Renée Zellweger și Ant Anstead formează un cuplu

Love is in the air odată cu canicula și, aparent, regula se aplică și pentru Renée Zellweger, despre care s-a confirmat că are o relație cu Ant Anstead.

Actrița în vârstă de 52 de ani premiată de două ori cu Oscar și vedeta emisiunii TV Wheeler Dealers, care are 42 de ani, ar putea forma un cuplu, confirmă People, după ce TMZ a publicat o știre despre cei doi.

Luni, People a confirmat că Anstead și starul HGTV Christina Haack, în vârstă de 37 de ani, și-au finalizat divorțul. Cei doi au un fiu de 21 de luni și au optat, de comun acord, pentru custodie comună. Despărțirea celor doi a fost anunțată încă din septembrie 2020 de Haack, care a scris: „Ant și cu mine am luat decizia dificilă de a ne separa. Suntem recunoscători unul pentru celălalt și, ca întotdeauna, copiii noștri vor rămâne prioritatea noastră. Apreciem sprijinul vostru și cerem intimitate pentru noi și familia noastră în timp ce trecem peste.” În noiembrie, cuplul a depus actele de divorț, la mai puțin de doi ani de la nunta lor.

În aprilie anul acesta, Haack ar fi pus la vânzare casa boemă cu un singur etaj pe care o avea cu fostul ei soț, aceasta fiind listată la 6 milioane de dolari.

Renée Zellweger a fost căsătorită cu Kenny Chesney pentru o scurtă perioadă în 2005 și a avut o relație cu Jim Carrey între 1999 și 2000. Actrița a mai avut scurte relații cu Jack White și Bradley Cooper și, din 2012 până în 2019, a fost cu muzicianul Doyle Bramhall II. Vestea că ea și Anstead ar putea fi împreună a început să circule imediat după pronunțarea divorțului acestuia.

Renée Zellweger și Ant Anstead au colaborat recent la un episod al viitoarei serii Discovery + prezentată de Anstead, Celebrity IOU: Joyride.

