Claudia Schiffer, Brigitte Macron și Catherine Deneuve, la funeraliile lui Mathilde Favier și Nicolas Altmayer

Lumea modei și cinematografiei franceze s-a reunit la Paris pentru a-și lua rămas-bun de la Mathilde Favier, una dintre figurile importante ale casei Dior, și partenerul său, producătorul Nicolas Altmayer.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Brigitte Macron, Hélène Mercier-Arnault și Bernard Arnault
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Lumea modei și cinematografiei franceze s-a reunit luni, 31 august, la Paris, pentru a-și lua rămas-bun de la Mathilde Favier, directorul de Relații Publice al Dior, și partenerul ei, producătorul de film Nicolas Altmayer. Cei doi au murit în urmă cu două săptămâni, într-un tragic accident rutier produs în vestul Franței.

Mathilde Favier, în vârstă de 57 de ani, și Nicolas Altmayer, în vârstă de 61 de ani, și-au pierdut viața pe 17 august, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion în timp ce încercau să depășească un alt autoturism. Accidentul a provocat un val de reacții în industria modei și a cinematografiei franceze, cei doi fiind figuri extrem de bine conectate în lumea culturală și artistică.

Funeraliile au avut loc separat, în două biserici din Paris. Ceremonia pentru Nicolas Altmayer s-a desfășurat dimineața, la biserica Saint-Germain-des-Prés, în timp ce funeraliile lui Mathilde Favier au avut loc după-amiază, la Église Saint-Sulpice.

Claudia Schiffer și Brigitte Macron, printre invitații la funeraliile lui Mathilde Favier

Ceremonia dedicată lui Mathilde Favier a reunit numeroase personalități din lumea modei, cinematografiei și vieții publice franceze. Printre cele mai cunoscute nume prezente s-au numărat supermodelul Claudia Schiffer, Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, șefa Dior, Delphine Arnault, precum și actrițele Catherine Deneuve, Camille Cottin și Laura Smet. La funeralii au participat și Carla Bruni și Nicolas Sarkozy, dar și Rachida Dati, Beatrice Borromeo și Pierre Casiraghi.

Claudia Schiffer, una dintre cele mai cunoscute muze ale industriei modei, a apărut la ceremonie îmbrăcată complet în negru. Modelul a purtat o rochie neagră, dresuri și pantofi asortați, completând ținuta cu o geantă Dior. Prezența sa la funeralii a avut o semnificație aparte, având în vedere legătura pe care Schiffer a avut-o cu casa Dior și cu Mathilde Favier, care a lucrat timp de peste un deceniu pentru brand și a avut un rol important în relația acestuia cu celebritățile și ambasadorii internaționali.

Printre cei prezenți s-au mai aflat designerul Christian Louboutin, Carine Roitfeld, Farida Khelfa, Ana Girardot și Sandrine Kiberlain.

Omagii pentru Mathilde Favier

Mathilde Favier a lucrat la Dior din 2011 și a devenit una dintre figurile importante ale departamentului de Relații Publice al casei de modă. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu numeroase vedete internaționale, printre care Natalie Portman, Rihanna și Jennifer Lawrence. După moartea ei, Dior a transmis un mesaj emoționant, descriind-o drept „o femeie excepțională”, al cărei talent și devotament au contribuit semnificativ la imaginea casei.

Delphine Arnault, președinta și CEO-ul Christian Dior Couture, a vorbit, la rândul său, despre pierderea unei colege, dar și a unei prietene apropiate.

„Mathilde iubea viața cu pasiune. Odată cu moartea lui Mathilde, Dior pierde un profesionist extraordinar, iar eu am pierdut o prietenă loială”, a transmis Arnault.

Nicolas Altmayer, condus pe ultimul drum de lumea cinematografiei

În aceeași zi, cinematografia franceză și-a luat rămas-bun de la Nicolas Altmayer, la biserica Saint-Germain-des-Prés. Producătorul a lucrat la peste 80 de filme de-a lungul carierei sale și a fost implicat în producții cunoscute ale cinematografiei franceze. Printre invitații la funeraliile sale s-au numărat actorul Jean Dujardin, Guillaume Gallienne și Roschdy Zem. La ceremonie au fost prezenți și membri ai familiei sale, inclusiv sora lui, Isabelle Altmayer, alături de soțul acesteia, politicianul Michel Barnier.

Atmosfera a fost una profund emoționantă, rudele și prietenii fiind surprinși îndurerați în momentul în care sicriul producătorului a fost scos din biserică.

Citește și:
Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, au aniversat un an de căsătorie. Ce imagini speciale a dezvăluit artista cu această ocazie

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Pepe, mutare surpriză de la Antena 1 la Kanal D. Artistul a anunțat ce pregătește pentru telespectatori: "Sunt foarte bucuros..."
People
Pepe, mutare surpriză de la Antena 1 la Kanal D. Artistul a anunțat ce pregătește pentru telespectatori: "Sunt foarte bucuros..."
Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: "M-a deranjat, pentru că..."
People
Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: "M-a deranjat, pentru că..."
Ilinca Vandici este însărcinată și va deveni mamă pentru a doua oară. Primele declarații: "Suntem foarte fericiți"
People
Ilinca Vandici este însărcinată și va deveni mamă pentru a doua oară. Primele declarații: "Suntem foarte fericiți"
Soția lui Adrian Mutu, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce anunț special a făcut Sandra Mutu: "Chiar o pot considera o provocare"
People
Soția lui Adrian Mutu, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce anunț special a făcut Sandra Mutu: "Chiar o pot considera o provocare"
Maria Popovici, prima reacție după ce Alexandru Minculescu, fostul ei soț, a făcut declarații despre divorțul lor: "Am și eu ceva de spus și am să spun"
People
Maria Popovici, prima reacție după ce Alexandru Minculescu, fostul ei soț, a făcut declarații despre divorțul lor: "Am și eu ceva de spus și am să spun"
Alexia Eram a împlinit 26 de ani. Cum a sărbătorit alături de iubitul ei
People
Alexia Eram a împlinit 26 de ani. Cum a sărbătorit alături de iubitul ei
Publicitate
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Au apărut imagini cu rănile lui Cătălin Botezatu! Dovezile ce arată tot ceea ce s-a întâmplat când a fost tâlhărit
Au apărut imagini cu rănile lui Cătălin Botezatu! Dovezile ce arată tot ceea ce s-a întâmplat când a fost tâlhărit
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Mihai Neșu rupe tăcerea despre divorțul de soția lui, după ce s-a spus că l-ar fi părăsit când a ajuns în scaun cu rotile
Mihai Neșu rupe tăcerea despre divorțul de soția lui, după ce s-a spus că l-ar fi părăsit când a ajuns în scaun cu rotile
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, surprinși din nou într-o ipostază tandră. Cei doi nu își mai ascund relația
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, surprinși din nou într-o ipostază tandră. Cei doi nu își mai ascund relația
People

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au o relație discretă, ferită de ochii curioșilor și încă nu au făcut declarații publice despre povestea lor de dragoste, însă recent au luat prin surprindere pe toată lumea după ce au apărut într-o ipostază romantică.

+ Mai multe
Finneas și Claudia Sulewski s-au căsătorit! Cum au arătat ținutele spectaculoase purtate de mireasă
Finneas și Claudia Sulewski s-au căsătorit! Cum au arătat ținutele spectaculoase purtate de mireasă
People

Finneas și Claudia Sulewski și-au spus "Da"! Cei doi s-au căsătorit după opt ani de relație, într-o ceremonie desfășurată în Montecito, California.

+ Mai multe
Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Cum a apărut pe patul de spital și ce a povestit: "Este greu, dar..."
Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Cum a apărut pe patul de spital și ce a povestit: "Este greu, dar..."
People

Vedeta în vârstă de 43 de ani a apărut în mai multe clipuri postate pe rețelele de socializare, chiar de pe patul din spitalul din California și a povestit despre starea ei de sănătate și proiectul caritabil în care se implică.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC