Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: „Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt…”

Romanița Iovan a mărturisit că, deși relația ei cu Iulian Gogan este una de foarte lungă durată, primește adesea comentarii cu privire la diferența de vârstă de 12 ani dintre ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
2. Romanița Iovan, fiul ei și Iulian Gogan
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

În 2008, Romanița Iovan a divorțat, după cinci ani de căsnicie, de pilotul Adrian Iovan. Acesta a decedat în 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Din căsnicia cu regretatul pilot, creatoarea de modă are un fiu, pe nume Albert, de care de fiecare dată vorbește cu extrem de multă mândrie. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

Romanița Iovan, despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Romanița Iovan și Iulian Gogan formează unul dintre cele mai solide cupluri din spațiul public, chiar dacă au ales să nu își oficializeze relația. Deși între cei doi este o diferență de vâstă de 12 ani, amândoi se declară extrem de fericiți în relație și își fac constant cadouri și surprize.

La aproape 16 ani de la logodnă, celebra creatoare de modă a vorbit deschis despre motivele din spatele deciziei de a nu se căsători până acum și despre propria viziune asupra căsătoriei.

Vedeta consideră că un act oficial nu oferă garanția fericirii și refuză să facă pași importanți doar pentru a satisface așteptările celor din jur. Pentru Romanița Iovan, pilonii unei legături durabile sunt încrederea, respectul mutual și asumarea, valorile umane fiind mult mai valoroase decât o formalitate legală.

Romanița Iovan a mai mărturisit că, deși relația ei cu Iulian Gogan este una de foarte lungă durată, primește adesea comentarii cu privire la diferența de vârstă de 12 ani dintre ei.

„Am învățat că oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri, însă singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt cei doi care o trăiesc. Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi, dar nu am simțit niciodată nevoia să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne-am văzut de viața noastră. O relație rezistă atunci când există respect reciproc, încredere, comunicare și admirație. Iubirea este esențială, dar ea trebuie susținută de toate aceste lucruri. În plus, este foarte important să îi oferi celuilalt libertatea de a fi el însuși și să nu încerci să îl schimbi. În cazul nostru, lucrurile s-au așezat firesc. Ne-am descoperit valori comune, ne-am susținut reciproc în momentele bune și în cele dificile și am învățat să ne bucurăm de lucrurile simple. Nu am construit relația pe aparențe sau pe presiunea celor din jur, ci pe liniștea pe care ne-o oferim unul altuia”, a povestit ea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre conflictele care apar ocazional, povestind că nu este vorba despre certuri majore, ci mai degrabă despre diferențe de opinie.

„Avem personalități diferite și este firesc să vedem uneori lucrurile din perspective diferite. Important este cum reușești să gestionezi acele momente. Noi am învățat că nu trebuie să câștige unul sau celălalt, ci relația. Nu sunt conflicte majore și nu lăsăm niciodată orgoliul să vorbească în locul nostru. Dacă ar fi să spun cine calmează primul lucrurile, probabil Iulian. Firea lui echilibrată și calmă mă ajută și pe mine să privesc situațiile mai relaxat. În timp, însă, am învățat amândoi să facem un pas înapoi atunci când simțim că o discuție se poate transforma într-o ceartă inutilă. Cred că maturitatea înseamnă să știi când să taci, când să asculți și când să faci primul gest de împăcare”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Romanița Iovan, mândră de fiul ei. Albert studiază în străinătate

După ce a urmat cursurile de la British School Bucharest, Albert, fiul Romaniței Iovan, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură, la a decis să studieze în Anglia ingineria automobilistică. După terminarea studiilor, tânărul intenționează să se întoarcă în România pentru a pune în aplicare ceea ce a învățat. Cu toate că sunt departe unul de celălalt, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură și se țin la curent cu lucrurile importante din viața lor. Recent, creatoarea de modă a vorbit despre relația lor deosebită. 

„A terminat în primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu. Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Și, țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde. Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: „Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui.” Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică. Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic. Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine”, a spus Romanița Iovan pentru Unica.ro

Citește și:
Raluca Bădulescu, despre reacția fiului ei după ce ea a devenit imaginea unei afaceri controversate: „Ca să înțeleagă oamenii…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
People
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
People
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
Theo Rose, luată prin surprindere de o întrebare a fiului ei. Ce i-a zis micuțul Sasha și cum a reacționat artista
People
Theo Rose, luată prin surprindere de o întrebare a fiului ei. Ce i-a zis micuțul Sasha și cum a reacționat artista
Reacția lui Nicușor Dan după imaginile în care o sărută pe Mirabela Grădinaru: "Nu am dat aprobare pentru așa ceva"
People
Reacția lui Nicușor Dan după imaginile în care o sărută pe Mirabela Grădinaru: "Nu am dat aprobare pentru așa ceva"
Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit. Cum a arătat nunta de vis a celor două vedete?
People
Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit. Cum a arătat nunta de vis a celor două vedete?
Victor Cornea a împlinit 33 de ani. Mesajul emoționant transmis de Andreea Bălan: "Un exemplu pentru noi"
People
Victor Cornea a împlinit 33 de ani. Mesajul emoționant transmis de Andreea Bălan: "Un exemplu pentru noi"
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Gabriela Prisăcariu, vacanță alături de fiul ei. Unde a plecat soția lui Dani Oțil, în timp ce prezentatorul e la Power Couple
Gabriela Prisăcariu, vacanță alături de fiul ei. Unde a plecat soția lui Dani Oțil, în timp ce prezentatorul e la Power Couple
People

În timp ce Dani Oțil se află în Malta pentru filmările noului sezon „Power Couple”, Gabriela Prisăcariu a profitat de ocazie pentru o escapadă alături de fiul lor, Tiago.

+ Mai multe
George Clooney îi sprijină pe Cindy Crawford și Rande Gerber, prietenii săi apropiați, după tragedia din familie
George Clooney îi sprijină pe Cindy Crawford și Rande Gerber, prietenii săi apropiați, după tragedia din familie
People

George Clooney, Cindy Crawford și Rande Gerber sunt legați de o prietenie care s-a întins pe mai multe decenii. Acum, devastat și el, a sărit în sprijinul prietenilor săi, în doliu după moartea fiului lor, Presley.

+ Mai multe
Lora, confesiuni oneste despre motivul pentru care nu își dorește să devină mamă: "E prea multă răutate în lume"
Lora, confesiuni oneste despre motivul pentru care nu își dorește să devină mamă: "E prea multă răutate în lume"
People

Lora a vorbit deschis despre rolul de mamă și a explicat de ce anume nu își dorește să aducă pe lume un copil. Artista a ținut să lămurească acest subiect și să înlăture eventuale speculații.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC