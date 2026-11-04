Claudia Schiffer revine în campaniile Chloé, la 34 de ani de la prima sa apariție pe podiumul casei de modă

La 56 de ani, Claudia Schiffer demonstrează că farmecul care a transformat-o într-unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale anilor ’90 a rămas intact. Modelul german este protagonista noii campanii festive Chloé, realizată sub direcția creativă a Chemenăi Kamali.

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  de  Simion Mădălina
Claudia Schiffer revine în campaniile Chloé, la 34 de ani de la prima sa apariție pe podiumul casei de modă

La mai bine de trei decenii de la prima sa apariție pe podiumul Chloé, Claudia Schiffer revine în atenția publicului printr-o nouă campanie a casei franceze. Fotografiată de David Sims, aceasta explorează o latură mai senzuală și misterioasă a universului Chloé, într-o serie de imagini care îmbină eleganța relaxată cu nostalgia anilor 90.

Relația Claudiei Schiffer cu brand-ul francez a început în 1992, pe vremea când modelul avea doar 21 de ani, iar direcția creativă a casei era semnată de Karl Lagerfeld, cel care i-a fost și mentor. La acea vreme, Schiffer defila la Paris într-o ținută bleu pastel, completată de o haină asortată și de o coafură cu codițe decorate cu flori.

Astăzi, la 34 de ani distanță, supermodelul revine în universul Chloé, de această dată în calitate de „friend of the house”.

Este deja cunoscut faptul că brand-ul Chloé reinterpretează feminitatea cu naturalețe și rafinament, iar pentru noua campanie dedicată sezonului festiv, Chemena Kamali a ales să pună în valoare magnetismul natural al Claudiei Schiffer.

Într-una dintre fotografii, modelul pozează topless, purtând doar o pereche de jeans și coliere aurii supradimensionate, în timp ce părul blond îi acoperă parțial bustul. Într-un alt cadru, Schiffer apare întinsă pe o canapea, într-o rochie furou din satin de culoarea șampaniei, accesorizată cu o geantă din piele.

Seria de imagini continuă cu o ținută albă, cu volane ample și detalii romantice, un costum negru cu accente argintii, dar și o creație spectaculoasă din material roz-somon, ale cărei volume dramatice domină cadrul.

Potrivit Chemenăi Kamali, intenția din spatele campaniei a fost explorarea unei ipostaze nocturne a femeii Chloé, într-o atmosferă cinematografică, spontană, senzuală și ușor enigmatică. Directoarea de creație consideră că prezența naturală, personalitatea distinctă și farmecul atemporal al Claudiei Schiffer oferă imaginilor o dimensiune intimă, dincolo de estetica obișnuită a unei campanii publicitare.

Noua colecție, disponibilă de la începutul lunii noiembrie, propune o garderobă de seară construită în jurul acestei atmosfere cinematografice.

Reîntâlnirea dintre Schiffer și Chloé nu este însă una întâmplătoare. Luna trecută, supermodelul a fost prezent la show-ul casei de modă din cadrul Paris Fashion Week, unde a urmărit prezentarea din primul rând, alături de Cynthia Erivo și Claire Danes. Pentru această ocazie, a ales un costum alb, cu sacou cu decolteu adânc și pantaloni largi, purtat peste un body transparent din dantelă, completat de un colier auriu masiv.

Deși continuă să fie prezentă în industria modei, Claudia Schiffer și-a reconsiderat prioritățile de-a lungul anilor. Într-un interviu acordat revistei Hello! în 2024, aceasta a vorbit despre felul în care maternitatea i-a schimbat perspectiva asupra succesului profesional.

Căsătorită din 2002 cu regizorul britanic Matthew Vaughn, alături de care are trei copii, Casper, Clementine și Cosima, Schiffer a mărturisit că, în tinerețe, cariera și dorința de a ajunge în vârf reprezentau principalele sale preocupări. Odată cu apariția copiilor, însă, competiția profesională a trecut pe plan secund.

Supermodelul a explicat că, deși ar putea accepta mult mai multe prezentări, ședințe foto și proiecte, preferă să păstreze un echilibru care să îi permită să petreacă timp cu familia și să fie prezentă în momentele importante.

Noua campanie Chloé confirmă că, pentru Claudia Schiffer, relevanța în industria modei nu mai depinde de numărul aparițiilor pe podium. La 34 de ani de la debutul său pentru casa franceză, modelul rămâne una dintre figurile emblematice ale unei generații care continuă să influențeze imaginarul modei contemporane.

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Foto: Profi Media, Getty Images, Instagram

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