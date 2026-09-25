Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: „Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt…”

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În 2008, Romanița Iovan a divorțat, după cinci ani de căsnicie, de pilotul Adrian Iovan. Acesta a decedat în 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Din căsnicia cu regretatul pilot, creatoarea de modă are un fiu, pe nume Albert, de care de fiecare dată vorbește cu extrem de multă mândrie. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

Romanița Iovan, despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Romanița Iovan și Iulian Gogan formează unul dintre cele mai solide cupluri din spațiul public, chiar dacă au ales să nu își oficializeze relația. Deși între cei doi este o diferență de vâstă de 12 ani, amândoi se declară extrem de fericiți în relație și își fac constant cadouri și surprize.

La aproape 16 ani de la logodnă, celebra creatoare de modă a vorbit deschis despre motivele din spatele deciziei de a nu se căsători până acum și despre propria viziune asupra căsătoriei.

Vedeta consideră că un act oficial nu oferă garanția fericirii și refuză să facă pași importanți doar pentru a satisface așteptările celor din jur. Pentru Romanița Iovan, pilonii unei legături durabile sunt încrederea, respectul mutual și asumarea, valorile umane fiind mult mai valoroase decât o formalitate legală.

Romanița Iovan a mai mărturisit că, deși relația ei cu Iulian Gogan este una de foarte lungă durată, primește adesea comentarii cu privire la diferența de vârstă de 12 ani dintre ei.

„Am învățat că oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri, însă singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt cei doi care o trăiesc. Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi, dar nu am simțit niciodată nevoia să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne-am văzut de viața noastră. O relație rezistă atunci când există respect reciproc, încredere, comunicare și admirație. Iubirea este esențială, dar ea trebuie susținută de toate aceste lucruri. În plus, este foarte important să îi oferi celuilalt libertatea de a fi el însuși și să nu încerci să îl schimbi. În cazul nostru, lucrurile s-au așezat firesc. Ne-am descoperit valori comune, ne-am susținut reciproc în momentele bune și în cele dificile și am învățat să ne bucurăm de lucrurile simple. Nu am construit relația pe aparențe sau pe presiunea celor din jur, ci pe liniștea pe care ne-o oferim unul altuia”, a povestit ea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre conflictele care apar ocazional, povestind că nu este vorba despre certuri majore, ci mai degrabă despre diferențe de opinie.

„Avem personalități diferite și este firesc să vedem uneori lucrurile din perspective diferite. Important este cum reușești să gestionezi acele momente. Noi am învățat că nu trebuie să câștige unul sau celălalt, ci relația. Nu sunt conflicte majore și nu lăsăm niciodată orgoliul să vorbească în locul nostru. Dacă ar fi să spun cine calmează primul lucrurile, probabil Iulian. Firea lui echilibrată și calmă mă ajută și pe mine să privesc situațiile mai relaxat. În timp, însă, am învățat amândoi să facem un pas înapoi atunci când simțim că o discuție se poate transforma într-o ceartă inutilă. Cred că maturitatea înseamnă să știi când să taci, când să asculți și când să faci primul gest de împăcare”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Romanița Iovan, mândră de fiul ei. Albert studiază în străinătate

După ce a urmat cursurile de la British School Bucharest, Albert, fiul Romaniței Iovan, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură, la a decis să studieze în Anglia ingineria automobilistică. După terminarea studiilor, tânărul intenționează să se întoarcă în România pentru a pune în aplicare ceea ce a învățat. Cu toate că sunt departe unul de celălalt, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură și se țin la curent cu lucrurile importante din viața lor. Recent, creatoarea de modă a vorbit despre relația lor deosebită.

„A terminat în primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu. Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Și, țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde. Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: „Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui.” Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică. Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic. Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine”, a spus Romanița Iovan pentru Unica.ro.

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Foto: Instagram

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