Ilona Brezoianu, decizie neașteptată în privința fiului ei. Ce a dezvăluit actrița despre viața de mamă

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Ilona Brezoianu a vorbit despre schimbările prin care a trecut de când a devenit mamă, dar și despre felul în care ea și soțul său, Andrei Ril, își împart responsabilitățile. Actrița a dezvăluit că a hotărât să amâne petrecerea de tăiere a moțului fiului lor, Matei, care are în prezent nouă luni.

De ce a decis Ilona Brezoianu să amâne petrecerea de tăiere a moțului

Într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, Ilona Brezoianu a explicat că experiența maternității a făcut-o mai responsabilă, deși recunoaște că oboseala își spune uneori cuvântul.

Actrița și soțul ei au ales să organizeze evenimentul în primăvară, când temperaturile vor permite desfășurarea petrecerii în aer liber. Decizia vine după ce băiețelul lor a trecut printr-un episod de răceală, iar Ilona preferă să evite, pe cât posibil, expunerea acestuia la virusurile care circulă în sezonul rece.

„Nu aș vrea să îl expun în spații închise, cu multă lume. Nu aș vrea să răcească. A fost răcit și m-am chinuit destul de mult cu treaba asta, așa că am hotărât să serbăm între noi și să îi serbez practic moțul prin primăvară, la o terasă, chiar dacă o să fie puțin mai mare. Am devenit mai responsabilă (n.r. de când este mamă). Uneori, mă surprind și mai serioasă decât eram înainte. Nu ar trebui, fiindcă el, acum, se bucură de orice prostie fac eu, dar cred că oboseala își spune cuvântul”, a declarat Ilona Brezoianu, pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Cum își împart Ilona Brezoianu și Andrei Ril responsabilitățile de părinți

Vedeta a vorbit și despre implicarea soțului său în creșterea copilului. Potrivit actriței, Andrei Ril participă activ la toate activitățile zilnice, de la hrănirea și schimbarea băiețelului până la plimbările în parc.

Deși programul lor s-a schimbat considerabil după venirea pe lume a lui Matei, cei doi încearcă să își rezerve timp și pentru relația de cuplu. Un ajutor important vine din partea bunicilor, care se implică în îngrijirea celui mic.

„Nu că mă ajută, e foarte implicat. E foarte conștient că acest copil este al nostru. Îl hrănește, îl schimbă, iese cu el în parc. Face tot, iar copilul este înnebunit după el. Avem timp (n.r. pentru ei doi). Găsim mai greu momentele în doi, dar încercăm să ne ținem de ele. Dacă ai ajutor, poți oricând să îl duci 2-3 ore la bunici și să stai să vezi un film, să bei un pahar cu vin”, a adăugat vedeta.

Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, s-au întâlnit la o școală de motociclete, iar relația lor nu a început imediat. La distanță de un an, s-au revăzut și au început să iasă împreună.

Ilona Brezoianu a făcut recent declarații înduioșătoare despre soțul ei, dar și despre cum a reușit acesta să o cucerească.

„M-a cucerit prin felul lui de a fi. E un tip cu simțul umorului, iubitor și foarte prezent în viața noastră de familie. Știam că va fi un tată bun pentru că iubește copiii și are multă răbdare”, a spus Ilona Brezoianu pentru unica.ro.

Ilona Brezoianu a mai spus despre Andrei Lucian Alexandru că este un tată foarte implicat, grijuliu și atent. După ce au devenit părinți, relația lor de cuplu a trecut prin anumite transformări.

„Am descoperit cât de multă răbdare avem, cât de important este să fim calmi și relaxați în preajma lui, chiar dacă nu ne-a ieșit mereu, și cât de important este să ne acordăm timp și pentru relație. E firesc ca ea să fie în planul doi acum, dar noi încercăm, atât cât putem, să facem și lucruri împreună. Doar noi. Să găsim echilibrul.”

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Foto: Instagram

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