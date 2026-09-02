Magda Pălimariu, transformare fizică remarcabilă. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins: „Am făcut cea mai bună alegere”

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De ceva timp, Magda Pălimariu a început să facă schimbări în stilul ei de viață. Prezentatoarea TV este atentă ca la fiecare apariție publică a ei să fie impecabilă, iar recent a trecut printr-o transformare fizică care a stârnit atenția fanilor.

Magda Pălimariu, imagini după ce a trecut printr-o transformare fizică

Magda Pălimariu le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că a început un proces intens de transformare fizică. Prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV își dorește să își recapete silueta pe care o avea înainte de a naște. Extrem de sinceră și deschisă cu comunitatea ei virtuală, Magda Pălimariu a dezvăluit că a apelat la un program personalizat și este extrem de încântată de evoluția rapidă. Acum, vedeta le-a împărtășit fanilor imagini cu diferența dintre corpul ei din prezent și felul în care arăta înainte de această schimbare.

„Această postare este în special pentru tine, dragă @carmen_barcan.ro. Mi-ai confirmat că am făcut cea mai bună alegere, atunci când am ales să încep cu tine programul de transformare. Acestea sunt pozele de săptămâna trecută, iar la final pozele din luna Iunie, atunci când mi-am propus să nu mă mai întorc niciodată într-o vacanță la mare, cu atâtea kilograme.

Ești minunată pentru tot ce faci cu atâta pasiune și pentru omul care ești!!”, a scris Magda Pălimariu pe Instagram.

Magda Pălimariu și fiul ei, Aksel, dublă aniversare

Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară pe 20 august 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Pe 20 august, Magda Pălimariu l-a sărbătorit pe fiul ei, Aksel, care a împlinit 4 ani. În aceeași zi, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV și-a celebrat aniversarea, ea împlinind 47 de ani. Cu această ocazie specială, vedeta a transmis un mesaj încărcat de emoție.

„Sunt puține cuvinte, să descriu sentimentul pe care îl am pentru copilașul ăsta drăgălaș și pentru tot ce mi-a oferit viața!

AKSEL, acum 4 ani, ai devenit cel mai de preț dar al vieții mele! Acum 4 ani, de ziua mea, ai venit pe lume și mi-ai schimbat universul pentru totdeauna!

Patru ani de iubire pură și zâmbete în fiecare zi de August.

Azi este despre noi Aksel, despre tine, despre cel mai frumos cadou primit vreodată de ziua mea!!

La mulți ani copilaș bun și iubitor!! Te iubesc infinit, băiețelul meu drag! Ești o minunăție de copil!!”, a transmis Magda Pălimariu pe Instagram.

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Foto: Instagram

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