-a cunoscut, însă abia după șase luni acesta i-a dat un telefon ca să o invite în oraș.

De-a lungul relației lor, cei doi au avut apariții memorabile pe covorul roșu și și-au încântat fanii care îi urmăresc pe rețelele de socializare cu numeroase imagini cu cei doi copii ai lor.

În luna februarie au apărut unele zvonuri cu privire la relația celor doi actori atunci când Sudeikis a decis să petreacă alături de colegii săi de la Saturday Night Live în loc să fie alături de logonica lui la The Independent Spirit Awards, unde Wilde a fost și premiată pentru pelicula Booksmart, pe care a și regizat-o.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro