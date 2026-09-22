Erdem SS27: între tailoring și glamour, inspirat de Barbette

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Erdem Moralioglu își găsește adesea inspirația în personaje din trecut, iar pentru SS27 alegerea a fost Barbette, numele de scenă al lui Vander Clyde Broadway, trapezist american devenit celebru în Parisul anilor ’20 și ’30. Pe scenă performa în costume feminine, iar la final își îndepărta peruca, transformând jocul dintre masculin și feminin într-o parte esențială a spectacolului. Jean Cocteau a fost fascinat de el, iar Man Ray l-a fotografiat în costumele sale de scenă.

Această dualitate devine punctul de plecare al colecției Erdem SS27. Pe podiumul de la Roundhouse, în Camden, body-urile cu cristale, sutienele, transparențele și penele de struț au apărut alături de sacouri de tuxedo, cămăși cu gulere înalte, paltoane masculine și tailoring riguros. Rezultatul nu încearcă să aleagă între cele două registre, ci le suprapune.

Romantismul caracteristic Erdem rămâne prezent prin dantelă, tul, flori și broderii, dar este temperat de denim, tricotaje și piese de outerwear. Două jachete realizate în colaborare cu Barbour, cu inserții elaborate din brocart de mătase, duc aceeași idee mai departe: utilitarul întâlnește decorativul.

Colecția funcționează și prin felul în care schimbă ritmul de la un look la altul. O rochie diafană poate fi urmată de un palton riguros, iar o piesă inspirată de lenjerie apare lângă un sacou cu structură precisă. Tocmai aceste treceri dau colecției dinamism și fac ca referința la Barbette să rămână prezentă fără să devină literală sau teatrală.

Dincolo de piesele spectaculoase, colecția propune însă și o garderobă surprinzător de completă — costume, cămăși, paltoane, denim și costume-pijama. Erdem SS27 vorbește astfel despre contrast și transformare, fără să renunțe la romantismul care definește casa.

Foto: Getty

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