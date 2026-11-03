Cine ar fi crezut că ne va plăcea din nou peplumul?

L-am iubit, apoi l-am uitat, iar acum pare că avem toate motivele să-l reconsiderăm. Mai sculptural, mai relaxat și surprinzător de versatil, unul dintre cele mai controversate detalii vestimentare își găsește din nou locul în garderobă.

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  de  Georgescu Daria
Alainpaul FW26
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Să recunoaștem, peplumul nu are cea mai bună reputație. Dacă ai prins moda anilor 2010, probabil îți amintești topurile cambrate, cu volan în talie, purtate aproape obligatoriu cu fuste creion. Ei bine, designerii au decis că merită o a doua șansă. Și, judecând după colecțiile FW26, au câteva argumente convingătoare.

De fapt, peplumul are o istorie mult mai interesantă decât amintirile noastre din 2012. Silueta cu talia marcată și șoldurile accentuate a fost una dintre semnăturile New Look-ului lansat de Christian Dior în 1947. Nu e deloc surprinzător, așadar, că Jonathan Anderson a făcut din reinterpretarea jachetei Bar unul dintre punctele forte ale colecției Dior. Scurtă, cu terminații evazate și purtată peste fuste voluminoase, celebra piesă capătă o lejeritate neașteptată.

Sarah Burton a ales o abordare mult mai riguroasă la Givenchy: un sacou în carouri mărunte, cu talia accentuată și falduri precise deasupra șoldurilor, asociat cu pantaloni negri, supli. Antonin Tron a explorat o direcție mai senzuală la Balmain, folosind pielea pentru jachete cu umeri puternici și talie bine definită.

La McQueen, Seán McGirr a mers și mai departe, transformând o haină neagră, cu nasturi metalici, într-o minirochie cu terminație amplu evazată. Moschino a preferat un costum gri cu influențe retro, în timp ce Proenza Schouler a propus o versiune discretă, integrată într-o jachetă din tweed.

Dar peplumul nu mai aparține exclusiv pieselor tailored. Stella McCartney l-a introdus într-o rochie albastru cobalt, cu imprimeu de stele, Ashlyn l-a transformat într-un detaliu plisat al unui pulover roșu, iar Tolu Coker a construit un top fără bretele, cu volum sculptural, asociat cu pantaloni largi. Trei interpretări care nu ar putea fi mai diferite.

Poate tocmai aici stă farmecul noii versiuni: nu există o singură formulă de purtare. Un top structurat arată excelent cu pantaloni relaxați, o jachetă cambrată poate fi asociată cu denim, iar un peplum mai discret adaugă interes chiar și unei ținute minimaliste. Nu trebuie să ne întoarcem la garderoba din 2012. Putem păstra doar ideea și să facem ceva mult mai interesant cu ea.

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Foto: Profimedia

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