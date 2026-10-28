ERDEM: About Time, About Her – 20 de ani de modă, artă și povești extraordinare

O retrospectivă dedicată designer-ului Erdem Moralioglu aduce la Doha două decenii de creație, peste 150 de piese și o incursiune fascinantă în universul femeilor care i-au inspirat colecțiile.

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  de  Georgescu Daria
ERDEM About Time, About Her (1)
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Pentru Erdem Moralioglu, o rochie a fost întotdeauna mai mult decât o piesă vestimentară. Poate păstra amintirea unei persoane, poate evoca o epocă sau poate spune povestea unei femei care a existat cu adevărat. Această fascinație pentru istorie, artă și personaje feminine remarcabile se află în centrul expoziției ERDEM: About Time, About Her, deschisă pe 27 octombrie la M7, în Doha, Qatar, cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență a brand-ului.

Fondată la Londra în 2005, casa designer-ului britanico-turc și-a construit o identitate recognoscibilă prin romantism, imprimeuri florale, broderii elaborate și siluete care îmbină referințele istorice cu sensibilitatea contemporană. În spatele fiecărei colecții se află însă o documentare atentă, adesea pornind de la biografiile unor femei fascinante, din literatură, artă sau istorie.

Curatoriată de Olivier Gabet, directorul departamentului de obiecte de artă al Muzeului Luvru, expoziția reunește peste 150 de piese, de la creații vestimentare și schițe până la obiecte personale și materiale din atelier. Parcursul este organizat în cinci capitole care dezvăluie atât procesul creativ al creatorului, cât și sursele sale de inspirație.

Primele secțiuni explorează începuturile carierei și elementele care definesc estetica Erdem, în timp ce Objects of Affection pune creațiile sale în dialog cu picturi, sculpturi și obiecte decorative din colecția Museum of Islamic Art. Este o perspectivă interesantă asupra felului în care moda și arta pot împărtăși aceleași referințe vizuale.

Unul dintre cele mai captivante capitole, The Muse, este dedicat personalităților care au inspirat colecțiile designer-ului. De la Maria Callas și balerina Margot Fonteyn la artista și exploratoarea Marianne North sau ducesa de Devonshire, fiecare aduce o poveste diferită, pe care Erdem o interpretează prin haine, materiale și detalii.

Ultimul capitol, The Imaginary Conversation, este dedicat colecției aniversare FW26, prezentată la Londra. Un final care surprinde perfect felul în care Erdem reinterpretează trecutul pentru a crea ceva relevant astăzi.

Realizată în cadrul programului cultural Qatar, Canada și Mexic 2026, ERDEM: About Time, About Her poate fi vizitată la M7 până pe 26 decembrie 2026. O ocazie excelentă de a descoperi nu doar rochiile spectaculoase ale lui Erdem Moralioglu, ci și poveștile care le-au dat viață.

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Foto: Erdem

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