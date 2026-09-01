Claudia Schiffer, Brigitte Macron și Catherine Deneuve, la funeraliile lui Mathilde Favier și Nicolas Altmayer

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Lumea modei și cinematografiei franceze s-a reunit luni, 31 august, la Paris, pentru a-și lua rămas-bun de la Mathilde Favier, directorul de Relații Publice al Dior, și partenerul ei, producătorul de film Nicolas Altmayer. Cei doi au murit în urmă cu două săptămâni, într-un tragic accident rutier produs în vestul Franței.

Mathilde Favier, în vârstă de 57 de ani, și Nicolas Altmayer, în vârstă de 61 de ani, și-au pierdut viața pe 17 august, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion în timp ce încercau să depășească un alt autoturism. Accidentul a provocat un val de reacții în industria modei și a cinematografiei franceze, cei doi fiind figuri extrem de bine conectate în lumea culturală și artistică.

Funeraliile au avut loc separat, în două biserici din Paris. Ceremonia pentru Nicolas Altmayer s-a desfășurat dimineața, la biserica Saint-Germain-des-Prés, în timp ce funeraliile lui Mathilde Favier au avut loc după-amiază, la Église Saint-Sulpice.

Claudia Schiffer și Brigitte Macron, printre invitații la funeraliile lui Mathilde Favier

Ceremonia dedicată lui Mathilde Favier a reunit numeroase personalități din lumea modei, cinematografiei și vieții publice franceze. Printre cele mai cunoscute nume prezente s-au numărat supermodelul Claudia Schiffer, Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, șefa Dior, Delphine Arnault, precum și actrițele Catherine Deneuve, Camille Cottin și Laura Smet. La funeralii au participat și Carla Bruni și Nicolas Sarkozy, dar și Rachida Dati, Beatrice Borromeo și Pierre Casiraghi.

Claudia Schiffer, una dintre cele mai cunoscute muze ale industriei modei, a apărut la ceremonie îmbrăcată complet în negru. Modelul a purtat o rochie neagră, dresuri și pantofi asortați, completând ținuta cu o geantă Dior. Prezența sa la funeralii a avut o semnificație aparte, având în vedere legătura pe care Schiffer a avut-o cu casa Dior și cu Mathilde Favier, care a lucrat timp de peste un deceniu pentru brand și a avut un rol important în relația acestuia cu celebritățile și ambasadorii internaționali.

Printre cei prezenți s-au mai aflat designerul Christian Louboutin, Carine Roitfeld, Farida Khelfa, Ana Girardot și Sandrine Kiberlain.

Omagii pentru Mathilde Favier

Mathilde Favier a lucrat la Dior din 2011 și a devenit una dintre figurile importante ale departamentului de Relații Publice al casei de modă. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu numeroase vedete internaționale, printre care Natalie Portman, Rihanna și Jennifer Lawrence. După moartea ei, Dior a transmis un mesaj emoționant, descriind-o drept „o femeie excepțională”, al cărei talent și devotament au contribuit semnificativ la imaginea casei.

Delphine Arnault, președinta și CEO-ul Christian Dior Couture, a vorbit, la rândul său, despre pierderea unei colege, dar și a unei prietene apropiate.

„Mathilde iubea viața cu pasiune. Odată cu moartea lui Mathilde, Dior pierde un profesionist extraordinar, iar eu am pierdut o prietenă loială”, a transmis Arnault.

Nicolas Altmayer, condus pe ultimul drum de lumea cinematografiei

În aceeași zi, cinematografia franceză și-a luat rămas-bun de la Nicolas Altmayer, la biserica Saint-Germain-des-Prés. Producătorul a lucrat la peste 80 de filme de-a lungul carierei sale și a fost implicat în producții cunoscute ale cinematografiei franceze. Printre invitații la funeraliile sale s-au numărat actorul Jean Dujardin, Guillaume Gallienne și Roschdy Zem. La ceremonie au fost prezenți și membri ai familiei sale, inclusiv sora lui, Isabelle Altmayer, alături de soțul acesteia, politicianul Michel Barnier.

Atmosfera a fost una profund emoționantă, rudele și prietenii fiind surprinși îndurerați în momentul în care sicriul producătorului a fost scos din biserică.

foto: Getty Images

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