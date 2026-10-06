Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Între inovație și plăcerea unui gest frumos, cele mai noi produse de beauty transformă rutina zilnică într-o experiență sofisticată și personală.

Homepage  / Beauty / Beauty Shopping
  de  Madalina Frasineanu
Dior Prestige La Crème Texture Essentielle
VEZI FOTO
POZA 1 / 46

Cele mai interesante noutăți din beauty traduc tendințele sezonului în formule sofisticate, nuanțe seducătoare și ritualuri de îngrijire care merită descoperite.

Formulă complexă

Dior Prestige La Crème Texture Essentielle este o cremă reparatoare și regeneratoare excepțională, îmbogățită cu complexul patentat Rosapeptide-3™, care inversează vârsta celulară a pielii cu 10 ani, pentru a revitaliza 10 semne vizibile ale îmbătrânirii. Are eficacitate dovedită clinic asupra ridurilor, densității, efectului de netezire, fermității, elasticității, strălucirii, de lifting și de remodelare a conturului.

Must have

Parfumul Rabanne Million Red for Her este o nouă expresie a seducției absolute. Aroma îmbină eleganța glamour cu prospețimea unor acorduri suculente și o senzualitate delicios de cremoasă. Mai captivant ca niciodată, cocosul catifelat se contopește cu ylang-ylang-ul însorit și vanilia bogată, dând naștere unei semnături feminine, voluptuoase și imposibil de rezistat.

Colecție nouă

Matte Diaries este numele noii colecții de toamnă, în ediție limitată, de la KIKO MILANO. Colecția îmbină farmecul atemporal al unui look mat perfect cu formule inovatoare, de înaltă calitate. De la prima aplicare, vei descoperi texturi bogate, catifelate, oferind un look rafinat, obținut fără efort, care trece cu naturalețe de la zi la noapte.

Machiaj Chanel

CHANEL lansează o paletă în ediție limitată, pentru a da o nouă dimensiune machiajului smokey eyes: COCO MADEMOISELLE LES 9 OMBRES – THE NEW SMOKY. O armonie care oferă posibilități infinite de a-ți pune în valoare privirea: cinci farduri de pleoape extrem de intense, cu finisaj mat sau strălucitor, însoțite de patru straturi de finisare cu strălucire de sidef.

Puterea peptidelor

Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Intensive Moisturizer este o cremă intensiv hidratantă, creată pentru pielea uscată, foarte uscată sau stresată. Peptidele contribuie la îmbunătățirea fermității și la reducerea semnelor de îmbătrânire, iar tehnologia Moisture-Locking Lipid Tech susține bariera cutanată și menține hidratarea de durată. Formula conține extract de microalge roșii și are o textură cu absorbție rapidă.

Note de toamnă

NALA lansează în ediție limitată două arome de toamnă: Măr Verde, dulce și discret, și Gutuie, caldă, cu o urmă fină de migdală. Fiecare produs păstrează formula NALA — texturi ușoare, care se absorb rapid, cu peste 90% ingrediente naturale. În gamă vei găsi gel de duș, șerbet de corp și cremă de mâini.

Machiaj perfect

Jublien Beauty Bronzy Palette a fost creată pentru acele zile în care îți dorești un machiaj rapid, luminos și perfect echilibrat, fără să ai nevoie de zeci de produse. Conține șase nuanțe atent selecționate pentru a realiza un machiaj complet al feței și al ochilor: trei farduri de pleoape, blush, contouring și iluminator. Descoperă 10 greșeli de machiaj pe care este posibil să le faci fără să realizezi.

La Parfumerie Sabon

SABON dezvăluie prima sa colecție de parfumuri de nișă: cinci ape de parfum fine, create în Franța cu parfumieri renumiți, inspirate de frumusețea calmă a naturii: Desert of Roses, Le Jardin Blanc, Idyllic Sea, Incense of Stars și Hinoki Woodland. Fiecare parfum dezvăluie o sticlă asemănătoare porțelanului, încoronată cu un fluture auriu delicat.

Bodycare

O piele frumoasă, catifelată, sănătoasă are nevoie de o îngrijire constantă. Exfolierea reprezintă un pas important din ritualul nostru, de aceea noi mizăm pe formulele eficiente din colecția my Geisha Body Scrub. Poți alege între mai multe variante de arome precum Sakura, Jasmine in the Sun sau Cannabis, derivate din parfumurile cu aceleași nume. Iată tot ce trebuie să știi despre exfoliere și importanța acestui pas în ritualul de frumusețe.

Extract de cactus

Noua gamă Cactox de la Dr. Melaxin reunește mai multe produse destinate îngrijirii tenului. Preferatele noastre sunt săpunul cu extract de cactus – care îndepărtează delicat impuritățile și sebumul în exces, lăsând pielea incredibil de catifelată, suplă și revitalizată după fiecare spălare – și spray-ul facial cu efect calmant și intens hidratant. Disponibile pe bilenegre.ro.

Aromă unisex

Extractul de parfum Sora Dora Raphael fascinează prin luminozitatea cardamomului, piperului roz și rubarbei, cu care se deschide compoziția. În inimă, irisul, magnolia și caprifoiul adaugă profunzime și tandrețe, înainte ca vetiverul din Haiti, lemnul de cedru, vanilia și moscurile să contureze o urmă caldă, intimă și profund elegantă. Disponibil pe nicheparfumerie.ro.

Precizie de top

Zona ochilor și cea a buzelor au nevoie de o abordare precisă. FOREO SUPERCHARGED Eye & Lip Contour Booster este un ser conductor formulat cu niacinamidă, cafeină, pantenol, apă de trandafir și extract de merișor. Formula hidratează, susține elasticitatea și pune în valoare luminozitatea conturului ochilor și aspectul buzelor, fiind creată pentru tratamentele localizate cu microcurenți. Disponibil pe notino.ro.

Un ten luminos

Simply More C You Never Serum este un ser antioxidant, cu ingrediente 100% de origine naturală și bazat pe Ascorbyl Tetraisopalmitate (C-Tetra), o formă avansată de vitamina C, recunoscută pentru stabilitatea și eficiența sa ridicată. Acesta ajută la iluminarea delicată, dar eficientă a tenului, uniformizarea nuanței pielii și reducerea petelor pigmentare. Disponibil pe miobio.ro.

Ediție limitată

LIBRE Santal Couture, noua ediție limitată de la Yves Saint Laurent, este prima apă de parfum floral-lemnoasă din colecția LIBRE, creată în jurul unei note de lemn de santal prețioasă și caldă. Obținut din surse sustenabile, acest lemn excepțional trece printr-un proces de extracție personalizat pentru a-i surprinde doar cea mai fină fațetă olfactivă.

Sănătate & frumusețe

Amway Nutrilite Begin Blend este un amestec 6-în-1 de ingrediente care susțin sănătatea digestivă și intestinală, digestia și menținerea unui tranzit regulat. Pentru susținerea metabolismului energetic normal, Nutrilite Metabolism Plus combină vitamine din complexul B, plante și bacterii tratate termic, într-o formulă care include morcov mov și kiwi auriu. Descoperă mai multe pe www.amway.ro.

Note intense

Parfumul intens pentru femei Calvin Klein Euphoria Signature Elixir este o interpretare mai intensă a parfumului original Euphoria. Debutează cu un acord dulce de pralină, care este completat treptat de tonuri seducătoare de orhidee. În notele de bază se dezvoltă o combinație caldă de extract de vanilie și patchouli, care conferă senzualitate întregii compoziții.

Tonuri revigorante

Apa de parfum La La Lime din Colecția Top Scents Oriflame este o aromă citrică vibrantă și revigorantă, care reinterpretează lime-ul însorit într-o compoziție perfectă pentru diminețile pline de energie. Accentele senzuale de in curat și bergamotă și notele piperate de Akigalawood oferă o prospețime modernă, elegantă, cu un aer irezistibil.

All for you

Setul cadou Sol de Janeiro Cheirosa ’62 To Go include o combinație de parfumuri și produse cosmetice atent selecționate și asortate cu multă dragoste, care îți vor aduce cu siguranță un zâmbet pe față, indiferent dacă le vei încerca pe toate deodată sau dacă le vei deschide treptat. Disponibil pe notino.ro.

Acțiune nocturnă

Transformă-ți părul în timp ce dormi cu Moroccanoil Overnight Leave-in Mask. Această mască fără clătire ajută la minimizarea aspectului vârfurilor despicate, previne încurcarea șuvițelor în timpul somnului și contribuie la menținerea unui păr neted și hidratat. Formula sa este îmbogățită cu ulei de argan, acid hialuronic și mucină de melc vegană. Disponibil pe topline.ro.

Nuanța ideală

Wella Professionals lansează Pure Perfection, o nouă generație de coloranți permanenți care oferă rezultate fidele tonului, acoperire de până la 100% a firelor albe și o paletă de 30 de nuanțe. Pure Perfection este o descoperire în colorația permanentă, care reunește performanță dovedită clinic și tehnologie avansată de control al metalelor, într-o formulă fără amoniac. Vezi cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi.

De încercat și de adorat:

  • Apă de parfum La Vie est Belle L’Elixir Very Cherry, Lancôme, 50 ml, 660 lei
  • Apă de parfum VENDETTA Donna, Valentino, 50 ml, 690 lei
  • Apă de parfum COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU, Chanel, 100 ml, 994 lei
  • Apă de parfum Power of You, Armani, 30 ml, 395 lei
  • Apă de parfum Dejan, Omanluxury, 100 ml, 2.100 lei, disponibilă pe nicheparfumerie.ro
  • Apă de parfum intensă Flora Gorgeous Orchid Intense, Gucci, 100 ml, 949 lei
  • Apă de parfum La Favorite, Jean Paul Gaultier, 50 ml, 674 lei
  • Balsam tratament pentru buze Pro-Collagen Peptide Gloss Balm, Paula’s Choice, 154 lei
  • Cremă hidratantă și cu efect calmant, A5 Medi Cream, Medi In Lab, 163 lei, disponibilă pe bilenegre.ro
  • Fard de obraz Pocket Blush, Rhode, 143 lei
  • Gel de duș Jasmine in the Sun Bath & Shower Gel, my Geisha, 75 lei
  • Gloss de buze 3D Hydra Lipgloss, KIKO MILANO, 77,59 lei
  • Iluminator The Goddess, Jublien Beauty, 69 lei
  • Loțiune leave in pentru păr FLAWLESS, Kevin Murphy, 270 lei, disponibilă pe topline.ro
  • Masca hidratantă pentru ten Moisturising Mask, SUSANNE KAUFMANN, 280 lei, disponibilă pe miobio.ro
  • Mască pentru ten SUPERCHARGED™ Ultra-Hydrating Sleeping Mask, FOREO, 231 lei, disponibilă pe notino.ro
  • Parfum intens Signature Le Nectar, Chloé, 100 ml, 869 lei
  • Pudră liberă Airbrush Flawless Blur Loose Powder, Charlotte Tilbury, 280 lei, disponibilă în Sephora
  • Serum antiaging Resist Intensive Wrinkle Repair Retinol Serum, Paula’s Choice, 302 lei
  • Serum hidratant pentru ten BERRYLICIOUS Serum, Every Day For Future, 84 lei
  • Serum de longevitate pentru față Absolue Longevity MD Intercept, Lancôme, 625 lei
  • Soluție pentru curățarea și echilibrarea scalpului Apple & Lily Vinegar Scaler, Dryope, 131 lei, disponibilă pe bilenegre.ro
  • Spray pentru corp Shimmering Body Spray Rasberry, NALA Cosmetics, 39,90 lei
  • Serum pentru scalp FutureIQ Biomimetic Hair Longevity Serum, K18, 559 lei, disponibil pe topline.ro
  • Spumă lejeră pentru păr Sea Foam, Keune, preț în saloane

Citește și:
Cum să faci trecerea la rutina de îngrijire a pielii potrivită pentru sezonul de toamnă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Tendințe beauty: Big hair energy
Beauty
Tendințe beauty: Big hair energy
10 lucruri pe care hairstylistul tău și-ar dori să le știi
Beauty
10 lucruri pe care hairstylistul tău și-ar dori să le știi
8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii
Beauty
8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii
Cum să identifici singură tipul tău de ten
Beauty
Cum să identifici singură tipul tău de ten
Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi
Beauty
Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi
Cum să faci trecerea la rutina de îngrijire a pielii potrivită pentru sezonul de toamnă
Beauty
Cum să faci trecerea la rutina de îngrijire a pielii potrivită pentru sezonul de toamnă
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din beauty
6 trucuri de frumusețe pe care să le aplici pentru a preveni primele semne ale îmbătrânirii
6 trucuri de frumusețe pe care să le aplici pentru a preveni primele semne ale îmbătrânirii
Beauty

Nu știm cum să oprim timpul în loc, însă știm cum să amânăm cât mai mult primele semne ale îmbătrânirii. Sunt trucuri simple, însă pe care trebuie să le faci zilnic pentru rezultate cu adevărat vizibile. Tot ce trebuie să faci e să urmezi câțiva pași simpli, însă care vor ține departe anii de chipul tău.

+ Mai multe
Tot ce trebuie să știi despre îngrijirea tenului toamna
Tot ce trebuie să știi despre îngrijirea tenului toamna
Beauty

După cum deja ai aflat, la finalul sezonului cald, părul tău are nevoie de un detox. Însă nu este singurul. Pielea, la rândul său, merită o îngrijire sporită.

+ Mai multe
Cele mai mari greșeli pe care le poți face atunci când îți vopsești părul acasă
Cele mai mari greșeli pe care le poți face atunci când îți vopsești părul acasă
Beauty

Experții ne spun care sunt cele mai mari greșeli pe care le putem face atunci când alegem să ne vopsim acasă, și nu la salon.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC