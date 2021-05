10 actori care au fost plătiți cu sume surprinzător de mici pentru roluri celebre

Actorii de la Hollywood au salarii impresionante și nu este un secret pentru nimeni asta. Însă, până să ajungă la acele sume, există un început, iar unele staruri nu au fost plătite cu sume colosale, chiar dacă au interpretat roluri principale și pe care astăzi le considerăm iconice. Cu acest aspect, ne dăm seama și de inegalitatea salarială de la Hollywood și cum pentru unii actori, acele roluri i-au ajutat să își lanseze cariera.

10. Tom Cruise – Magnolia

Tom Cruise a fost atras de scenariul filmului Magnolia și a dorit să lucreze cu regizorul Paul Thomas Anderson, acest lucru motivându-l să accepte rolul. Actorul a fost plătit cu suma de 100.000 de dolari și a primit și Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar. În plus, Cruise a primit laude și din partea criticilor, ceea ce confirmă că nu a făcut o alegere greșită alegând să joace în acest film.

9. Michelle Williams – All the Money in the World

Michelle Williams a jucat-o pe Gail Harris în filmul All the Money in the World și pentru acest rol, ea a fost plătită mult mai puțin față de colegul ei, Mark Wahlberg. Actorul a câștigat 1,5 milioane de dolari, în timp ce Williams a fost plătită cu 80 de dolari pe zi, iar valoarea totală atingea mai puțin de 1.000 de dolari. „Nu a fost o surpriză pentru mine. Acest lucru mi-a întărit ideea că egalitatea nu este un drept inalienabil și că femeile ar lucra întotdeauna la fel de mult pentru mai puțini bani în timp ce își vor asuma mai multă responsabilitate”, spunea actrița în 2019 cu ocazia Equal Pay Day.

8. Gal Gadot – Wonder Woman

Pentru filmul Wonder Woman, actrița Gal Gadot ar fi câștigat 300.000 de dolari, în timp ce pelicula a câștigat 821 de milioane de dolari în întreaga lume. Pentru rolul din Wonder Woman 1984, actrița a primit 10 milioane de dolari.

7. Julia Roberts – Pretty Woman

Iconicul rol din Pretty Woman nu i-a adus o avere actriței Julia Roberts. Se pare că ea a primit 300.000 de dolari, în ciuda faptului că filmul a câștigat peste 460 de milioane de dolari în întrega lume și a fost unul dintre cele mai de succes filme ale anului în care a fost lansat. Spre deosebire de Pretty Woman, pentru a juca în serialul TV Homecoming, Julia Roberts a fost plătită cu 600.000 de dolari pe episod.

6. Jim Carrey – Yes Man

Atunci când Jim Carrey a acceptat rolul din Yes Man, a venit cu o propunere neașteptată. Actorul primea la vremea respectivă 20 de milioane de dolari pe un film, precum și un procent din câștigurile de la box office, însă odată cu acest rol a decis să renunțe la salariul său inițial. Înțelegerea a presupus ca Jim Carrey să primească 36% din suma brută a filmului și acesta a primit în final 30 de milioane de dolari, potrivit The Telegraph.

5. Oprah Winfrey – The Color Purple

Oprah Winfrey era îngrijorată de faptul că ar putea fi concediată din filmul A Color Purple. Pentru rolul din peliculă, care i-a adus și o nominalizare la Oscar, a primit 35.000 de dolari. „A existat un film, Mask, în care cineva fusese concediat și niciodată nu-mi trecuse prin minte că poți fi concediat. Dacă era să fie cineva concediat, aș fi fost eu pentru că nu știam ce fac”, spunea Oprah Winfrey pentru LA Times.

4. Jennifer Lopez – Hustlers

În mod surprinzător, Jennifer Lopez nu a fost plătită cu nici măcar un dolar pentru rolul pe care l-a interpretat în filmul Hustlers. „Nu am fost plătită cu o grămadă de bani pentru Hustlers. Am făcut-o în mod gratuit. Mă bazez pe mine. Ca Jenny From the Block; fac ceea ce vreau, fac ceea ce îmi place”, declara Jennifer Lopez pentru GQ.

3. Jennifer Lawrence – American Hustle

Filmul American Hustle, în care a jucat Jennifer Lawrence, a făcut-o pe actriță să vorbească despre diferențele salariale între femei și bărbați la Hollywood. Ea și Amy Adams au fost plătite mai puțin decât colegii lor bărbați. „Am renunțat repede. Nu am vrut să lupt în continuare pentru milioane de dolari de care, sincer, nu am nevoie”, mărturisea actrița.

2. George Clooney – Good Night And Good Luck

George Clooney a fost plătit cu un dolar pentru contribuția sa din filmul Good Night And Good Luck, acesta ajutând la scrierea și producția acestuia. Pe lângă asta, el a și jucat în peliculă. Intenția lui era aceea de a reduce costurile filmului, care avea un buget de 7,5 milioane de dolari. Clooney era deja un actor cunoscut și avea un salariu pe măsură atunci când a fost lansat filmul și era convins că va avea succes. Și nu s-a înșelat pentru că filmul a avut 6 nominalizări la Oscar în 2006, iar criticii l-au apreciat.

1. Mel Gibson – Mad Max

Foarte mulți au crezut că filmul Mad Max va fi dezamăgitor, având un buget de 350.000 de dolari. Mel Gibson avea să devină celebru datorită filmului și a primit 15.000 de dolari pentru rolul principal pe care l-a avut, el fiind unul dintre norocoși.

