10 seriale biografice pe care merită cu adevărat să le urmărești

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În recomandările din această listă vei găsi seriale despre nume faimoase în lumea întreagă. Viețile acestora au fascinat, dar au generat conflicte și intrigi, așa că poți înțelege motivul pentru care poveștile lor au fost aduse, sub o formă sau alta, mai aproape de public.

1. Genius

În serialul Genius, fiecare sezon abordează viața unei personalități importante din istorie, cum ar fi Albert Einstein, Pablo Picasso și Aretha Franklin. De la poveștile marcante și până la relații ori secrete, publicul are ocazia de a descoperi detalii surprinzătoare despre aceste nume importante și care s-au remarcat în domeniul lor.

2. Welcome To Chippendales

Povestea din Welcome To Chippendales se concentrează pe celebra trupă de striptease Chippendales și pe fondatorul acesteia, antreprenorul Somen „Steve” Banerjee. Serialul se împarte între faima trupei și show-urile oferite și între dorința lui Banerjee de a primi recunoașterea pe care și-o dorește pentru meritele lui.

3. The Crown

The Crown nu a fost deloc ocolit de critici din cauza faptului că nu reprezintă o portretizare fidelă a realității. Serialul acoperă povestea de viață a Reginei Elisabeta a II-a, însă include și povești controversate despre viețile personale ale membrilor familiei regale. The Crown a fost apreciat, în special, de către cei care nu cunoșteau atât de multe informații și detalii scandaloase despre familia regală britanică.

4. Narcos

În Narcos este vorba despre felul în care s-au răspândit cartelurile de droguri din întreaga lume și despre conflictele violente generate în urma eforturilor de a le opri. În prim-plan sunt Pablo Escobar și Steve Murphy, agentul american de la DEA trimis în Columbia cu scopul de a-l captura.

5. Wu Tang: An American Saga

Wu Tang: An American Saga vorbește despre cum a luat naștere clanul Wu Tang, unul dintre cele mai mari grupuri de rap din toate timpurile. Serialul atinge mai multe teme, cum ar fi traficul de droguri, pasiunea pentru muzică și presiunea care vine la pachet cu celebritatea.

6. Spartacus: Blood and Sand

După cum probabil ți-ai dat deja seama, acest serial s-a inspirat din viața gladiatorului Spartacus. Serialul expune câteva dintre scenele importante din parcursul lui, de la momentul când e pus față în față cu corupția, lupta pentru a supraviețui și până la dorința de răzbunare.

7. The Offer

The Offer este o miniserie care te poartă prin culisele procesului dezvoltării filmului The Godfather din 1972. În acest serial privești o mică parte din ceea ce se petrece în spatele celor mai mari studiouri de film și proiecte importante de la Hollywood.

8. American Crime Story

Miniseria American Crime Story pune accentul pe o poveste adevărată a unui criminal ori a unui eveniment care a fost mediatizat în presă. Câteva dintre exemplele pe care le vei regăsi în serial fac referire la aventura președintelui Bill Clinton cu Monica Lewinsky și la asasinarea designerului Gianni Versace.

9. Mike

Mike este un serial format despre momentele scandaloase din viața controversatului boxer Mike Tyson. Miniseria surprinde în cele 8 episoade atât coborâșurile, cât și urcușurile din cariera fostului pugilist. Actorul Trevante Rhodes, cunoscut pentru rolul din filmul Moonlight din 2016, este cel care îl interpretează pe Mike Tyson.

10. Band of Brothers

Steven Spielberg și Tom Hanks au produs miniseria Band of Brothers despre cel de-al Doilea Război Mondial. Serialul arată ororile petrecute pe câmpul de luptă, dar și victoriile soldaților. Din distribuție fac parte Damian Lewis, Shane Taylor, Donnie Wahlberg și Ron Livingston.

Foto: PR

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