Idei preconcepute despre bărbați care te împiedică să ai o relație de cuplu fericită

Aceste idei preconcepute, cu tentă (prea) pozitivă sau negativă, sunt o formă de autosabotare în ceea ce privește implicarea ta într-o relație de cuplu.

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  de  Cristescu Catalina
Idei preconcepute despre bărbați care te împiedică să ai o relație de cuplu fericită

Foarte des este invocat norocul. Și spui că vecina sau prietena au avut mereu noroc de bărbați buni, pe când tu încă ești în căutarea iubirii. Poate fi vorba și de șansa întâlnirii unei persoane de calitate, dar contează pe cine alegi să rămână în viața ta și pentru cine ai ochi să îl vezi. Există o serie de idei preconcepute despre bărbați care funcționează ca o adevărată frână în ceea ce privește alegerea bărbatului potrivit.

Dacă e un tată bun, sigur e și un iubit bun

Acestea două nu trebuie neapărat să meargă împreună. Poate fi un bărbat care se poartă foarte bine cu copilul său, e implicat în mod real în creșterea lui ca tată singur, dar ca partener de cuplu e detașat sau are un comportament care lasă mult de dorit.

Iubirea îl schimbă

Până acum nu a fost stabil, a avut relații în paralel, a înșelat pe bandă rulantă, dar pentru că pe tine te iubește va deveni un iubit model. Lasă în urmă dependențele de alcool, droguri sau jocuri de noroc deoarece te-a întâlnit pe tine.

Dacă e mai mare știe ce vrea de la viață

Un bărbat imatur nu are vârstă. Poate avea 45-50 de ani în cartea de identitate, dar să fie foarte asemănător cu un tânăr rebel și iresponsabil de 18 ani. La fel, dacă e mai mic decât tine nu înseamnă automat că nu ai ce construi cu el. Până la urmă contează să descoperi persoana din spatele vârstei, care îi sunt principiile, valorile, viziunea despre lumea în care trăim, ce vrea de la viitor, mai ales unul cu tine.

Toți bărbați vor doar sex

Sau toți bărbații înșeală, sunt interesați exclusiv de aventuri. Dacă nu ar vrea să facă sex cu tine, nu ar fi atras fizic atunci vorbim strict de pură prietenie sau amiciție. Deci dorința sexuală e un semn bun care te scoate din friend zone. Însă poate dori sex, dar și să te cunoască, să vadă dacă puteți construi împreună o relație de cuplu serioasă. Cât despre infidelitate, da, în mod cert sunt bărbați care trăiesc așa, dar nu toți vor să circule și prin alte așternuturi.

Dacă e de familie bună…

… atunci sigur e un bărbat serios. Sau dacă are prieteni de calitate, un job cu rezonanță, statut social înalt etc. Le poate avea pe toate și în același timp o morală îndoielnică. Deci o carte de vizită familială, socială, profesională bună nu e și garanția calității umane ori a dorinței de a avea o relație.

Nu face lucrurile la fel de bine ca o femeie

Să nu uităm că cei mai mari bucătari ai lumii sunt bărbați. Priceperea la gătit, la a face curățenie, la a administra o gospodărie nu este exclusiv feminină. Lasă-ți partenerul să se implice și poți avea o surpriză plăcută. În plus e incorect și obositor să le faci tu pe toate.

E însurat? Să uite de părinți

O altă idee preconcepută e aceea că un bărbat aflat într-o relație foarte serioasă sau căsătorit trebuie să uite de familia din care provine și să se concentreze exclusiv pe cea formată. Însă există la mijloc loialitatea față de familia lui, plus atașamentul, iubirea. E nerealist să ștergi cu buretele un istoric familial de 30-40 de ani, doar dacă o face el voluntar și pentru că familia de origine este extrem de toxică.

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Foto: PR

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