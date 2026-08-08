Cum îți poți influența singură (pozitiv sau negativ) ideea de fericire în cuplu până la adânci bătrâneți

Noțiunea de fericire în cuplu este un construct la care poți lucra chiar tu în mod activ, fără să aștepți să se întâmple din senin.

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  de  Cristescu Catalina
Cum îți poți influența singură (pozitiv sau negativ) ideea de fericire în cuplu până la adânci bătrâneți

Nu ai sau nu am noroc în dragoste. Ai auzit sau ți-ai spus asta des? Noțiunea de fericire în cuplu nu este ceva la voia întâmplării, o uneltire a destinului în defavoarea sau favoarea cuiva. Pot veni către tine diverse tipologii de bărbați, dar depinde de tine pe cine alegi, cui permiți să intre în viața ta. Așadar criteriul de selecție stă în puterea ta, apoi, o dată începută relația, a fii fericit se construiește în doi, și ca atare ai și tu partea ta de responsabilitate în acest proces. Nu poți menține tu singură o relație la calitate bună și nici partenerul tău nu poate fi… singurul furnizor la fericirii.

Tu îți cunoști cel mai bine nevoile emoționale

Partenerul nu citește gânduri și vine și cu bagaje emoționale din trecutul relațional sau familial. Nimeni nu e o foaie albă, pe care se scrie acum povestea. Și tu ai propriile mecanisme nu tocmai funcționale de a face față, nu doar el. Prin urmare este necesar să îți comunici nevoile, să ceri cât se poate de clar și de punctual, să pui limite atunci când ceva nu este în regulă pentru tine. În final setezi un cadru a ceea ce poate contribui la atingerea unui nivel înalt de satisfacție în cuplu.

Renunță la miturile despre cuplu

Sunt populare și circulă mai rapid ca viteza luminii. Inspirate de filme, viața vedetelor, postări din social media care prezintă vieți perfecte și gesturi grandioase. Se creează anumite așteptări atât de nerealiste încât sunt efectiv imposibil de atins. Iar ele sunt proiectate pe partener și creează frustrare deoarece nu sunt împlinite. Dacă minimul este să nu facă nimic, maximul aceste scenarii iluzorii, ce anume ar compune un mijloc în acord cu realitatea?

Ia inițiativă

Și bărbații obosesc și vor să se simtă doriți, importanți, că faci eforturi pentru ei. Întreabă-ți partenerul cum se simte și știe el că este iubit, care e limbajul iubirii pentru el și oferă-i așa cum are nevoie, nu cum crezi tu că vrea să primească. Legat de activitățile în doi simți că treptat apare plictiseala? Ce te împiedică să devii proactivă și să vii tu cu propuneri care ți-ar aduce bucurie și te-ar încărca pozitiv?

Lasă-l și pe el să facă

Ai nevoie de suport, să știi că te bazezi pe el. Cu toate astea tendința ta spre control este una mărită și ții cu putere hățurile. Ulterior te frustrezi că el este letargic și nu face nimic, trebuie să le duci tu pe toate. Ei bine, lasă-i loc să se desfășoare și nu-l verifica. Altfel menții această dinamică ce nu aduce nimic pozitiv relației.

Rămâi în prezent

Este firesc să ai nevoie de sens. De exemplu să știi unde anume vă încadrați, care sunt perspectivele relației voastre. E un cuplu stabil, asumat? Vreți o viață împreună sau e ceva ușurel, doar de a vă ține companie și sex? Este clarificat gradul de profunzime, iar mai departe te poți bucura de prezent și ce oferă el din moment ce nevoile de siguranță și predictibilitate au fost împlinite.

Ai grijă de tine

Cum ar putea ca cineva să te iubească, să aibă grijă de tine, să te respecte, dacă tu nu o faci? Ești prima care îi oferă exemplu, modelare, în acest sens.

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Foto: PR

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