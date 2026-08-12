10 thrillere fascinante, care îți vor pune mintea la încercare

În aceste thrillere vei întâlni intrigi captivante, povești care te vor pune pe gânduri și răsturnări de situație ambigue.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. No Mercy
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Aceste thrillere de mai jos îți vor provoca certitudinile, pentru că propun lumi stranii și ascund dileme morale îndepărtate de înțelegerea noastră comună. 

1. No Mercy

În acest thriller coreean, un criminal în serie amenință că o va ucide pe fiica unui medic legist dacă acesta nu modifică probele criminalistice, astfel încât să nu mai pară răspunzător pentru faptele sale. Răsturnările tulburătoare de situație se țin lanț în filmul acesta scris și regizat de Kim Hyeong-joon.

2. Chained

Jennifer Lynch, fiica lui David Lynch, a regizat Chained, o dramă psihologică care este posibil să te marcheze foarte tare. După ce mama lui este ucisă de un șofer de taxi, care se dovedește a fi un criminal în serie, un copil e ținut ostatic și trebuie să îi îndeplinească dorințele acelui criminal. Anii trec și se transformă într-un tânăr care poate evada, dar ceva tot îl ține pe loc. 

3. The Lesson

The Lesson este un thriller psihologic regizat de Alice Troughton, în care un tânăr scriitor are șansa de a lucra drept mediator la moșia unui autor pe care îl admiră. Pe măsură ce tânărul Liam e fascinat de talentul celebrului JM Sinclair, își dă seama rapid că în familia în care a ajuns se ascund secrete întunecate și răzbunări pe cale să iasă la iveală. O dramă cu Richard E. Grant, Julie Delpy, Daryl McCormack și Stephen McMillan în rolurile principale. 

4. The Infernal Machine

Guy Pearce a interpretat rolul principal în filmul The Infernal Machine, regizat de către Andrew Hunt. Un autor al unui bestseller de succes s-a retras în orașul Nowheresville, SUA. Liniștea lui este întreruptă după ce un fan dezvoltă o obsesie față de el și îi trimite scrisori cel puțin înfricoșătoare și care îl implică direct în acțiuni oribile. 

5. Cold Eyes

O detectivă de la Unitatea pentru Infracțiuni Speciale (SCU) a Poliției Coreene, specializată în activități de supraveghere a infractorilor de rang înalt, își unește forțele cu un detectiv veteran. Cei doi sunt pe urmele liderului unei organizații criminale armate. Ritmul acestui film este alert, are o acțiune palpitantă și nu te va plictisi. 

6. Le patient

Filmul Le patient regizat de Christophe Charrier are la bază banda desenată franceză Le Patient de Timothe Le Boucher. În acest thriller psihologic tulburător, tânărul Thomas se trezește din coma în care a fost timp de trei ani. Atunci, realizează că familia lui a fost ucisă în atacul care i-a produs coma, iar sora lui încă este dispărută. Se vede nevoit să își retrăiască evenimentele traumatizante din trecut.

7. The Dirties

The Dirties este filmul cu care Matt Johnson și-a făcut debutul în regie. Pelicula îi surprinde pe Matt, care și joacă în film, alături de prietenul său cel mai bun, Owen. Amândoi sunt preocupați să recreeze diferite scene violente din filme populare. Cei doi fac un film despre răzbunarea bătăușilor din liceul lor.

8. What Josiah Saw

În drama psihologică What Josiah Saw, un eveniment determină trei frați să se reunească la o fermă după mai bine de două decenii pentru a lua decizii importante. Dar această reîntâlnire reușește să dezgroape secretele trecutului, care încă le mai bântuie gândurile. 

9. Coming Home in the Dark

În filmul Coming Home in the Dark regizat de James Ashcroft, o familie trece prin situații tensionate în timpul unei vacanțe care trebuia să fie liniștită și relaxantă. După ce Alan și soția lui, Jill, ajung alături de copiii lor pe o coastă pitorească, încep nenumărate experiențe terifiante, după ce sunt ținuți prizonieri în mașina lor. 

10. Black Bear

Filmul Black Bear o are în prim-plan pe Allison, interpretată de actrița Aubrey Plaza, o regizoare care trece printr-un blocaj din punct de vedere creativ. În încercarea de a găsi surse de inspirație pentru următorul ei proiect, trăiește alături de un cuplu tânăr într-o cabană izolată. Dar nu trece mult timp până când lucrurile între cei trei încep să se schimbe complet și nu într-un mod pozitiv. Din distribuție mai fac parte Sarah Gadon, Christopher Abbott, Lindsay Burdge și Paola Lázaro.

Citește și:
10 filme de neratat, despre răsturnări tensionate și dezastruoase de situație

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Greșeli pe care le faci atunci când noul partener se distanțează sau chiar rupe relația
Lifestyle
Greșeli pe care le faci atunci când noul partener se distanțează sau chiar rupe relația
10 seriale biografice pe care merită cu adevărat să le urmărești
Lifestyle
10 seriale biografice pe care merită cu adevărat să le urmărești
Refuzi să accepți că și tu faci greșeli în relație? Cum vă va afecta asta cuplul
Lifestyle
Refuzi să accepți că și tu faci greșeli în relație? Cum vă va afecta asta cuplul
Radu Jude, dublă selecție la Toronto și New York, după succesul de la Cannes cu filmul "Jurnalul unei cameriste"
Lifestyle
Radu Jude, dublă selecție la Toronto și New York, după succesul de la Cannes cu filmul "Jurnalul unei cameriste"
Filme care au fost considerate eșecuri la box office, dar merită văzute
Lifestyle
Filme care au fost considerate eșecuri la box office, dar merită văzute
Ești povestea neasumată dintre două relații serioase? Cum ajungi o zonă de confort pentru bărbații care te dezamăgesc
Lifestyle
Ești povestea neasumată dintre două relații serioase? Cum ajungi o zonă de confort pentru bărbații care te dezamăgesc
Publicitate
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”
Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”
Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost surprinsă fosta concurentă de la Insula Iubirii
Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost surprinsă fosta concurentă de la Insula Iubirii
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Tipuri de abuzuri în cuplu care nu au nicio legătură cu violența fizică
Tipuri de abuzuri în cuplu care nu au nicio legătură cu violența fizică
Lifestyle

Aceste abuzuri în cuplu nu implică violență, ci se desfășoară la nivel emoțional. Din păcate, pe unele le considerai chiar o normalitate.

+ Mai multe
Cum îți poți influența singură (pozitiv sau negativ) ideea de fericire în cuplu până la adânci bătrâneți
Cum îți poți influența singură (pozitiv sau negativ) ideea de fericire în cuplu până la adânci bătrâneți
Lifestyle

Noțiunea de fericire în cuplu este un construct la care poți lucra chiar tu în mod activ, fără să aștepți să se întâmple din senin.

+ Mai multe
Filme și seriale de neratat în luna august 2026 pe SkyShowtime
Filme și seriale de neratat în luna august 2026 pe SkyShowtime
Lifestyle

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC