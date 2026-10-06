Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

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Cele mai interesante noutăți din beauty traduc tendințele sezonului în formule sofisticate, nuanțe seducătoare și ritualuri de îngrijire care merită descoperite.

Formulă complexă

Dior Prestige La Crème Texture Essentielle este o cremă reparatoare și regeneratoare excepțională, îmbogățită cu complexul patentat Rosapeptide-3™, care inversează vârsta celulară a pielii cu 10 ani, pentru a revitaliza 10 semne vizibile ale îmbătrânirii. Are eficacitate dovedită clinic asupra ridurilor, densității, efectului de netezire, fermității, elasticității, strălucirii, de lifting și de remodelare a conturului.

Must have

Parfumul Rabanne Million Red for Her este o nouă expresie a seducției absolute. Aroma îmbină eleganța glamour cu prospețimea unor acorduri suculente și o senzualitate delicios de cremoasă. Mai captivant ca niciodată, cocosul catifelat se contopește cu ylang-ylang-ul însorit și vanilia bogată, dând naștere unei semnături feminine, voluptuoase și imposibil de rezistat.

Colecție nouă

Matte Diaries este numele noii colecții de toamnă, în ediție limitată, de la KIKO MILANO. Colecția îmbină farmecul atemporal al unui look mat perfect cu formule inovatoare, de înaltă calitate. De la prima aplicare, vei descoperi texturi bogate, catifelate, oferind un look rafinat, obținut fără efort, care trece cu naturalețe de la zi la noapte.

Machiaj Chanel

CHANEL lansează o paletă în ediție limitată, pentru a da o nouă dimensiune machiajului smokey eyes: COCO MADEMOISELLE LES 9 OMBRES – THE NEW SMOKY. O armonie care oferă posibilități infinite de a-ți pune în valoare privirea: cinci farduri de pleoape extrem de intense, cu finisaj mat sau strălucitor, însoțite de patru straturi de finisare cu strălucire de sidef.

Puterea peptidelor

Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Intensive Moisturizer este o cremă intensiv hidratantă, creată pentru pielea uscată, foarte uscată sau stresată. Peptidele contribuie la îmbunătățirea fermității și la reducerea semnelor de îmbătrânire, iar tehnologia Moisture-Locking Lipid Tech susține bariera cutanată și menține hidratarea de durată. Formula conține extract de microalge roșii și are o textură cu absorbție rapidă.

Note de toamnă

NALA lansează în ediție limitată două arome de toamnă: Măr Verde, dulce și discret, și Gutuie, caldă, cu o urmă fină de migdală. Fiecare produs păstrează formula NALA — texturi ușoare, care se absorb rapid, cu peste 90% ingrediente naturale. În gamă vei găsi gel de duș, șerbet de corp și cremă de mâini.

Machiaj perfect

Jublien Beauty Bronzy Palette a fost creată pentru acele zile în care îți dorești un machiaj rapid, luminos și perfect echilibrat, fără să ai nevoie de zeci de produse. Conține șase nuanțe atent selecționate pentru a realiza un machiaj complet al feței și al ochilor: trei farduri de pleoape, blush, contouring și iluminator. Descoperă 10 greșeli de machiaj pe care este posibil să le faci fără să realizezi.

La Parfumerie Sabon

SABON dezvăluie prima sa colecție de parfumuri de nișă: cinci ape de parfum fine, create în Franța cu parfumieri renumiți, inspirate de frumusețea calmă a naturii: Desert of Roses, Le Jardin Blanc, Idyllic Sea, Incense of Stars și Hinoki Woodland. Fiecare parfum dezvăluie o sticlă asemănătoare porțelanului, încoronată cu un fluture auriu delicat.

Bodycare

O piele frumoasă, catifelată, sănătoasă are nevoie de o îngrijire constantă. Exfolierea reprezintă un pas important din ritualul nostru, de aceea noi mizăm pe formulele eficiente din colecția my Geisha Body Scrub. Poți alege între mai multe variante de arome precum Sakura, Jasmine in the Sun sau Cannabis, derivate din parfumurile cu aceleași nume. Iată tot ce trebuie să știi despre exfoliere și importanța acestui pas în ritualul de frumusețe.

Extract de cactus

Noua gamă Cactox de la Dr. Melaxin reunește mai multe produse destinate îngrijirii tenului. Preferatele noastre sunt săpunul cu extract de cactus – care îndepărtează delicat impuritățile și sebumul în exces, lăsând pielea incredibil de catifelată, suplă și revitalizată după fiecare spălare – și spray-ul facial cu efect calmant și intens hidratant. Disponibile pe bilenegre.ro.

Aromă unisex

Extractul de parfum Sora Dora Raphael fascinează prin luminozitatea cardamomului, piperului roz și rubarbei, cu care se deschide compoziția. În inimă, irisul, magnolia și caprifoiul adaugă profunzime și tandrețe, înainte ca vetiverul din Haiti, lemnul de cedru, vanilia și moscurile să contureze o urmă caldă, intimă și profund elegantă. Disponibil pe nicheparfumerie.ro.

Precizie de top

Zona ochilor și cea a buzelor au nevoie de o abordare precisă. FOREO SUPERCHARGED Eye & Lip Contour Booster este un ser conductor formulat cu niacinamidă, cafeină, pantenol, apă de trandafir și extract de merișor. Formula hidratează, susține elasticitatea și pune în valoare luminozitatea conturului ochilor și aspectul buzelor, fiind creată pentru tratamentele localizate cu microcurenți. Disponibil pe notino.ro.

Un ten luminos

Simply More C You Never Serum este un ser antioxidant, cu ingrediente 100% de origine naturală și bazat pe Ascorbyl Tetraisopalmitate (C-Tetra), o formă avansată de vitamina C, recunoscută pentru stabilitatea și eficiența sa ridicată. Acesta ajută la iluminarea delicată, dar eficientă a tenului, uniformizarea nuanței pielii și reducerea petelor pigmentare. Disponibil pe miobio.ro.

Ediție limitată

LIBRE Santal Couture, noua ediție limitată de la Yves Saint Laurent, este prima apă de parfum floral-lemnoasă din colecția LIBRE, creată în jurul unei note de lemn de santal prețioasă și caldă. Obținut din surse sustenabile, acest lemn excepțional trece printr-un proces de extracție personalizat pentru a-i surprinde doar cea mai fină fațetă olfactivă.

Sănătate & frumusețe

Amway Nutrilite Begin Blend este un amestec 6-în-1 de ingrediente care susțin sănătatea digestivă și intestinală, digestia și menținerea unui tranzit regulat. Pentru susținerea metabolismului energetic normal, Nutrilite Metabolism Plus combină vitamine din complexul B, plante și bacterii tratate termic, într-o formulă care include morcov mov și kiwi auriu. Descoperă mai multe pe www.amway.ro.

Note intense

Parfumul intens pentru femei Calvin Klein Euphoria Signature Elixir este o interpretare mai intensă a parfumului original Euphoria. Debutează cu un acord dulce de pralină, care este completat treptat de tonuri seducătoare de orhidee. În notele de bază se dezvoltă o combinație caldă de extract de vanilie și patchouli, care conferă senzualitate întregii compoziții.

Tonuri revigorante

Apa de parfum La La Lime din Colecția Top Scents Oriflame este o aromă citrică vibrantă și revigorantă, care reinterpretează lime-ul însorit într-o compoziție perfectă pentru diminețile pline de energie. Accentele senzuale de in curat și bergamotă și notele piperate de Akigalawood oferă o prospețime modernă, elegantă, cu un aer irezistibil.

All for you

Setul cadou Sol de Janeiro Cheirosa ’62 To Go include o combinație de parfumuri și produse cosmetice atent selecționate și asortate cu multă dragoste, care îți vor aduce cu siguranță un zâmbet pe față, indiferent dacă le vei încerca pe toate deodată sau dacă le vei deschide treptat. Disponibil pe notino.ro.

Acțiune nocturnă

Transformă-ți părul în timp ce dormi cu Moroccanoil Overnight Leave-in Mask. Această mască fără clătire ajută la minimizarea aspectului vârfurilor despicate, previne încurcarea șuvițelor în timpul somnului și contribuie la menținerea unui păr neted și hidratat. Formula sa este îmbogățită cu ulei de argan, acid hialuronic și mucină de melc vegană. Disponibil pe topline.ro.

Nuanța ideală

Wella Professionals lansează Pure Perfection, o nouă generație de coloranți permanenți care oferă rezultate fidele tonului, acoperire de până la 100% a firelor albe și o paletă de 30 de nuanțe. Pure Perfection este o descoperire în colorația permanentă, care reunește performanță dovedită clinic și tehnologie avansată de control al metalelor, într-o formulă fără amoniac. Vezi cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum La Vie est Belle L’Elixir Very Cherry, Lancôme, 50 ml, 660 lei

Apă de parfum VENDETTA Donna, Valentino, 50 ml, 690 lei

Apă de parfum COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU, Chanel, 100 ml, 994 lei

Apă de parfum Power of You, Armani, 30 ml, 395 lei

Apă de parfum Dejan, Omanluxury, 100 ml, 2.100 lei, disponibilă pe nicheparfumerie.ro

Apă de parfum intensă Flora Gorgeous Orchid Intense, Gucci, 100 ml, 949 lei

Apă de parfum La Favorite, Jean Paul Gaultier, 50 ml, 674 lei

Balsam tratament pentru buze Pro-Collagen Peptide Gloss Balm, Paula’s Choice, 154 lei

Cremă hidratantă și cu efect calmant, A5 Medi Cream, Medi In Lab, 163 lei, disponibilă pe bilenegre.ro

Fard de obraz Pocket Blush, Rhode, 143 lei

Gel de duș Jasmine in the Sun Bath & Shower Gel, my Geisha, 75 lei

Gloss de buze 3D Hydra Lipgloss, KIKO MILANO, 77,59 lei

Iluminator The Goddess, Jublien Beauty, 69 lei

Loțiune leave in pentru păr FLAWLESS, Kevin Murphy, 270 lei, disponibilă pe topline.ro

Masca hidratantă pentru ten Moisturising Mask, SUSANNE KAUFMANN, 280 lei, disponibilă pe miobio.ro

Mască pentru ten SUPERCHARGED™ Ultra-Hydrating Sleeping Mask, FOREO, 231 lei, disponibilă pe notino.ro

Parfum intens Signature Le Nectar, Chloé, 100 ml, 869 lei

Pudră liberă Airbrush Flawless Blur Loose Powder, Charlotte Tilbury, 280 lei, disponibilă în Sephora

Serum antiaging Resist Intensive Wrinkle Repair Retinol Serum, Paula’s Choice, 302 lei

Serum hidratant pentru ten BERRYLICIOUS Serum, Every Day For Future, 84 lei

Serum de longevitate pentru față Absolue Longevity MD Intercept, Lancôme, 625 lei

Soluție pentru curățarea și echilibrarea scalpului Apple & Lily Vinegar Scaler, Dryope, 131 lei, disponibilă pe bilenegre.ro

Spray pentru corp Shimmering Body Spray Rasberry, NALA Cosmetics, 39,90 lei

Serum pentru scalp FutureIQ Biomimetic Hair Longevity Serum, K18, 559 lei, disponibil pe topline.ro

Spumă lejeră pentru păr Sea Foam, Keune, preț în saloane

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Foto: PR

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