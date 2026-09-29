10 comedii de neratat, care sunt inspirate din fapte reale

Câteva dintre comediile de care ai auzit sau pe care le-ai urmărit au la bază evenimente reale.

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  de  Braslasu Iulia
1. Nacho Libre
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Pentru mulți regizori, faptele reale reprezintă o sursă excelentă de inspirație și prin prisma lor iau naștere filme care sunt premiate de industrie și urmărite cu sufletul la gură de către public. Așa s-a întâmplat și în cazul acestor comedii, care au la bază povești și personaje reale. 

1. Nacho Libre

Jared Hess a regizat comedia Nacho Libre, în care rolul principal este jucat de Jack Black. În peliculă se vorbește despre Ignacio, un călugăr care își îndeplinește visul și e în secret luptător pentru a ajuta orfelinatul la care lucrează. Filmul pornește de la o poveste adevărată a unui preot mexican, Sergio Gutiérrez Benítez, cunoscut sub numele de Fray Tormenta, cu o carieră concentrată în jurul luptelor și a dorinței lui de a ajuta copiii care au nevoie de sprijinul lui. 

2. Tag

În filmul Tag, câțiva foști colegi de clasă pun la cale un joc care presupune ca unii să călătorească în toată țara. Din distribuție fac parte, printre alții Jeremy Renner, Ed Helms, Jon Hamm și Jake Johnson. Pelicula are ca sursă de inspirație o poveste reală care a fost publicată în The Wall Street Journal.

3. Zola

Filmul Zola este regizat de Janicza Bravo. Povestea o are în centrul ei pe chelnerița Zola și detaliază începutul prieteniei cu Jessica, care face striptease și care o cheamă într-o călătorie în Florida de 2 zile pentru a face bani dansând în cluburi. Acțiunea se duce în mai multe planuri, de la trafic sexual, la violență și la schimburi de focuri de armă. Pelicula este inspirată dintr-un thread de Twitter din 2015 al unei foste chelnerițe din Detroit. În același an, un articol publicat în Rolling Stones relata această poveste.

4. The Big Sick

Filmul The Big Sick regizat de Michael Showalter se bazează pe experiențele reale trăite de actorul Kumail Nanjiani și soția sa, Emily V. Gordon. Pelicula surprinde un cuplu interrasial și momentele dificile și diferențele culturale pe care le întâmpină în relația lor. Când Emily se îmbolnăvește, Kumail se vede nevoit să-i înfrunte pe părinții ei și să facă față așteptărilor familiei, care vor să-i aranjeze căsătoria cu o altă femeie.

5. Hustlers

Succesul filmului Hustlers se datorează, în proporție foarte mare, distribuției care include unele dintre cele mai apreciate staruri și actrițe, și le putem aminti pe Jennifer Lopez, Constance Wu și Julia Stiles. Și recenziile la această peliculă au fost pozitive. Sursa de inspirație din spatele filmului este, de fapt, un articol, The Hustlers at Scores, publicat în New York Magazine și care a devenit cunoscut în 2016.

6. Catch Me If You Can

În filmul Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio joacă rolul principal. El îl interpretează pe Frank Abagnale Jr., un escroc care s-a dat drept pilot, doctor și avocat pentru a falsifica cecuri. Actorul Tom Hanks a intrat în pielea agentului FBI care e pe urmele lui Abagnale. Titlul peliculei provine de la autobiografia lui Abagnale, în care sunt oferite mai multe detalii despre cum a reușit să se dea drept medic și angajat al Pan American Airlines. 

7. I Love You Phillip Morris

Jim Carrey și Ewan McGregor sunt protagoniștii filmului I Love You Phillip Morris. Pelicula are la bază o poveste adevărată, mai exact cea a escrocilor Steven Russell și Phillip Morris. Cei doi se cunosc în închisoare, acolo unde se îndrăgostesc unul de celălalt. În timp ce pedeapsa lui Phillip Morris a ajuns la final, Steven Russell ajunge să evadeze din închisoare pentru a se întâlni cu el. 

8. Mike And Dave Need Wedding Dates

În această comedie, doi frați care adoră să petreacă postează un anunț online cu scopul de a găsi partenerele potrivite lor pentru a merge la nunta din Hawaii a surorii lor. Nu trece mult timp până când anunțul lor ajunge să fie vizibil. Pelicula este inspirată după un anunț adevărat, publicat pe Craigslist, despre doi frați care căutau partenere pentru nunta vărului lor. 

9. I, Tonya

Margot Robbie și actorul român Sebastian Stan joacă în I, Tonya, un film care se bazează pe evenimente întâmplate în realitate. Pelicula o surprinde pe controversata patinatoare americană Tonya Harding. În ciuda succesului pe care l-a obținut de la o vârstă fragedă și a faptului că a fost prima căreia i-a reușit săritura triplu axel într-o competiție, a rămas în istorie în urma unui complot pe care l-a pus la cale cu soțul ei, pentru ca rivala ei, Nancy Kerrigan, să se accidenteze.

10. Cocaine Bear

Deși pare neașteptat, filmul Cocaine Bear, regizat de Elizabeth Banks, se bazează pe evenimente reale. După ce un urs a ingerat în mod accidental cocaină, începe să atace oameni într-o pădure națională. În povestea adevărată din 1985, un urs a înghițit neintenționat cocaina pe care traficanții de droguri au aruncat-o în pustietatea din Tennessee. 

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Foto: PR

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