Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana, a dezvăluit imagini rare alături de soțul miliardar, în vârstă de 67 de ani, și fiica lor

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Lady Kitty Spencer a distribuit joi mai multe fotografii emoționante din vacanță, printre care și imagini dintr-o escapadă idilică în Hamptons, alături de fiica sa în vârstă de trei ani, Athena, și de soțul ei, miliardarul Michael Lewis. Omul de afaceri din industria modei apare rareori pe contul de Instagram al modelului, deoarece preferă să își păstreze viața privată departe de atenția publicului, astfel că apariția sa a fost una neobișnuită pentru urmăritorii lui Kitty.

În videoclipul filmat în Hamptons, Michael poate fi văzut ținându-și fiica în brațe și jucându-se cu ea în valuri, într-un moment plin de bucurie.

Ultima dată când Kitty a publicat o fotografie alături de soțul ei a fost în 2024, când și-a sărbătorit ziua de naștere în Cape Town. Michael apărea atunci lângă soția sa, îmbrăcat elegant, într-o cămașă neagră clasică.

Lady Kitty l-a cunoscut pe soțul ei în 2018, prin intermediul unor prieteni comuni implicați în susținerea unor organizații caritabile promovate de deputatul Liam Fox. Cei doi s-au căsătorit în iulie 2021, în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate la Villa Aldobrandini, în Frascati, Italia.

Nunta extravagantă a lui Kitty și Michael

Mireasa a arătat spectaculos într-o rochie de mireasă Dolce & Gabbana inspirată de epoca victoriană, decorată cu dantelă albă și mâneci bufante. Rochia principală, cu mâneci lungi, umeri bufanți și o fustă amplă, avea anumite asemănări cu rochia purtată de mama sa, Victoria Lockwood, la propria nuntă din 1989.

Silueta cambrată în talie era completată de o fustă voluminoasă, iar Kitty a ales și un voal spectaculos, asemenea mătușii sale din familia regală, regretata Prințesă Diana.

Kitty este ambasadoare a brandului Dolce & Gabbana și are în continuare o relație strânsă cu celebra casă de modă italiană. Designerii italieni au vorbit și pentru Tatler despre procesul de creare a rochiei.

„Pentru rochia principală, și-a dorit să păstreze o croială destul de tradițională și simplă, dar, în același timp, și-a dorit să aibă un aer atemporal. Una dintre sursele de inspirație este, cu siguranță, dragostea ei pentru Italia. Kitty este îndrăgostită de țara noastră minunată și de istoria, arta și cultura ei bogată”, a declarat Domenico Dolce.

Kitty, cunoscută pentru discreția cu care își protejează viața personală, a confirmat în 2024 că a devenit mamă, printr-o postare pe rețelele sociale. Alături de un videoclip emoționant filmat pe plajă, în care apărea fiica sa, ea a scris:

„Este bucuria vieții mele să fiu mama ta, micuțo. Te iubesc necondiționat. La mulți ani de Ziua Mamei tuturor celor care o sărbătoresc astăzi.”

Ulterior, în iunie 2024, Kitty a dezvăluit și numele fiicei sale, într-o postare pe Instagram. Alături de o fotografie alb-negru emoționantă, în care își săruta cu tandrețe fiica pe creștet, ea a scris: „Athena privind lumea trecând.”

foto: Getty Images

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