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Există moduri diferite prin care poți depăși o despărțire. Dacă unii oameni preferă să o facă pe cont propriu, alții aleg să se înconjoare de prieteni sau simt nevoia să apeleze la terapie. Sunt persoane care după o despărțirea experimentează tot felul de sentimente, gânduri care par să nu le dea pace sau anxietate, iar procesul de a se vindeca poate fi îndelungat. Iată o listă cu semnele zodiacale care analizează prea mult o despărțire:

Gemeni

Gemenii nu au fost în totalitate sinceri în relația lor și regretă acest lucru. După o despărțire, se gândesc frecvent la faptul că dacă ar fi spus tot timpul adevărul, atunci altfel ar fi stat lucrurile și partenerul ar fi fost lângă ei. Perioada pe care o parcurg după separare este una de tranziție, în care se gândesc serios la cum anume să-și schimbe anumite obiceiuri în viața personală.

Rac

Racii se atașează repede de cineva și din acest motiv reacționează într-un mod neașteptat atunci când partenerul își dorește să încheie relația. Deși prietenii se oferă să le fie alături, nu acceptă ajutorul, dar nici sugestiile din partea lor, dorindu-și să depășească singuri acest moment greu pe care îl traversează în viața personală.

Fecioară

Indiferent că despărțirea a fost dureroasă sau că s-a produs în condiții amabile, Fecioarele încep să își pună la îndoială alegerile și se gândesc la ce ar fi putut face mai bine pentru ca relația să funcționeze. Înțeleg și ele că este în zadar să aibă în minte aceste scenarii, dar tot nu reușesc să se îndepărteze de aceste gânduri. Nu trec foarte ușor peste o separare și mai vor să păstreze legătura cu fostul partener.

Pești

După ce se despart de cineva, nativii Pești aleg să petreacă o perioadă singuri, departe până și de prieteni, pentru a putea reflecta în liniște asupra evenimentelor care au avut loc în viața lor. Încep să aibă probleme cu încrederea de sine, să se simtă confuzi cu privire la ceea ce își doresc pe mai departe de la un partener și nu este de mirare că nu vor vrea să se implice într-o relație ceva vreme.

Foto: PR

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