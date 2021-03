10 filme inspiraționale cu și despre adolescenți

Când vine vorba despre filme cu adolescenți, ele nu au fost întotdeauna privite atât de bine de către public și chiar au ajuns să fie subapreciate. Însă, pentru că asistăm la o continuă transformare, și peliculele de acest gen, dar și poveștile care includ adolescenți au evoluat.

De-a lungul anilor, putem spune că filmele cu și despre adolescenți au parcurs un drum lung pentru ca astăzi să fie apreciate și au abordat diferite teme actuale, precum solidaritatea, căutarea identității, incluziunea și diversitatea.

10. Can’t Buy Me Love (1987)

În Can’t Buy Me Love, Ronald Miller (Patrick Dempsey) nu mai dorește să fie perceput drept un tocilar și vrea să fie popular. Așa că, face o înțelegere cu Cindy (Amanda Peterson), cea mai populară fată din școală, care e de acord să se dea drept iubita lui timp de o lună în schimbul unei sume de bani. Chiar dacă scopul lui e atins, și anume că devine cel mai popular băiat din liceu, află că nu există preț pentru dragostea adevărată.

9. Skate Kitchen (2018)

Camille (Rachelle Vinberg) este o adolescentă destul de retrasă și pasionată de skateboarding, care se alătură unui grup de fete diverse din New York, care îi împărtășesc aceeași pasiune. Deși se simte intimidată de ele, începe să se apropie de Janay (Dede Lovelace) și de Devon, jucat de fiul lui Will Smith si a lui Jade Pinkett Smith. Pe fondul acestui triunghi amoros în care Camille e implicată, ea trebuie să facă față și relației dificile pe care o are cu mama ei.

8. Raising Victor Vargas (2002)

Raising Victor Vargas urmărește povestea tumultoasă a lui Victor, un adolescent care trăiește alături de familia lui în Lower East Side. Victor începe să se îndrăgosească de Judy (Judy Marte), o fată care inițial nu dă curs propunerilor sale. Deși Judy se dovedește greu de cucerit, Victor insistă și în cele din urmă o cucerește.

7. Love, Simon (2018)

Love, Simon spune povestea unui adolescent gay, Simon Spier, care își găsește curajul să le spună prietenilor apropiați despre orientarea lui sexuală. El începe să vorbească prin e-mail cu un băiat, Blue, însă fără să îi știe adevărata identitate. La un moment dat, email-ul lui este spart, iar conversațiile sale ajung să fie făcute publice. Simon trece prin acest coming out, pe care nu îl planificase, și în același timp încearcă să afle și cine este Blue.

6. Better Luck Tomorrow (2002)

Better Luck Tomorrow îl surprinde pe Ben (Parry Shen), al cărui scop este acela de a obține note bune. După ce se satură de aceste așteptări tradiționale, el își descoperă latura întunecată și alături de prietenii săi duce o viață dublă, făcând diverse infracțiuni și ajungând să comită și crime.

5. Dope (2015)

Malcolm este un tocilar care își trăiește viața într-un cartier din Inglewood, CA, predominant de gangsteri și traficanți de droguri. Visul lui este să intre la Harvard. O invitație întâmplătoare la o petrecere îi schimbă viața lui, dar și prietenilor săi pentru că intră într-o afacere destul de periculoasă cu droguri, care îl determină pe Malcolm să se reevalueze și să își dea seama care este adevărata lui identitate.

4. 10 Things I Hate About You (1999)

The Taming of the Shrew sau Îmblânzirea scorpiei, piesa lui William Shakespeare, a stat la baza filmului 10 Things I Hate About You. Cameron vrea să iasă la o întâlnire cu Bianca, însă ea poate să facă asta atâta timp cât și sora ei, Kat, merge la o întâlnire. Cameron trebuie să găsească un partener și pentru Kat. În cele din urmă îl alege pe Patrick Verona, un tânăr cu o reputație destul de misterioasă.

3. The Hate U Give (2018)

The Hate U Give este un film regizat de către George Tillman Jr. și adaptat după romanul cu același nume scris de Angie Thomas. Pelicula o are în prim-plan pe Starr Carter, o adolescentă de culoare care asistă la împușcarea celui mai bun prieten al ei din copilărie, Khalil. Cel care l-a împușcat a fost un ofițer de poliție. Atunci când ofițerii nu sunt trași la răspundere pentru moartea lui Khalil, Starr decide să își folosească vocea și să pună capăt nedreptății rasiale din rândul forțelor de ordine.

2. Pretty In Pink (1986)

Pretty In Pink explorează dificultățile adolescenței, romantismul, poveștile de iubire, dar și prietenia. Andie este una dintre adolescentele care nu se bucură de popularitate. Prietenul său, Duckie, a fost mereu îndrăgostit de ea, însă ea a întâlnit un alt băiat cu o situație financiară mai bună, Blane, așa că este pusă în fața unei alegeri dificile.

1. Ghost World (2001)

Ghost World este bazat pe seria de benzi desenate cu același nume și le arată pe Enid și Rebecca, două prietene foarte bune care se îndepărtează după absolvirea liceului. Enid petrece tot mai mult timp în compania singuraticului Seymour și se confruntă cu un viitor incert, în timp ce Rebecca primește un loc de muncă și își face planuri pentru facultate.

