George Clooney îi sprijină pe Cindy Crawford și Rande Gerber, prietenii săi apropiați, după tragedia din familie

George Clooney, Cindy Crawford și Rande Gerber sunt legați de o prietenie care s-a întins pe mai multe decenii. Acum, devastat și el, a sărit în sprijinul prietenilor săi, în doliu după moartea fiului lor, Presley.

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  de  ELLE.ro
George Clooney îi sprijină pe Cindy Crawford și Rande Gerber, prietenii săi apropiați, după tragedia din familie

George Clooney, Cindy Crawford și Rande Gerber sunt legați de o relație profundă de prietenie care se măsoară deja în decenii. Nu e de mirare, deci, că actorul, care i-a văzut născându-se și crescând pe copiii cuplului, Kaia și Presley Gerber, e la rândul său devastat de durere după decesul tragic al lui Presley.

Cum era de așteptat, Clooney a sărit să își sprijine prietenii în aceste momente deosebit de dificile pentru ei. Atât George, cât și Amal Clooney au renunțat la programele lor încărcate pentru a fi alături de Cindy Crawford și Rande Gerber. Cei doi au fost surprinși de paparazzi ajungând la casa supermodelului Kaia Gerber din Los Angeles, la două zile după decesul lui Presley.

O sursă apropiată de actor a declarat pentru publicația Page Six că prezența lui Amal și George Clooney acolo „a fost mai puțin despre vorbit și mai multe despre a asculta, despre a-i consola pe Cindy și Rande și despre a fi acolo pentru ei. (…) Nu prea sunt cuvinte pe care le poți spune care să facă ca o astfel de situație să se simtă mai bine. Au vrut doar să fie acolo pentru prietenii lor și să îi lase să vorbească despre ce au nevoie să spună.”

George și Amal Clooney sosind la reședința Kaiei Gerber din Los Angeles

De asemenea, sursa a declarat și că parte din sprijinul oferit de Amal și George Clooney lui Cindy Crawford, Rande și Kaia Gerber a fost pur și simplu să le trimită mâncare și să ajute cu orice este nevoie. „Sunt extrem de apropiați de decenii, iar George își dorește să fie acolo pentru Cindy și pentru Rande, nu doar acum, ci și peste luni sau ani de zile”.

Aceeași sursă a declarat, de asemenea, că „George și Amal sunt ei înșiși devastați de durere. George este distrus de moartea lui Presley. L-a cunoscut pe parcursul întregii sale vieți, nu și-ar fi imaginat vreodată că se va ajunge la așa ceva. Întotdeauna a privit către Cindy și Rande ca având o familie atât de frumoasă, nu își poate imagina măcar prin ce trec ei acum.”

George Clooney, Cindy Crawford și Rande Gerber sunt apropiați încă din anii ’90, iar cei doi bărbați sunt și parteneri de afaceri, fondând în 2013 un brand de tequila, Casamigos. Relația dintre aceștia este atât de apropiată încât Kaia și Presley Gerber îl numesc pe actor „unchiul George”, iar publicația Daily Mail a raportat că Clooney era în mod particular apropiat de Presley Gerber, cu care a vorbit în nenumărate rânduri de-a lungul timpului, extrem de sincer, chiar și despre problemele acestuia cu adicția de substanțe. De-a lungul anilor, George Clooney i-ar fi trimis tânărului Presley bilete de încurajare, amintindu-i că este mereu alături de el.

Presley Gerber a murit duminică, la clinica de dezintoxicare Resolutions Living din Santa Monica, unde își trata adicția. Acesta a fost găsit inconștient, iar paramedicii i-au acordat primul ajutor, însă a fost declarat decedat la fața locului, la vârsta de 27 de ani. Încă nu a fost declarată o cauză oficială a morții, dar aceasta este presupus a fi o supradoză. Presley Gerber a avut probleme legate de sănătatea mintală și era dependent de 10 ani, părinții fiindu-i alături în toate încercările prin care a trecut. Tânărul era deplin conștient de problemele sale, despre care a vorbit deschis în multe rânduri, și a încercat activ să își țină dependența sub control.

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Foto: Getty Images, Profimedia

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