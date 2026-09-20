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Poate fi dezorientant să crezi că cineva își dorește o relație când, de fapt, tot ceea ce vrea este doar o prietenie. Cu toate astea, orice este mai bine decât să fii respins sau să te afli în bine cunoscuta situație de „friend zone”. Prin urmare, îți recomandăm să îmbrățișezi distracția. Chiar dacă există sau nu un potențial romantic, pe parcurs poți experimenta și explora.

Iată care sunt cele trei zodii care adoră să flirteze:

Berbec

Berbecii vor flirta cu orice persoană le iese în cale. Flirtul reprezintă pentru nativii Berbec un fel de a îți arăta cât de mult te apreciază ca om. Se așteaptă ca ceilalți să aibă aceeași perspectivă asupra vieții ca și ei și deci vor fi confuzi dacă consideri că doresc ceva serios. Când este vorba de o relație cu un nativ Berbec, ia lucrurile ușor și încearcă să nu te implici prea tare.

Gemeni

Gemenii se situează aproape tot timpul sub semnul intrebării. Luarea deciziilor nu este punctul lor forte, schimbându-și des punctele de vedere. Dacă o persoană născută în zodia Gemeni flirteză cu tine, trebuie să fii pregătită pentru un discurs indecis, dublu, care creează confuzie. Pentru nativii Gemeni, decizia prietenie sau relație nu poate fi luată decât în momentul când știu că le pot avea pe amândouă. Cât timp nu-ți spun sigur că vor să fie cu tine și doar cu tine, ar fi bine să nu investești prea mult emoțional.

Leu

Persoanelor născute în zodia Leu le place mai mult decât orice propria lor persoană. Când un nativ Leu flirtează, este pur și simplu pentru a se amuza. După cum animalul se va juca cu prada sa, așa se vor juca și nativii din această zodie cu sentimentele și afecțiunile celorlalți pentru a-și hrăni ego-ul. Cu toate acestea, tot ceea ce vor simți vor transmite direct, sufocându-i pe ceilalți cu dragostea lor.

Foto: PR

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