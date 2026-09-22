Donatella Versace se întoarce. La 71 de ani, lansează un nou brand de modă și beauty

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La 71 de ani și după aproape trei decenii petrecute la conducerea creativă a casei fondate de fratele său Gianni, designerul italian revine în rolul de chief creative officer.

Dupa ce s-a vehiculat că Donatella Versace ar fi fost forțată să renunțe la rolul de directoare creativă din propria companie, aceasta nu pare deloc pregătită pentru retragere.

Donatella și grupul Revolve au anunțat lansarea unui business complet nou, care va cuprinde atât zona de beauty, cât și pe cea de fashion.

Numele proiectului nu a fost încă dezvăluit, însă este descris oficial drept o companie independentă construită în jurul viziunii personale a Donatellei. Primele produse sunt programate sa apară în 2027 și vor fi din categoria beauty.

Nu pare să fie vorba despre încă un brand construit de designer după formula tradițională colecție–podium–magazin. Proiectul este gândit în primul rând pentru spațiul digital, combinând moda, frumusețea și entertainment-ul cu comerțul.

Ideea este ca publicul să intre într-un univers pe care îl poate experimenta și nu doar într-un magazin online din care cumpără produse.

Donatella va controla identitatea creativă, produsele, colaborările și întreg universul brand-ului, în timp ce Revolve va pune la dispoziție tehnologia, infrastructura de e-commerce, marketingul, datele despre consumatori și distribuția globală.

Versace fără Donatella

Momentul ales pentru anunț este cu atât mai interesant cu cât vine într-o perioadă în care însăși casa Versace trece printr-o transformare radicală.

În martie 2025, Donatella a renunțat la poziția de directoare creativă a casei Versace, încheind aproape trei decenii în care a construit identitatea casei după moartea lui Gianni Versace, în 1997.



A rămas legată de brand în calitate de chief brand ambassador.

Între timp, Versace a fost cumpărat de Prada Group într-o tranzacție de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

La conducerea creativă a urmat Dario Vitale, fostul director de design de la Miu Miu, însă mandatul său s-a încheiat după un singur sezon. Prada l-a numit ulterior pe Pieter Mulier, fostul designer Alaïa, care urmează să prezinte prima sa colecție pentru Versace în 2027.

De ce REVOLVE?

Parteneriatul poate părea surprinzător pentru un designer asociat cu unul dintre cele mai cunoscute nume ale modei italienești high-end, însă alegerea Revolve spune destul de multe despre publicul pe care Donatella încearcă să îl atingă.

Compania fondată în 2003 de Michael Mente și Mike Karanikolas a construit un ecosistem online care cuprinde aproximativ 1.600 de brand-uri prin Revolve și FWRD și a raportat venituri totale de 1,23 miliarde de dolari pentru 2025. În ultimii ani, grupul și-a extins modelul dincolo de retail, inclusiv prin proiecte cu Cardi B și Sofia Richie Grainge.

Pentru Donatella, asta înseamnă acces direct la exact generația pe care spune că vrea să o cucerească.

„Creativitatea trebuie să fie curajoasă, incluzivă și vie”, spune designerul în anunțul oficial, explicând că muzica, filmul, arta și noile generații au reprezentat întotdeauna surse importante de inspirație pentru ea.

Noua asociere îi oferă, spune Donatella, posibilitatea de a vorbi acestui public într-un mod mult mai personal.



Lansarea este planificată inițial pentru Statele Unite, America Latină, Asia-Pacific și Orientul Mijlociu, iar numele, identitatea completă și primele produse vor fi dezvăluite în lunile următoare.

După aproape 30 de ani în care numele Donatella și Versace au fost practic imposibil de separat, designerul a ales să înceapă din nou de la zero, iar noi abia așteptăm să aflăm cum arată universul Donatellei atunci când numele Versace nu mai apare pe etichetă.

Foto: Profi Media, Getty Images, Instagram Revolve

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