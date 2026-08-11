Zodiile care dau dovadă de ipocrizie și se ghidează după aparențe false

Nu ar trebui să ai încredere în tot ceea ce îți vor spune următoarele zodii, pentru că au tendința de a minți și manipula pentru scopuri proprii.

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  de  ELLE.ro
Zodiile care dau dovadă de ipocrizie și se ghidează după aparențe false

Cu toate că par foarte de treabă, sociabile, deschise și dornice să te ajute atunci când te confrunți cu o problemă, în realitate aceste zodii au două fețe și se numără printre cele mai false. Nu poți avea încredere în ele, vor să epateze până la cele mai mici și fine detalii prin a obține atenția altora și își creează o imagine neadevărată despre propria persoană. 

1. Gemeni

Gemenii vor să fie plăcuți de cât mai mulți oameni, iar pentru asta consideră că trebuie să își ascundă adevărata identitate și să își mascheze personalitatea. Se prefac pentru a nu stârni discuții tensionate și pentru a menține armonia în preajma lor. Nu sunt sinceri cu ei înșiși și se simt extraordinar de singuri în momentul în care nu sunt acceptați de cercurile sociale pe care și le doresc. E o provocare să se lase în mod real cunoscuți de alte persoane.

2. Balanță

Balanțele se folosesc de toate mijloacele posibile pentru a câștiga încrederea și simpatia altora, ca mai târziu să profite de pe urma lor. Mereu vor încerca să pară ceea ce nu sunt și să afișeze o imagine complet diferită față de cum ele în realitate. Niciodată nu îți vor spune în față dacă se simt deranjate de ceva, ci te vor bârfi pe la spate și vor avea cuvinte usturătoare de spus la adresa ta. Mint fără să se gândească că ascunderea adevărului poate avea repercusiuni grave.

3. Leu

Fie că e vorba de un context personal sau de unul profesional, nativii Leu sunt întruchiparea ipocriziei. Sunt carismatici, se folosesc de optimismul și atitudinea lor pozitivă doar pentru a obține beneficii care să revină exclusiv lor. Știu cum anume să se folosească de slăbiciunile și vulnerabilitățile altora pentru a fi mereu în avantaj. Adoră să se laude și să iasă mereu în evidență, dar niciodată nu vor dovedi că acele reușite despre care vorbesc sunt într-adevăr meritul lor.

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Foto: PR

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