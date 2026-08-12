Rihanna a dezvăluit imagini emoționante cu cei trei copii ai ei, pe strada din Barbados care îi poartă numele

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Copiii Rihannei descoperă locurile în care artista și-a petrecut copilăria! Artista și antreprenoarea din industria frumuseții, în vârstă de 38 de ani, i-a dus pe cei trei copii ai săi, fiica Rocki Irish și băieții RZA și Riot, pe care îi are împreună cu partenerul ei, A$AP Rocky, pe strada din Barbados unde a crescut. Cunoscută în trecut drept Westbury New Road, aceasta a fost redenumită Rihanna Drive în onoarea artistei și declarată „reper cultural”.

Cântăreața, al cărei nume complet este Robyn Rihanna Fenty, a imortalizat momentul emoționant printr-o postare pe Instagram, mărturisind cât de „ireală” i s-a părut întreaga experiență.

În fotografiile publicate marți, 11 august, RZA, în vârstă de patru ani, și Riot, de trei ani, pozează alături de mama lor, lângă un semn pe care scrie „Rihanna”. Artista o ține în brațe pe fiica sa, Rocki Irish, care va împlini un an luna viitoare. Fondatoarea Fenty Beauty a distribuit și un videoclip în care apare alături de copii, în apropierea semnului. În imagini, Rihanna încearcă să-l prindă de mână pe Riot, în timp ce o ține pe Rocki Irish pe genunchi și își petrece brațul în jurul fiului cel mare, RZA.

În descrierea postării, Rihanna a reflectat asupra întoarcerii în cartierul natal din Barbados împreună cu cei trei copii ai săi.

„Într-un moment mă simt ca acel copil din Westbury… iar în următorul îmi aduc propriii copii înapoi pe ‘Rihanna Drive’. Este ireal cum funcționează viața! Iar Gloria ÎNCĂ îi aparține și ÎI VA APARȚINE ÎNTOTDEAUNA Creatorului Atotputernic!!!”

Strada a primit oficial numele Rihanna Drive în cadrul unei ceremonii organizate la sfârșitul anului 2017, potrivit Billboard. Artista a participat la eveniment.

„Guvernul din Barbados va schimba oficial, cu ocazia Zilei Independenței, joi, 30 noiembrie 2017, numele străzii Westbury New Road, situată în St. Michael, în Rihanna Drive, în onoarea superstarului originar din Barbados, domnișoara Robyn Rihanna Fenty, care a crescut pe Westbury New Road”, anunța atunci Ministerul Turismului într-un comunicat, citat de publicație.

Vizita la locul care îi poartă numele are loc în perioada în care Rihanna își petrece o parte din luna august în țara natală. Pe 4 august, artista a participat la parada Grand Kadooment Day din Barbados, eveniment care marchează finalul festivalului caraibian Crop Over, purtând o ținută extravagantă.

Cu doar câteva zile înainte, Rihanna și A$AP Rocky, în vârstă de 37 de ani, au organizat pentru fiul lor, Riot, o petrecere aniversară inspirată de Spider-Man. Micuțul pare să fie un mare fan al supereroului, deoarece a purtat ulterior un tricou și pantofi cu Spider-Man inclusiv în timpul vizitei pe Rihanna Drive.

Rihanna și Rocky, care formează un cuplu din 2020, apar rareori în public împreună cu toți cei trei copii. Prin urmare, fotografiile realizate pe Rihanna Drive reprezintă un moment de familie neobișnuit pentru cei doi. Imaginile au fost publicate la scurt timp după ce rapperul a vorbit deschis despre sprijinul considerabil pe care el și Rihanna îl primesc în creșterea copiilor.

„Sunt mamele noastre și bonele noastre, adică primim foarte mult ajutor. Aș minți dacă aș spune că nu avem ajutor. Avem parte de foarte mult sprijin. Știți, este nevoie de asta. Din păcate, unele persoane nu beneficiază de un astfel de ajutor sau sprijin. Ca tată implicat, știu cât de mult îmi doresc tot ce este mai bun pentru copiii mei și cât de mult vreau să fiu prezent. Dar muncesc foarte mult, înțelegeți ce spun? Iar atunci când nu sunt acasă, trebuie să știu că cei mici sunt îngrijiți și iubiți.”, a declarat el în episodul din 5 august al emisiunii The Jason Lee Show.

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foto: Getty Images

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