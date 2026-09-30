10 staruri care au lăsat celebritatea în urmă pentru a avea meserii obișnuite

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pentru unele staruri, viața de la Hollywood nu era tocmai pentru ele. Așa că, au renunțat la ceea ce au construit în fața ecranelor și la faimă pentru a avea meserii obișnuite.

1. Jennifer Stone

Wizards of Waverly Place, serialul în care a jucat împreună cu Selena Gomez, a propulsat-o pe Jennifer Stone în topul actrițelor îndrăgite. În 2020, a terminat cursurile unei școli de asistente medicale și a lucrat inclusiv în prima linie în timpul pandemiei de coronavirus.

2. Kay Panabaker

Kay Panabaker a jucat de mică în seriale, Summerland, Phil of the Future și No Ordinary Family fiind o parte dintre ele. În urma unei experiențe neplăcute întâmpinate pe platourile de filmare, când un producător i-a spus că ar trebui să slăbească, a decis să facă un pas în spate de la actorie. În 2022, a dezvăluit că lucrează de mai mulți ani ca îngrijitoare de grădină zoologică la Walt Disney World din Orlando, Florida.

3. Bridgit Mendler

Bridgit Mendler a cunoscut faima datorită serialelor Disney în care a fost implicată, cum ar fi Good Luck Charlie și Wizards of Waverly Place. În 2016, a absolvit Universitatea din California de Sud. Un an mai târziu, a început să lucreze la Laboratorul Media al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). În 2018, s-a înscris în programul de masterat și în 2020 s-a orientat către un doctorat în filosofie la MIT. La distanță de un an, s-a înscris la Facultatea de Drept de la Harvard. În 2024, a devenit CEO al Northwood Space, un start-up de date prin satelit cu sediul în California care valorează peste 30 de milioane de dolari, fondat alături de soțul ei, care e inginer aerospațial.

4. Phoebe Cates

Phoebe Cates a jucat în anii ’80 în filmele Fast Times at Ridgemont High și Gremlins. A mai avut roluri în Baby Sister, Private School și Lace, ca în 2001 să apară pentru ultima dată pe ecrane, în comedia The Anniversary Party. A plecat din lumea artistică, iar în 2005 a dechis un magazin în New York City, Blue Tree, cu bijuterii, articole de îmbrăcăminte și pentru casă.

5. Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr. a făcut un rol emblematic în celebrul film I Know What You Did Last Summer. Cu toate că nu a renunțat complet la actorie, această carieră a ocupat un alt loc în momentul în care s-a preocupat mai mult de o altă pasiune de-a sa, fiind vorba despre wrestling. A devenit scenarist și producător pentru World Wrestling Entertainment după ce blogul său în care scria despre wrestling a devenit cunoscut. Așa că, el a fost cel care i-a pregătit pe luptători pentru aparițiile lor televizate.

6. Mara Wilson

În 1993, când a apărut în Mrs. Doubtfire, Mara Wilson avea 6 ani. Ea a jucat și în celebrul film Matilda. Atunci când a lucrat la acest proiect, a trecut și printr-un moment dificil, mai exact moartea mamei sale, care a afectat-o enorm. A luat o pauză de la actorie, ca mai apoi să se retragă, pentru a fi autoare și jurnalistă.

7. Karyn Parsons

Karyn Parsons este cunoscută în special pentru rolul Hillary Banks din serialul The Fresh Prince of Bel-Air. În 2005, a pus bazele Sweet Blackberry, o organizație non-profit prin care își propune să aducă mai aproape de copii poveștile și realizările persoanelor de culoare. Prin intermediul organizației sale, a produs filmele de animație Dancing in the Light: The Janet Collins Story, Garrett’s Gift și The Journey of Henry ‘Box’ Brown, a publicat cărți și a ținut ateliere pentru copii în școli.

8. Michael Schoeffling

Michael Schoeffling a fost o vreme model, iar după a acceptat rolul fermecătorului Jake Ryan în Sixteen Candles. Înainte de a pune capăt carierei sale în actorie în 1991, la 31 de ani, a jucat în 10 filme și într-un serial de televiziune. După ce a părăsit Hollywood-ul, a ales să se mute în Pennsylvania și să deschidă un magazin de mobilă lucrată manual și articole din lemn.

9. Kal Penn

Publicul îl cunoaște pe Kal Penn din comedia Harold & Kumar Go to White Castle și serialele House și Industry. Între 2009 și 2011 a luat o pauză de la actorie, pentru a fi director asociat în cadrul biroului de legătură cu publicul al Casei Albe, în timpul administrației Obama. El s-a ocupat de relația președintelui cu grupurile artistice și comunitățile asiatico-americane și din insulele Pacificului.

10. Erik Estrada

În serialul de televiziune CHiPs, Erik Estrada i-a dat viață ofițerului Frank Poncherello. După acest rol, au mai urmat apariții în serialele King of Queens, According to Jim și Fallout. A renunțat la actorie, însă, pentru a se dedica visului său din copilărie de a deveni un polițist în adevăratul sens al cuvântului. După ce a fost ofițer de poliție în rezervă în Muncie, Indiana, a devenit anchetator pentru Grupul Operativ pentru Infracțiuni pe Internet împotriva Copiilor (ICAC) din cadrul Biroului Șerifului din comitatul Bedford, Virginia.

Citește și:

10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro