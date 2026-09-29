Milan Fashion Week SS27: 5 tendințe de street style care ne-au atras atenția

Street style-ul de la MFW SS27 a venit cu o serie de idei ușor de adaptat: paltoane statement, accente de culoare, multă piele, tailoring relaxat și cămașa clasică reinterpretată prin layering.
Cele mai reușite apariții au venit din felul în care piesele familiare au fost combinate și reinterpretate. La Milan Fashion Week SS27, street style-ul a fost mai puțin despre ținute construite pentru efect și mai mult despre proporții, contraste și detalii care schimbă instantaneu un look. Cinci formule de styling care merită reținute.
Paltonul devine piesa care construiește întregul look, fie că vorbim despre volume ample, linii minimaliste sau detalii neobișnuite. Nuanțele neutre rămân o alegere sigură, dar un roșu intens demonstrează cât de bine funcționează și varianta statement.
Nu ai nevoie de un total look cromatic pentru a avea impact. O fustă portocalie, o jachetă lila, un pulover verde sau un tricou galben sunt suficiente pentru a schimba complet o ținută și, mai ales, pentru a face combinațiile clasice să pară imediat mai fresh.
Pielea continuă să domine street style-ul, dar merge mult dincolo de clasica jachetă neagră. Maroul, burgundy-ul și total look-urile tonale îi dau un aer mai sofisticat, în timp ce siluetele variază de la biker jackets la corsete și seturi coordonate.
Costumul devine mai puțin rigid și mult mai ușor de purtat. Sacourile oversized, pantalonii largi și fustele cu linii curate sunt combinate cu tricouri simple, cămăși relaxate sau chiar purtate direct pe piele, pentru un rezultat elegant fără să pară prea calculat.
Cămașa clasică primește un upgrade prin styling. Purtată sub knitwear, corsete sau veste, legată în talie ori aleasă într-o variantă oversized, devine baza perfectă pentru suprapuneri care dau mai multă profunzime chiar și celor mai simple ținute.
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