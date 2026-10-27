Nadia Comăneci, imagini rare alături de mama sa, din culisele „Românii au talent”. Cum s-a simțit aceasta la filmări

Nadia Comăneci a publicat pe Instagram o serie de fotografii speciale alături de mama sa, Ștefania Comăneci, surprinse în culisele audițiilor "Românii au talent".

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  de  ELLE.ro
Nadia Comăneci cu mama ei
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Nadia Comăneci a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram câteva fotografii alături de mama sa, surprinse în timpul audițiilor pentru noul sezon „Românii au talent”. Fosta mare gimnastă a dorit să îi ofere mamei sale ocazia de a descoperi atmosfera concursului, iar experiența s-a dovedit una foarte plăcută pentru aceasta.

Nadia Comăneci și-a adus mama la filmările „Românii au talent”

Pentru Nadia Comăneci, participarea la „Românii au talent” reprezintă o experiență specială, pe care a ales să o împărtășească și cu familia. Campioana olimpică a publicat pe Instagram fotografii realizate alături de mama sa, Ștefania Comăneci, în culisele audițiilor.

Mama fostei gimnaste a avut astfel ocazia să descopere îndeaproape atmosfera emisiunii, să urmărească desfășurarea filmărilor și să se bucure de experiența din platou. Din cele povestite de Nadia, aceasta a fost încântată de atmosfera concursului.

Vizita nu a fost una întâmplătoare. În urmă cu câteva zile, Nadia Comăneci dezvăluise că își dorește să o aducă pe mama sa la înregistrările emisiunii.

„Mama este plecată la Olănești și va veni în weekend acasă. Am s-o aduc la toate filmările pe care le avem”, declara fosta gimnastă pentru Click!.

Cum s-a pregătit sportiva pentru emisiune

La 50 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii, Nadia Comăneci continuă să accepte experiențe noi. De această dată, fosta mare gimnastă se pregătește pentru un rol diferit de cele cu care ne-a obișnuit: va face parte din juriul „Românii au talent”. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile dinaintea acestei experiențe, despre relația cu ceilalți jurați, dar și despre reacția familiei sale atunci când a aflat vestea.

„Am puține emoții, sigur. Probabil sunt foarte mulți concurenți care fac lucruri extraordinare. Am văzut puțin pe social media că sunt foarte mulți copii care dansează. Deci, acolo voi fi puțin în zona mea, dar cred că va fi, din ce am văzut eu, un nucleu familial și fiecare are aportul lui la acest program de televiziune. Am avut oportunitatea să fiu jurat odată, în Anglia, la un show care s-a numit Tumblr. Oamenii se înscriau, copiii se înscriau să învețe să facă gimnastică. Și tot așa, a fost cu note, îți spui părerea, le spui ce crezi că este bine, dacă au talent, dacă mai au nevoie de muncă. Deci sunt puțin familiarizată cu acest rol și plus că am văzut formatul de mai multe ori. L-am văzut și în State, l-am văzut și aici.”, ne-a spus Nadia.

Fosta gimnastă a povestit și că și-a cunoscut deja colegii de la masa juriului, pe unii cunoscându-i deja de ceva timp.

„Pe Andra am cunoscut-o, dar poate o singură dată, nu suficient. Pe Andi îl cunosc de ceva vreme, iar pe celălalt jurat, Bobonete, l-am cunoscut ieri. Deci am reușit să îi cunosc pe toți.”

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Foto: Profimedia

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