10 thrillere fascinante, care îți vor pune mintea la încercare

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Aceste thrillere de mai jos îți vor provoca certitudinile, pentru că propun lumi stranii și ascund dileme morale îndepărtate de înțelegerea noastră comună.

1. No Mercy

În acest thriller coreean, un criminal în serie amenință că o va ucide pe fiica unui medic legist dacă acesta nu modifică probele criminalistice, astfel încât să nu mai pară răspunzător pentru faptele sale. Răsturnările tulburătoare de situație se țin lanț în filmul acesta scris și regizat de Kim Hyeong-joon.

2. Chained

Jennifer Lynch, fiica lui David Lynch, a regizat Chained, o dramă psihologică care este posibil să te marcheze foarte tare. După ce mama lui este ucisă de un șofer de taxi, care se dovedește a fi un criminal în serie, un copil e ținut ostatic și trebuie să îi îndeplinească dorințele acelui criminal. Anii trec și se transformă într-un tânăr care poate evada, dar ceva tot îl ține pe loc.

3. The Lesson

The Lesson este un thriller psihologic regizat de Alice Troughton, în care un tânăr scriitor are șansa de a lucra drept mediator la moșia unui autor pe care îl admiră. Pe măsură ce tânărul Liam e fascinat de talentul celebrului JM Sinclair, își dă seama rapid că în familia în care a ajuns se ascund secrete întunecate și răzbunări pe cale să iasă la iveală. O dramă cu Richard E. Grant, Julie Delpy, Daryl McCormack și Stephen McMillan în rolurile principale.

4. The Infernal Machine

Guy Pearce a interpretat rolul principal în filmul The Infernal Machine, regizat de către Andrew Hunt. Un autor al unui bestseller de succes s-a retras în orașul Nowheresville, SUA. Liniștea lui este întreruptă după ce un fan dezvoltă o obsesie față de el și îi trimite scrisori cel puțin înfricoșătoare și care îl implică direct în acțiuni oribile.

5. Cold Eyes

O detectivă de la Unitatea pentru Infracțiuni Speciale (SCU) a Poliției Coreene, specializată în activități de supraveghere a infractorilor de rang înalt, își unește forțele cu un detectiv veteran. Cei doi sunt pe urmele liderului unei organizații criminale armate. Ritmul acestui film este alert, are o acțiune palpitantă și nu te va plictisi.

6. Le patient

Filmul Le patient regizat de Christophe Charrier are la bază banda desenată franceză Le Patient de Timothe Le Boucher. În acest thriller psihologic tulburător, tânărul Thomas se trezește din coma în care a fost timp de trei ani. Atunci, realizează că familia lui a fost ucisă în atacul care i-a produs coma, iar sora lui încă este dispărută. Se vede nevoit să își retrăiască evenimentele traumatizante din trecut.

7. The Dirties

The Dirties este filmul cu care Matt Johnson și-a făcut debutul în regie. Pelicula îi surprinde pe Matt, care și joacă în film, alături de prietenul său cel mai bun, Owen. Amândoi sunt preocupați să recreeze diferite scene violente din filme populare. Cei doi fac un film despre răzbunarea bătăușilor din liceul lor.

8. What Josiah Saw

În drama psihologică What Josiah Saw, un eveniment determină trei frați să se reunească la o fermă după mai bine de două decenii pentru a lua decizii importante. Dar această reîntâlnire reușește să dezgroape secretele trecutului, care încă le mai bântuie gândurile.

9. Coming Home in the Dark

În filmul Coming Home in the Dark regizat de James Ashcroft, o familie trece prin situații tensionate în timpul unei vacanțe care trebuia să fie liniștită și relaxantă. După ce Alan și soția lui, Jill, ajung alături de copiii lor pe o coastă pitorească, încep nenumărate experiențe terifiante, după ce sunt ținuți prizonieri în mașina lor.

10. Black Bear

Filmul Black Bear o are în prim-plan pe Allison, interpretată de actrița Aubrey Plaza, o regizoare care trece printr-un blocaj din punct de vedere creativ. În încercarea de a găsi surse de inspirație pentru următorul ei proiect, trăiește alături de un cuplu tânăr într-o cabană izolată. Dar nu trece mult timp până când lucrurile între cei trei încep să se schimbe complet și nu într-un mod pozitiv. Din distribuție mai fac parte Sarah Gadon, Christopher Abbott, Lindsay Burdge și Paola Lázaro.

Foto: PR

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