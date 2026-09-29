Ce a impresionat-o pe Corina Caragea în Canada. Noi imagini spectaculoase din vacanța vedetei

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Corina Caragea continuă seria călătoriilor spectaculoase, iar cea mai recentă destinație a dus-o în Canada. Prezentatoarea TV a pornit într-un road trip prin unele dintre cele mai cunoscute zone ale țării și le-a arătat urmăritorilor săi imagini cu lacuri glaciare, munți și peisaje de toamnă. Banff, Moraine Lake sau Lake Louise se numără printre locurile care au impresionat-o.

Corina Caragea, noi imagini din Canada

Vedeta a ales să descopere zona cu mașina, iar experiența i-a oferit ocazia să ajungă în mijlocul unor peisaje pe care le-a comparat cu imaginile de pe postere. Una dintre primele opriri prezentate pe rețelele sociale a fost Moraine Lake, celebrul lac glaciar aflat în Parcul Național Banff.

„Canada îmi pare un șir nesfârșit de postere care au prins viață. Munți uriași, dramatici, care te fac să te simți foarte mic. Lacuri în culori ireale. Postez azi doar unul dintre ele – Moraine. Mai urmează. Am închiriat o mașină cât o sufragerie și am condus pe șosele care dispar printre păduri și peisaje care te fac să simți că ești într-un film. Pe margine mi-a apărut la un moment dat un indicator: fără semnal la telefon în următorii 230 de kilometri… Căprioare, elani, urși, marmote, veverițe, oi sălbatice – eu sunt aici musafirul lor. Iar toamna cred că este anotimpul perfect pentru Canada. Verdele pădurilor începe să se amestece cu galben și auriu, vremea e perfectă, iar primele urme de zăpadă pe vârfuri fac munții și mai spectaculoși. În Banff m-am cazat. Un orășel de basm căruia am tot încercat să-i găsesc un defect. N-am reușit. Ba da – e cam scump. Moraine Lake, Lake Louise, Icefields Parkway, Canmore… de fiecare dată când credeam că am văzut cel mai frumos loc, apărea următorul. Nu mă lasă Instagram să postez 1838383 de poze deodată, că altfel…”

Deși imaginile publicate de prezentatoare surprind culorile spectaculoase ale lacurilor și peisajele montane, aceasta spune că fotografiile nu reușesc să redea experiența pe care o oferă locurile în realitate.

„Poate că singurul ‘defect’ al Canadei e tocmai acesta: e atât de perfectă, încât uneori pare că nu e adevărată. Și poate de aceea, dintre toate fotografiile pe care le-am făcut aici și urmează să mai postez, niciuna nu reușește să arate cât de impresionantă este în realitate”, a mai spus ea.

Corina Caragea, declarații despre stilul ei de viață

Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere tot timpul destinații inedite din vacanță. Prezentatoarea TV își documentează cu atenție fiecare călătorie, astfel încât urmăritorii ei să aibă parte de informații complete despre escapadele ei, dar și despre recomandările pe care le consideră esențiale. Atunci când călătorește, Corina Caragea nu își impune restricții alimentare și preferă să guste din orice preparat dorește. Însă, la întoarcere, are grijă să revină la rutina ei din sala de sport.

„Chiar nu sunt vreun fotomodel. Îmi place să mă bucur de viață și de destinațiile pe care le aleg, sunt mâncăcioasă. De la o vârstă, asta se vede mult mai repede decât atunci când eram tânără, și necesită mai multă muncă. Așadar după fiecare vacanță în care mă răsfăț și nu-mi pun niciun fel de restricție, urmează multă muncă în sala de sport. Nu că n-ar fi și înainte multă muncă în sala de sport. Și mai scad din porții. Păstrez așa un echilibru. Ținta mea nu e să am 90-60-90, ci să am un corp sănătos, puternic, cât mai mult timp de acum încolo pe care să mă pot baza”, a spus Corina Caragea pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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